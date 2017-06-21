Необычные рецепты котлет без мяса

Овощные котлеты подают к первому блюду, с гарниром или в качестве гарнира. Овощные котлеты можно приготовить почти из любых овощей: картофеля, моркови, шпината, кабачков, тыквы, свеклы, репы, не говоря уже о практически всех видах капусты. Все они могут как "солировать" в готовом изделии, так и сочетаться с различными продуктами, которые призваны сделать их еще более вкусными. Как именно этого добиться, расскажут интересные кулинарные рецепты.
Кабачковые котлеты с куриным филе и сыром
Ингредиенты: 500 г свежих кабачков, 500 г куриного филе, 1 болгарский перец, 50 г панировочных сухарей, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 3/4 ч. ложки соли, 1/2 ч. ложки черного молотого перца, 5 ст. ложек подсолнечного масла.
- Шаг 1. Почистить и измельчить кабачки. Выложить измельченные кабачки в дуршлаг.
- Шаг 2. Разрезать болгарский перец пополам, удалить семена, натереть перец на мелкой терке.
- Шаг 3. Измельчить куриное филе. Смешать кабачки, перец и куриное филе. Добавить одно куриное яйцо, 3/4 ч. ложки соли и 1/2 ч. ложки черного перца. Тщательно перемешать.
- Шаг 4. Сыр натереть на крупной терке.
- Шаг 5. Поставить сковороду на средний огонь. Налить подсолнечное масло и дать ему время нагреться.
- Шаг 6. Взять столовую ложку и посыпать ее панировочными сухарями. Положить на сухари одну столовую ложку приготовленной массы, посыпать сыром. На сыр – еще одну столовую ложку приготовленной массы. Посыпать сверху панировочными сухарями. Панировочные сухари позволяют сохранить сок кабачков внутри котлет. Таким образом сделать все котлеты и выложить на сковороду. Жарить под закрытой крышкой по несколько минут с каждой стороны, до готовности.
Свекольные котлеты с творогом
Ингредиенты: 3 средних свеклы, 1 луковица, 100 г творога, 1 яйцо, 2 ст. ложки манки, 2 зубчика чеснока, соль по вкусу, мука или панировочные сухари.
- Шаг 1. Свеклу отварить или запечь.
- Шаг 2. Готовую свеклу натереть на крупной терке и потушить на сковороде с растительным маслом вместе с манкой. Отложить.
- Шаг 3. Мелко нарезать лук и в этой же сковороде поджарить до золотистого цвета.
- Шаг 4. К свекле добавить лук, творог, яйцо и измельченный чеснок. Все перемешать, посолить, сформировать котлетки, обвалять их в муке или панировочных сухарях и обжарить в растительном масле.
Котлеты из молодой капусты
Ингредиенты: 1 небольшой кочан молодой капусты, 1 средняя картофелина, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 2 желтка, 2 ст. ложки сметаны, 0,5 стакана манки (+ еще, по необходимости), 1 ст. ложка с горкой крахмала, топленое масло, соль, свежемолотый черный перец; сметана для подачи готовых котлет.
- Шаг 1. Нашинковать капусту тонко, а потом порубить поперек.
- Шаг 2. Очистить картофель и чеснок. Натереть картофель на терке, чеснок измельчить.
- Шаг 3. Смешать капусту, картофель, чеснок, сметану и манку в миске, дать постоять 5 минут.
- Шаг 4. Взбить яйцо с желтками, крахмалом, солью, перцем и смешать с овощной массой. Если консистенция жидкая, добавить еще манки и еще оставить на 5 минут.
- Шаг 5. Разогреть сковороду с топленым маслом, сделать котлеты. Дальше возможны варианты. Первый: жарить до готовности, до золотистой корочки. Второй: быстро обжарить с двух сторон, а до готовности довести в духовке (15 мин.). Подавать горячими со сметаной.
Баклажанные котлеты со сладким перцем
Ингредиенты: 2 баклажана, 1 красный сладкий перец, 5 ст. ложек панировочных сухарей, 1 яйцо, 100 г сыра, мука, соль по вкусу; зеленый салат для подачи готового блюда.
- Шаг 1. Запечь овощи целиком в духовке при 220 градусах в течение 25 – 30 минут. Положить овощи в миску и закрыть пленкой, оставить на 10 минут. Очистить от кожицы, у перца удалить семена. Натереть сыр.
- Шаг 2. Мякоть перца нарезать мелкими кубиками, посолить по вкусу, добавить тертый сыр.
- Шаг 3. Мякоть баклажана измельчить в блендере. Выложить пюре в миску и добавить яйцо, тертый сыр, панировочные сухари, посолить по вкусу. Аккуратно перемешать до однородной массы.
- Шаг 4. Разделить баклажанную массу на 8 частей, каждую слегка разровнять так, чтобы можно было положить в середину немного начинки из перца.
- Шаг 5. Слепить круглую форму. Обвалять котлеты в муке и обжарить в горячем масле по 2 – 3 мин. с каждой стороны. Подавать с зеленым салатом.
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