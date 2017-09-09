Как выбрать удобные и модные пластиковые плинтусы

Особенности пластиковых плинтусов

Начнем с того, что у них малый вес. Они долговечны, при этом легко гнутся, их без труда можно резать.

Напольные пластиковые плинтусы не требуют регулярного подкрашивания. С различными покрытиями (ламинат, паркетная доска, ковролин, линолеум) смотрятся гармонично и эстетично. Производители выпускают этот элемент декора в широкой цветовой палитре, подобрать то, что нужно, не составит труда. Конечно, желательно сочетать не только тон, но и фактуру покрытия пола и плинтусов, только тогда можно говорить о завершенности интерьера.

Очень удобны и потому востребованы потребителями пластиковые плинтусы с кабельным каналом, который позволяет спрятать различные провода.

Нельзя не отметить и доступную цену пластиковых плинтусов.

Как видим, достоинств у пластикового плинтуса немало. Но есть и недостатки. Этот материал довольно хрупок, что требует при монтаже определенной аккуратности, а также использования дополнительных переходных элементов, которые подбирают в тон планок.

Монтаж

Простота монтажа – это тоже преимущество пластиковых плинтусов, может быть, самое главное.

Если некоторое время назад эти элементы декора к полу прибивали гвоздями, то в настоящее время на рынке стройматериалов есть специальные элементы крепления для плинтусов. Это клипсы, крепить которые следует на расстоянии 50 сантиметров. Можно чаще, но ни в коем случае не реже.

Затем планки плинтуса одним нажатием руки усаживают на место. Этот способ монтажа позволяет отказаться от гвоздей, шурупов и прочих подобных "украшений". Установку плинтусов рекомендуется начинать с любого угла помещения, применяя при этом наружные и внутренние уголки, соединители и заглушки.

Модный плинтус

Сегодня в моде высокие белые плинтусы. Их изготавливают не только из пластика, а из разных материалов: МДФ, дерево, полистирол. Профиль высокого плинтуса может быть как плоский, так и фигурный, и тут вариантов масса. Размеры также варьируются: высота до 150 мм, толщина до 30 мм. При грамотном цветовом и фактурном сочетании с обоями и покрытием пола высокие белые плинтусы смотрятся очень стильно.