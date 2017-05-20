Как правильно выбрать газонокосилку для дачи

Какие бывают газонокосилки

По способу перемещения агрегаты для стрижки газона делятся на: ручные (триммеры), которые при работе держат в руках; колесные ручные, которые нужно возить по газону; самоходные.

По типу приводного двигателя различают механические, бензиновые и электрические газонокосилки.

Триммеры

Ручная газонокосилка (триммер) представляет собой штангу-держатель, на нижнем конце которой находится режущее устройство с леской. А при большой мощности – дополнительно и с дисковым ножом. Косилка висит на плече оператора на ремне, что облегчает ему работу.

Триммер может быть оснащен электрическим или бензиновым двигателем. Электрический располагается на нижнем или на верхнем конце штанги, а бензиновый – только на верхнем.

Защитный кожух ограничивает край скашивания и защищает ноги косильщика от травмирования. При работе левая рука держит ручку штанги (регулируя, если нужно, высоту скашивания травы), а правая – ручку с кнопкой управления двигателем.

Основное преимущество триммеров – возможность косить траву на неровных участках (поскольку они могут работать под любым углом), в труднодоступных местах и близко к кустам и деревьям. Но выдержать одинаковую высоту кошения, орудуя триммером, невозможно при всем желании.

Электрические триммеры

Электрический триммер работает от бытовой электророзетки. К его достоинствам можно отнести небольшой вес и экологичность (нет выхлопных газов и шума).

Недостатков электрического триммера насчитывается больше: привязка к сети (розетке), потребность только в стабильном напряжении (что, например, в садоводстве не всегда возможно), вечно мешающий кабель на газоне, небольшая мощность.

Триммер аккумуляторный – такой же, как и электрический, но двигатель работает не от розетки, поэтому косить можно на любом расстоянии от дома. В этом и состоит его основное удобство. Однако площадь скашивания зависит от емкости аккумуляторной батареи.

Бензиновые триммеры

Бензиновый триммер предназначен для больших участков. Поэтому он особенно востребован дачниками и владельцами загородных усадеб. Этот вид газонокосилки отличается завидной мобильностью, повышенной мощностью и практичностью. Его можно использовать для скашивания не только газонной травы, но и сорняков, и даже поросли кустарников. Даже при небольшом объеме топливного бака такой агрегат: довольно много весит, требует приготовления смеси бензина с маслом, загрязняет окружающую среду выхлопными газами, шумит. Зато он может работать в любую погоду, что для дачника немаловажно.

Особенности триммеров

Удобство скашивания травы триммером определяется конструктивными особенностями, и одна из них – расположение двигателя.

Триммеров с нижним расположением двигателя в продаже много. Чаще всего они аккумуляторные, небольшой мощности. Быстро перегреваются, поэтому требуют частых перерывов в работе. Защита от влаги и механических воздействий у них плохая. Они не могут работать по утренней росе и сразу после дождя, иначе не исключено короткое замыкание.

Триммеры с верхним расположением двигателя практичнее, правильнее сбалансированы и мощнее, требуют меньше усилий от пользователя, а значит, комфортнее в эксплуатации. У них хорошее охлаждение (меньше перегреваются) и, следовательно, большая производительность.

Среди триммеров с верхним расположением двигателя особо выделяются ранцевые. Двигатели у них закрепляются за спиной (как школьный ранец), что ощутимо снижает нагрузку на руки и намного меньше стесняет движения.

Мощные бензиновые триммеры для снижения нагрузки на руки оснащены эргономичной рукояткой, похожей на велосипедный руль. На правой ручке расположены кнопки управления работой инструмента.

При выборе триммера следует обратить внимание на следующие аспекты:

Для каких видов и объемов работ нужна косилка. С регулярно скашиваемым небольшим газоном около дома справится и недорогой электрический триммер с простым режущим инструментом. Но владельцу большого участка, заросшего высокими сорняками, лучше подумать о бензиновом триммере повышенной мощности и производительности, с расширенным набором режущих инструментов.

Какой источник питания предполагается использовать: розетку или аккумулятор. Выбор определяется длительностью работы триммера от одной зарядки аккумулятора и его удаленностью от источника питания.

Надо убедиться, что ручка и расположение кнопок на ней удобны для пользователя. Стоит подержать триммер в руках (причем, не одну модель), почувствовать его вес, оценить балансировку.

