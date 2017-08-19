Работы на даче в августе: собирать нынешний урожай,  готовить землю для будущего

Томаты

Есть в августе в огороде обязательные работы, которые нужно сделать. Начнем с теплицы. В августе тепличные помидоры очень подвержены фитофторе и плодовой гнили. Химические средства для обработки плодов готовы использовать не все огородники, для них лучше натуральные или близкие к ним вещества, такие, как йод: 50 мм 5-% йода на 10 л воды. Повторное опрыскивание через 3 дня.

Также для защиты помидоров в теплице от фитофторы можно использовать "Фитоспорин". По 2 столовые ложки на 10 литров воды, обработку проводить каждые 10 дней. Можно обработать "Цирконом" (развести 4 – 6 капель в 1 л воды) или растворить палочку свежих (не сухих) дрожжей в 10 л воды.

Холодные росы августа – бич для томатов в открытом грунте. Признаки фитофтороза – бурые удлиненные пятна – сначала могут появиться на посадках картофеля, затем инфекция переходит на томаты. Главное в борьбе с ней – профилактика: регулярно следует опрыскивать как картофель, так и томаты 1% бордоской жидкостью или 0,5% раствором хлорокиси меди, препаратами "Топаз", "Фитоспорин".

Другой способ уберечь помидоры от заболевания в холодную, сырую погоду, когда фитофтороз особенно быстро распространяется, – убрать недозрелые плоды. Крупные зеленые томаты в сухом теплом помещении дозревают быстрее, чем в открытом грунте.

Огурцы

В августе можно продлить плодоношение огурцов: обработать "Топазом" против мучнистой росы, подсыпать почву к кустам, поливать регулярно в сухую погоду и, конечно, укрывать пленкой в холодные дни и ночи.

Капуста

Не помешает регулярно (примерно один раз в 15 – 20 дней) поливать капусту против килы раствором кальциевой селитры (3 столовые ложки на 10 л воды, по пол-литра под куст) или известковым молочком (стакан извести или доломита, можно мела на 10 л воды по пол-литра под куст).

Картофель

В августе выкапывают ранние сорта картофеля. Что касается более поздних сортов: после обильных дождей и сильных ветров ботва сначала вытянулась, потом стебли распались и перепутались. Чтобы облегчить выкапывание картошки, можно срезать ботву дней за 15 до предполагаемой уборки.

Плодово-ягодные культуры

Как только будет убран урожай крыжовника и смородины, необходимо обработать кустарники. Паутинные гнезда, подсохшие ягоды, закрученные листья убрать с кустов и сжечь. Ягодники начинают закладывать урожай будущего года, у них пойдет рост корневой системы, поэтому им требуется минеральная подкормка суперфорсфатом и калием. Для красной смородины и крыжовника достаточно взять по 1 ст. ложке калия на куст, а для черной смородины — 2 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ложку калия.

Удобрения лучше вносить в полив при сухой погоде и всухую заделать в верхний слой почвы. В дождливую погоду использовать хлористый калий нежелательно, особенно для крыжовника. Он сразу сбросит листья. В августе нельзя вносить азотные настойки, особенно настой сорняков или навоза. Это вызывает рост новых веток, которые не успеют одревеснеть к зиме.

Достаточно трудоемкая, но необходимая работа в августе — обрезка старых и больных веток смородины и малины.

Сбор облепихи лучше не откладывать на сентябрь: ягоды переспеют, будут мяться. У облепихи, а также у вишни и сливы в августе убирают всю корневую поросль. Если нужно взять у них корневые отпрыски, то не следует брать их близко от материнского куста.

Грунт

Грядки, с которых собран урожай, хорошенько перекопать. В августе рекомендуется провести подкормку. Литр навозной жижи (навоз с водой в соотношении 1:1) надо влить в 9 литров воды, добавить 5 граммов (чайную ложку) предварительно растворенной борной кислоты и столько же медного купороса. Этот процеженный раствор надо разлить лейкой на квадратном метре земли. После подкормки полить и прорыхлить почву. Бор необходим растениям и микрофлоре почвы для образования органов плодоношения. Кроме того, он способствует прорастанию в будущем посеянных семян. Медь участвует в фотосинтезе и нужна для получения полноценных семян. Указанная доза медного купороса не причинит вреда почвенным обитателям, наоборот, подавит патогенные микроорганизмы.