Не для пользы, а для красоты: как правильно выращивать на даче сирень

Сирень родом с Балканского полуострова, в диком виде растет в Южной Европе от Албании и Северо-Восточной Греции до Малой Азии. Род сирени насчитывает около 30 видов, введенных в культуру, из которых пять произрастают в России. Из всех наиболее широко распространена сирень обыкновенная, известно около 500 сортов самой разнообразной окраски. В настоящее время сирень встречается повсеместно: от западных, восточных границ и на север до Соловецких островов.

Листопадный кустарник 2–5 метров высоты с раскидистой густой кроной. Диаметр стволов куста может достигать 15 – 20 см. Корневая система располагается обычно в верхних слоях почвы. Листья простые, черешковые, темно-зеленые. Цветки обоеполые, правильные, трубчатые, 10 – 15 мм длины, обычно разных оттенков от лиловых до фиолетовых и даже белых, с приятным запахом, мелкие, собраны в парные, пирамидальные, прямостоячие или поникающие метелки длиной 10 – 20 см. Обильное цветение наступает на шестой год. Время цветения май – июнь. Размножается растение семенами, черенками и корневой порослью.

Посадка

Самый благоприятный для посадки сирени период – со второй половины июля до начала сентября. Если же сделать это весной или поздней осенью, кусты приживутся хуже и в первый год почти не дадут прироста. Место для куста надо выбрать достаточно освещенное, недоступное для сильного ветра. Непригодны затопляемые осенью и ранней весной места. Даже недолгий застой воды вызывает отмирание молодых корней. Почву сирень предпочитает плодородную, с высоким содержанием гумуса. Если планируется посадить не один куст, то надо предусмотреть расстояние между ними 2 – 3 метра. Посадочные ямы копать размером не более 60 х 60 х 60 см и заполнить субстратом из хорошо перемешанных компонентов: перегной или компост (15 кг), древесная зола (300 г), суперфосфат (50 г). Сажать рекомендуют в пасмурную погоду или вечером. Саженцы должны иметь здоровую разветвленную корневую систему. Слишком длинные корни следует укоротить, а поврежденные и больные удалить. Крону обрезать сверху на две-три пары почек. Растение установить в центре ямы, равномерно распределяя корни, засыпать субстратом и уплотнить его. После посадки полить, замульчировать торфом или перегноем.

Выращивание и уход

Что касается подкормок сирени, есть один нюанс: в первые два года удобрения, за исключением азота, не вносить. Азотом начинают подкармливать весной со второго года (2 столовые ложки мочевины на 10 л воды, раствора достаточно для одного растения). Вместо азота можно использовать и органические удобрения: навозную жижу (2 л коровяка на 10 л воды), золу (200 г на 10 л воды).

Во время цветения и роста побегов обязателен частый полив, особенно в жару.

Красивую форму и обильное ежегодное цветение поддерживают постоянной обрезкой кустов. В первые два года сирень растет слабо, поэтому обрезка не нужна. На 3 – 4 году у сирени начинают формироваться прочные скелетные ветви – основа всего куста. Тогда понадобятся прореживание и санитарная обрезка, которые проводят в основном ранней весной.

Когда сирень цветет, так и хочется срезать на букет чуть ли не целый куст. Так и надо сделать! На букеты полезно срезать до 2/3 цветущих побегов. Это стимулирует сильное развитие оставшихся и формирование новых побегов, на которых закладываются цветочные почки.

Кстати, сирень дольше простоит в вазе, если срезать ее ранним утром, а концы веток расщепить или опустить в кипяток на две – три секунды.