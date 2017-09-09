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Как выбрать удобные и модные пластиковые плинтусы

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Сегодня, 18:24.
Потребитель

Интерьер любой комнаты, любого помещения в доме или квартире будет иметь неряшливый и незавершенный вид, если не установить напольные плинтусы. Этот элемент отделки закрывает щели между стенами и полом. С помощью напольного пластикового плинтуса можно даже оптически выровнять стену, если, конечно, дефект не вопиющий. Рассказываем о потребительских  характеристиках  этих изделий и о том, какие  плинтусы сегодня в моде.
 

Особенности пластиковых плинтусов

Начнем с того, что у них малый вес.  Они долговечны, при этом легко гнутся, их без труда можно резать.

Напольные пластиковые плинтусы не требуют регулярного подкрашивания. С различными покрытиями (ламинат, паркетная доска, ковролин, линолеум) смотрятся гармонично и эстетично. Производители выпускают этот элемент декора в широкой цветовой палитре, подобрать то, что нужно, не составит труда. Конечно, желательно сочетать не только тон, но и фактуру покрытия пола и плинтусов, только тогда можно говорить о завершенности интерьера. 

Очень удобны и потому востребованы потребителями пластиковые  плинтусы  с кабельным каналом, который позволяет спрятать различные провода.   

Нельзя не отметить и доступную цену пластиковых плинтусов.  

Как видим, достоинств у пластикового плинтуса немало. Но есть и недостатки. Этот материал довольно хрупок, что требует при монтаже определенной аккуратности, а также использования дополнительных переходных элементов, которые подбирают  в тон планок.

Монтаж

Простота монтажа – это тоже преимущество пластиковых плинтусов, может быть, самое главное.
Если некоторое время назад эти элементы декора к полу прибивали гвоздями, то в настоящее время на рынке стройматериалов есть специальные элементы крепления  для плинтусов.  Это клипсы, крепить которые следует на расстоянии 50 сантиметров. Можно чаще, но ни в коем случае не реже. 

Затем планки плинтуса одним нажатием руки усаживают  на место. Этот способ монтажа позволяет отказаться от гвоздей, шурупов и прочих подобных "украшений". Установку  плинтусов   рекомендуется  начинать с любого угла помещения, применяя при этом наружные и внутренние уголки, соединители и заглушки.

Модный плинтус

Сегодня в моде высокие белые плинтусы. Их изготавливают не только из пластика, а из разных материалов: МДФ, дерево, полистирол. Профиль высокого плинтуса может быть как плоский, так и фигурный,  и тут вариантов масса. Размеры также варьируются: высота до 150 мм, толщина до 30 мм. При грамотном цветовом и фактурном сочетании с обоями и покрытием пола высокие белые плинтусы смотрятся очень стильно.

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