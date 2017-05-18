Как правильно высаживать в грунт семена кабачков, огурцов, капусты и других овощей

Горох. Глубина заделки семян 4 – 6 см. Горох высевают лентами по четыре строчки. Расстояние между строчками 15 – 20 см, между лентами 50 – 60 см, между растениями в ряду 4 – 6 см.

Кабачки и патиссоны. (Их выращивают, как правило, не на отдельной грядке, а по краям участков, занятых другими культурами). Глубина заделки семян 5 – 6 см. Расстояние между рядами 1 метр, между растениями в ряду 0,5 м.

Капуста белокочанная, краснокочанная и савойская. Как правило, капусту высаживают рассадой. Ранние сорта высаживают на расстоянии 60 см между рядами и 30 см между растениями. Возможны также схемы посадки 70 х 30 см и 50 х 50 см. Среднеспелые сорта можно посадить по схеме 60 х 60, 60 х 70 см или 70 х 70 см. Поздние сорта – по схемам 70 х 70 см и 80 х 80 см. Растения высаживают в лунку, заделывают землей по семядоли, то есть по первые листочки, а землю уплотняют. Рассаду поливают из расчета 1,5 – 2 л воды под каждый корешок.

Среднеспелые и поздние сорта капусты можно сажать не рассадой, а сеять семенами в открытый грунт. Сначала формируют лунки, как для рассады по одной из описанных схем. Каждую лунку поливают 1 – 1,5 л воды. На дне увлажненной лунки делают бороздку длиной 7 – 8 см и глубиной 1 – 1,5 см. В бороздку высевают по 5 – 6 семян капусты. Их присыпают влажной почвой и мульчируют смесью песка, опилок и перегноя, взятых в равных частях.

Капуста цветная. Этот вид капусты тоже выращивают рассадой. При высадке в грунт растения заделывают в почву по первые настоящие листья. На одном квадратном метре размещают 4 – 5 растений. Схемы посадки 60 х 35 см или 70 х 30 см, либо в шахматном порядке по схеме 50 х 50 см.

Корнеплоды. Весьма обширная группа растений: морковь, свекла, редис, редька, репа, петрушка, сельдерей и другие. Правила их посева во многом сходны. Глубина заделки семян всех перечисленных корнеплодов 1,5 – 2 см. Расстояние между семенами 1 – 2 см. Расстояние между рядами составляет: для редиса 8 – 10 см; для моркови, репы и петрушки 18 – 20 см; для свеклы, редьки, сельдерея 30 – 40 см. Рассаду сельдерея сажают, соблюдая дистанцию между растениями в 12 – 15 см.

Лук репчатый. Лук выращивают севком или семенами. Диаметр севка должен быть примерно 1 – 2 см, глубина заделка – не более 2 см. Расстояние между рядами 25 – 30 см, между луковицами 8 – 10 см. При выращивании лука семенами глубина их заделки должна составлять 1,5 – 2 см. Расстояние между рядами 25 – 35 см, а между растениями 2 – 2,5 см. Семена высевают во влажную почву.

Огурцы можно сеять рядами или в лунки. В обоих случаях глубина заделки семян 2 – 3 см. Расстояние между рядами составляет 70 см для коротко- и среднеплетистых сортов и 90 см для длинноплетистых. Расстояние между семенами в ряду 3 – 4 см. Лунки должны располагаться на расстоянии 70 см. Диаметр лунки 25 – 30 см, глубина 3 – 5 см. По окружности в лунку высевают 8 – 10 семян. Когда у всходов сформируется первый настоящий лист, их прореживают. В каждой лунке оставляют по 2 – 4 наиболее сильных и здоровых ростка на расстоянии 6 – 15 см друг от друга. Остальные ростки удаляют.

Перец. Рассаду перца рекомендуется высаживать в шахматном порядке. В лунку можно помещать одно – два растения. Если в лунки высаживают по одному растению, то между ними соблюдают дистанцию в 30 – 25 см, а междурядье оставляют шириной 50 см. Можно также сделать расстояние между растениями 15 – 20 см, а между рядами 70 см. Если в лунки высаживают по два растения, то расстояние между лунками и рядами должно быть по 50 см.

Помидоры. Чаще помидоры выращивают рассадой, поэтому сначала скажем о нормах ее высаживания. Рассада помидоров должна достигать в высоту 15 – 20 см и иметь диаметр у основания не менее 0,6 – 1 см. На стебле должны расти 10 – 12 листочков и две цветочные кисти.

Для рассады готовят лунки диаметром 20 – 25 см и глубиной 10 – 15 см. Расстояние между рядами лунок 70 см, между лунками 30 – 35 см для слаборослых сортов и 40 – 50 см для сильнорослых сортов. В каждую лунку насыпают килограмм перегноя, перемешивают его с почвой и рыхлят. Растения засыпают по семядольные листочки. После посадки помидоры поливают из расчета по 0,5 – 1 л воды на каждую лунку.

Однако рассада – дело хлопотное, поэтому велик соблазн кинуть в землю семена и уж потом выхаживать томатное племя. Так что перейдем к семенам. При посеве семенами подготавливают лунки. Расстояние между рядами 70 см, между лунками 30 – 35 см. Дно лунки уплотняют и делают бороздку длиной 8 – 10 см и глубиной 10 – 12 см. В нее высевают 10 – 12семян, засыпают их влажной почвой. Лунку присыпают мульчой из опилок, перегноя и песка, смешанных в равных долях.

Тыква. Глубина заделки семян 4 – 5 см. Плод тыквы достаточно крупный, поэтому для нормального роста одному растению требуется площадь 1,5 – 2 квадратных метра.

Укроп. Обычно укроп растет самосевом, однако его можно посеять и специально. В этом случае глубина заделки семян 1 – 3 см. Семена высевают по ленточной 8 – 9-строчной схеме. Расстояние между строчками 20 см, между лентами 40 – 50 см.

Фасоль. Глубина заделки семян 3 – 5 см. Фасоль высевают двухстрочными лентами. Расстояние между строчками 25 – 30 см, между лентами 50 см, между семенами 6 – 10 см.

Чеснок. Глубина посадки от поверхности почвы до верхушки зубчика чеснока должна составлять 3 – 4 см. Расстояние между рядами 20 – 25 см, между растениями 8 – 19 см.

Щавель. Глубина заделки семян 1,5 – 2 см. При посеве рядами расстояние между ними 45 см. При ленточном двух- или пятистрочном посеве расстояние между строчками 20 см, между лентами 50 – 60 см.