Колесные ручные газонокосилки

Механические колесные газонокосилки просты в управлении, здесь не нужны электричество или бензин, зато нужны значительные мускульные усилия. Такие косилки экологичны, бесшумны и позволяют регулировать высоту скашивания травы. Режущий механизм – цилиндрический нож с приводом от колес. Такой инструмент хорош для ухода за молодым газоном, так как небольшая скорость вращения ножа предотвращает выдергивание травы с неокрепшей корневой системой.

Основное назначение колесных аппаратов – скашивание травы на газонах с ровной поверхностью. Качество покоса замечательное: вся трава на одном уровне, не то что после триммера. Но когда нужно подстричь газон вокруг растущих на нем цветов или стационарной садовой мебели, а также скосить траву между плодовыми деревьями и кустами, – работать с такой техникой трудновато.

Колесная ручная газонокосилка – это четырехколесная тележка с ручками для управления и установленным на ней двигателем и рабочим ножом (или ножами), закрепленным на валу двигателя под платформой. От качества ножей и их заточки зависит и качество кошения. Хорошо, если предусмотрено автоматическое складывание ножей (например, при наезде на камень).

Колесные ручные газонокосилки могут быть оснащены пластиковым или тканевым (сетчатым) травосборником, иметь функцию мульчирования (скошенная трава измельчается до состояния трухи и остается на газоне) или вообще не иметь ни того, ни другого. Это значит, что агрегат выбрасывает скошенную траву, и ее по окончании работы придется убирать вручную граблями. Под платформой есть защитный кожух, направляющий движение скашиваемой травы и защищающий газонокосильщика. За один проход косилка скашивает довольно широкую полосу газона, определяемую размером ножа. Чем шире эта полоса, тем мощнее должен быть двигатель.

Колеса газонокосилки установлены на подшипниках или пластмассовых втулках. На подшипниках – надежнее и долговечнее, но и дороже. Колеса могут быть жестко закрепленными или поворотными (только передние колеса или передние и задние). Поворотные удобнее: передние колеса газонокосилки не придется приподнимать на поворотах. Плюс они меньше "травмируют" газон. Чем больше диаметр колес, тем легче перемещать газонокосилку, независимо от того, кто или что ее "двигает" – человек или двигатель. А если они еще широкие и резиновые, то будут слабее вдавливаться в почву и меньше приминать газонную траву.

Регулировка высоты скашивания травы на этих газонокосилках ступенчатая и выполняется с помощью перестановки колес по высоте: либо отдельно каждого колеса с помощью индивидуальных ручек, либо одновременно всех колес с помощью одной центральной ручки.

"Рулят" газонокосилкой с помощью рукояток, на одной из которых находится кнопка включения-выключения. Лучше выбирать косилку со складными рукоятками: это позволит перевозить ее в багажнике легкового автомобиля.

Самоходные колесные газонокосилки

Эти машины предназначены для работы на газонах средних и больших размеров. Они бывают нескольких типов.

Газонокосилка катится самостоятельно, газонокосильщик идет за ней, держась за ручки и управляя ее работой и движением. Они подобны ручным колесным газонокосилкам, только мощность двигателя больше. Двигатель может быть бензиновым или электрическим. Райдер – газонокосильщик едет на газонокосилке, управляя ею. У райдера большая режущая дека и вместительный травосборник, легко опустошаемый нажатием копки под рукой косильщика. Шумит эта машина примерно так же, как любой электрический триммер. Благодаря небольшим размерам и отличной маневренности может работать даже на ограниченной площади, хотя предназначена для газонов средних размеров. Такая косилка только косит траву, никаких других функций она не выполняет, и навесного оборудования у нее нет. Зато со своей задачей справляется на "отлично". Мини-трактор. Применяется на больших участках. Многофункционален, так как на него можно установить щетки для подметания или уборки снега, пылесос, культиватор, прибор для разбрасывания удобрений и т.п.

Три фактора выбора

На выбор газонокосилки влияют три основных фактора: тип скашиваемой травы, рельеф местности и площадь обработки.

Если косить обычный газон с мягкой травкой, то достаточно будет газонокосилки средней мощности. Но для скашивания сорняков нужна мощная бензиновая косилка. Для ровных, хорошо спланированных газонов подойдут колесные косилки или райдеры. На неровной поверхности или крутых клонах лучше косить триммером.

Для небольших газонов подойдут маломощные триммеры и механические колесные косилки, а для газонов средних и больших размеров – самоходные колесные косилки и триммеры большой мощности.