Почему скручиваются листья помидоров

Повреждение корней

Листовые пластинки томатов могут начать скручиваться сразу же после высадки рассады в грунт или в теплицу. Это происходит обычно из-за повреждения корней при пересадке. При достатке питания и влаги в почве спустя 4 – 5 дней листовые пластинки должны прийти в норму.

Неправильный полив

Это, пожалуй, наиболее распространенная причина. Томаты любят обилие влаги, но поливать растения нужно не время от времени, делая большие перерывы, а регулярно. Как раз нарушение доз воды, сроков полива, периодичности увлажнения грунта и может привести к скручиванию листьев.

Особенно нуждаются во влаге томаты сразу после высадки рассады на постоянное место. В этот период под них нужно вылить по 4 – 5 литров воды. В дальнейшем поливы томатов нужно проводить в теплице регулярно – раз или два в неделю в зависимости от того, жарко в ней или прохладно, а в открытом грунте – в зависимости от наличия или отсутствия естественной влаги. Если дождя нет, то полив необходим каждую неделю (под куст по 5 – 7 литров воды), но если дожди идут периодически, то возможно полив будет и не нужен.

Во время формирования завязей и начала плодоношения поливы нужно на треть увеличить, но опять же, следует смотреть по погоде.

При недостатке влаги листовые пластинки помидоров начинают скручиваться внутрь, таким образом растения защищают себя, минимизируя количество испаряемой влаги. Нужно побыстрее начать поливать почву, но не обильно, лучше по 1,5 – 2 литра воды комнатной температуры в течение недели каждый день до нормализации состояния листовых пластинок.

Если влаги, напротив, в почве очень много, то листочки томатов будут скручиваться краями вверх, растение таким образом усиливает испарение влаги. Тут нужно сразу прекратить поливы и дней 10 – 15 почву не увлажнять.

Во избежание скручиваемости листьев поливать томаты лучше отстоявшейся теплой водой утром или вечером, ни в коем случае не в разгар дня, особенно если стоит сильная жара.

Высокая температура

Нарушение температурного режима в теплице или сильная жара при выращивании в открытом грунте могут также вызвать скручивание листовых пластинок. Так, в теплице для помидоров нужно поддерживать температуру от 21 до 23 градусов днем и от 17 до 19 градусов ночью. При температуре выше +30 градусов растения испытывают температурный стресс. Помимо скручивания листьев может произойти сброс цветков и завязей. В теплице понизить температуру можно, открывая двери и форточки, но не создавая сквозняков. Если теплица без форточек, то для понижения температуры ее можно побелить внутри или укрыть белой тканью.

В открытом грунте придется притенять растения, усилить полив вечером и утром, дополнительно внести нитроаммофоску в количестве 15 – 20 г на квадратный метр в растворенном в воде виде. Кроме того, междурядья нужно замульчировать сеном, соломой или светлым нетканым укрывным материалом.

При сильном скручивании листовых пластинок томатов от жары, можно попытаться устранить эту проблему внесением внекорневых подкормок, то есть опрыскав растения в теплице и на участке водным раствором мочевины (полторы столовые ложки на ведро воды, норма на 8 – 10 растений). Спустя трое суток можно провести еще одну внекорневую подкормку, но на этот раз сульфатом калия, растворив в ведре воды 8 – 10 г удобрения в расчете на 10 – 12 растений.

Избыток или недостаток удобрений

Без удобрений хорошего урожая томатов не получить, это знают многие, но одни из-за боязни навредить растениям вносят их слишком мало, а другие, желая получить максимальный урожай, закармливают ими помидоры. И то, и другое приводит к скручиванию листовых пластинок.

При избытке в почве азота листовые пластинки у растений начинают скручиваться обычно на вершине растений. Чтобы нейтрализовать воздействие азота, нужно внести в почву сульфат калия (8 – 10 г на квадратный метр) или древесную золу (50 – 80 г под каждое растение) в заранее взрыхленную и политую почву.

При нехватке элементов, например, кальция листва томатов начинают закручиваться вверх, такое состояние листовых пластинок нередко сопровождается появлением вершинной гнили на плодах. С недостатком кальция можно легко справиться, внеся в почву кальциевой селитры. В ведре воды нужно растворить примерно 18 – 22 г кальциевой селитры, добавив в раствор 350 – 400 г древесной золы и 8 – 12 г мочевины. Этого раствора хватит на 3 – 4 квадратных метра почвы.

При недостатке фосфора листочки томатов скручиваются и становятся сероватыми. Чтобы побыстрее восстановить приток фосфора в растения, нужно полить почву: развести 80 – 90 г суперфосфата в ведре воды, это норма на 3 – 4 квадратных метра грядки.

Отсутствие пасынкования

Пасынкование – удаление боковых побегов, если его не проводить, то томат начнет активно ветвиться. Это приводит к сильной загущенности насаждений, растения формируют много листовой массы, которая обычно бывает скручена. Зачастую сложно исправить такую ситуацию, поэтому пасынковать томаты нужно в молодом возрасте.

Сортовая особенность

У некоторых томатов скручивание листочков – их сортовая особенность. В большей степени это проявляется у сортов Фатима, Медовая капля, а также у томатов черри.