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Необычные рецепты котлет без мяса

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Сегодня, 18:16.
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Овощные котлеты  подают к первому блюду, с гарниром или в качестве гарнира. Овощные котлеты можно приготовить почти из любых овощей: картофеля,  моркови,  шпината, кабачков, тыквы, свеклы, репы, не говоря уже о практически всех видах капусты.  Все они могут как "солировать" в готовом изделии, так и сочетаться с  различными продуктами, которые призваны сделать их еще более вкусными. Как именно этого добиться, расскажут интересные кулинарные рецепты.  

Нож и овощи.
Нож и овощи. Фото : СС0.

Кабачковые котлеты с куриным филе и сыром

Ингредиенты: 500 г свежих кабачков, 500 г куриного филе,  1 болгарский перец, 50 г панировочных сухарей,  100 г твердого сыра,  1 яйцо, 3/4  ч. ложки соли, 1/2 ч. ложки черного молотого перца,  5 ст. ложек подсолнечного масла.

  • Шаг 1. Почистить и измельчить кабачки. Выложить измельченные кабачки в дуршлаг.
  • Шаг 2. Разрезать болгарский перец пополам, удалить семена, натереть перец на мелкой терке.
  • Шаг 3. Измельчить куриное филе. Смешать кабачки, перец и куриное филе. Добавить одно куриное яйцо, 3/4 ч. ложки соли и 1/2 ч. ложки черного перца. Тщательно перемешать.
  • Шаг 4. Сыр натереть на крупной терке.
  • Шаг 5. Поставить сковороду на средний огонь. Налить подсолнечное масло и дать ему время нагреться.
  • Шаг 6. Взять столовую ложку и посыпать ее панировочными сухарями. Положить на сухари одну столовую ложку приготовленной массы, посыпать сыром. На сыр – еще одну столовую ложку приготовленной массы. Посыпать сверху панировочными сухарями. Панировочные сухари позволяют сохранить сок кабачков внутри котлет.  Таким образом сделать  все котлеты и выложить на сковороду. Жарить под закрытой крышкой по несколько минут с каждой стороны, до готовности.

Свекольные котлеты с творогом

Ингредиенты: 3 средних свеклы, 1 луковица,  100 г творога, 1 яйцо, 2 ст. ложки  манки, 2 зубчика чеснока, соль по вкусу, мука или панировочные сухари.

  • Шаг 1. Свеклу отварить или запечь.
  • Шаг 2. Готовую свеклу натереть на крупной терке и потушить на сковороде с растительным маслом вместе с манкой. Отложить.
  • Шаг 3. Мелко нарезать лук и в этой же сковороде поджарить до золотистого цвета.
  • Шаг 4. К свекле добавить лук, творог, яйцо и измельченный чеснок. Все перемешать, посолить, сформировать котлетки, обвалять их в муке или панировочных сухарях и обжарить в растительном масле.

Котлеты из молодой капусты

Ингредиенты:  1 небольшой кочан молодой капусты, 1 средняя картофелина, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 2 желтка, 2 ст. ложки сметаны, 0,5 стакана манки (+ еще, по необходимости),  1 ст. ложка с горкой крахмала,  топленое масло, соль, свежемолотый черный перец;  сметана для подачи готовых котлет.

  • Шаг 1. Нашинковать капусту тонко, а потом порубить поперек.
  • Шаг 2. Очистить картофель и чеснок. Натереть картофель на терке, чеснок измельчить.
  • Шаг 3. Смешать капусту, картофель, чеснок, сметану и манку в миске, дать постоять 5 минут.
  • Шаг 4. Взбить яйцо с желтками, крахмалом, солью, перцем и смешать с овощной массой. Если консистенция жидкая, добавить еще манки и еще оставить на 5 минут.
  • Шаг 5. Разогреть сковороду с топленым маслом, сделать котлеты. Дальше возможны варианты. Первый: жарить до готовности, до золотистой корочки. Второй: быстро обжарить с двух сторон, а до готовности довести в духовке (15 мин.).  Подавать горячими  со сметаной.

Баклажанные котлеты со сладким перцем

Ингредиенты:  2 баклажана, 1 красный сладкий перец,  5 ст.  ложек панировочных сухарей, 1 яйцо, 100 г сыра, мука, соль по вкусу; зеленый салат для подачи готового блюда.

  • Шаг 1. Запечь овощи целиком в духовке при 220 градусах в течение 25 – 30 минут. Положить овощи в миску и закрыть пленкой, оставить на 10 минут. Очистить от кожицы, у перца удалить семена. Натереть сыр.
  • Шаг 2. Мякоть перца нарезать мелкими  кубиками, посолить по вкусу, добавить тертый сыр.
  • Шаг 3. Мякоть баклажана измельчить в блендере. Выложить пюре в миску и добавить яйцо, тертый сыр, панировочные сухари, посолить по вкусу. Аккуратно перемешать до однородной массы.
  • Шаг 4. Разделить баклажанную массу на 8 частей, каждую слегка разровнять так, чтобы можно было положить в середину немного начинки из перца.
  • Шаг 5. Слепить круглую форму. Обвалять котлеты в муке и обжарить в горячем масле по 2 – 3 мин. с каждой стороны.  Подавать с зеленым салатом.

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