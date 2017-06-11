Какой еще летний суп, кроме окрошки, придумали славяне. Рецепты

Свекольники холодный и горячий

Свекольник отличается от борща тем, что в нем нет капусты. Вторая особенность заключается в том, что это блюдо может быть как горячим, так и холодным. Холодный вариант – летняя похлебка из вареной свеклы со свежими овощами и зеленью, ее подают со сметаной.

Холодный свекольник готовят по принципу окрошки, но только без мяса/колбасы. Бульоном в нем могут быть свекольный отвар, хлебный квас, обезжиренный кефир, сыворотка и даже минеральная вода. К главному компоненту добавляют отварной картофель, редис и свежие огурцы, вареные яйца и зелень. Кроме того, в начале лета в холодном свекольнике очень уместны щавель, шпинат, крапива и молодая свекольная ботва. Те, кто любит поострее, приправляют холодный суп хреном или горчицей.

Только не надо думать, что для горячего свекольника достаточно подогреть холодный. Нет, это самостоятельно блюдо. Для приготовления самого простого горячего свекольника нужно натереть на терке очищенную свеклу и потушить ее на растительном масле (можно с добавлением бульона и томатной пасты). Затем тушеную свеклу переложить в кипящий бульон и варить в течение 10 – 15 минут, добавив в конце лавровый лист, соль и специи. Есть, конечно, более разнообразные варианты приготовления горячего свекольника, например, с морковью, репчатым луком и корнем сельдерея, а также с баклажанами, грибами и фасолью. Разлив горячий свекольник по тарелкам, в него, как и в холодный суп, добавляют сметану и половинку вареного яйца, некоторые кладут еще и ломтик лимона. Суп также можно посыпать мелко нарезанным зеленым луком и укропом. Более сытный вариант свекольника получится, если добавить в блюдо перед подачей на стол нарезанное тонкой соломкой отварное мясо: куриное филе или говядину, или нарезанную кубиками нежирную ветчину.

Свекольник с хлебным квасом

Ингредиенты: 1 л хлебного кваса, 600 г свеклы, 50 г моркови, 100 г зеленого лука, 2 яйца, 200 г огурцов, по вкусу: сметана, сахар, соль, растительное масло, укроп, рубленая петрушка, зелень сельдерея.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Нарезанную кубиками молодую свеклу залить водой, добавить уксус и тушить под крышкой 20 – 30 минут.

Шаг 2. Добавить нарезанную вареную морковь, мелко порезанные, очищенные от кожицы огурцы, нарезанные кубиками, сваренные вкрутую яйца и растертый с солью зеленый лук.

Шаг 3. Добавить хлебный квас, приправить солью, сахаром, мелко порубленным укропом, петрушкой, сельдереем. Подавать со сметаной.

Свекольный суп с брынзой и редисом

Свеклу можно не обжаривать, а запечь в духовке, а также лук и чеснок. Потом немного проварить их в бульоне и взбить погружным блендером. Суп получится более нежным. Для остроты добавить перед подачей немного русской горчицы.

Ингредиенты: 1,5 л овощного бульона, 3 средние свеклы, 100 г редиса, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 100 г брынзы, 1–2 веточки кинзы, 2 кусочка деревенского хлеба, оливковое масло.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Свеклу очистить и нарезать кубиками, лук и чеснок – соломкой.

Шаг 2. Обжарить в кастрюле на среднем огне, помешивая, лук и чеснок с разогретым оливковым маслом (3 мин.). Добавить свеклу и жарить еще 15 мин.

Шаг 3. Влить бульон и довести до кипения. Уменьшить огонь, варить 30 мин. Снять с огня и остудить до комнатной температуры.

Шаг 4. Хлеб нарезать средними кубиками и обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, потряхивая время от времени сковороду. Редиску нарезать тонкими ломтиками.

Шаг 5. Разлить свекольник по тарелкам или кружкам. Добавить сухарики, редис, брынзу и мелко нарезанную кинзу, растертую с солью. Сразу подавать.

Свекольник на кефире

Этот свекольник очень популярен в Литве. Его особенность в том, что картошку в него не добавляют, а подают отдельно.

Ингредиенты: 1 л кефира, 400 г вареной или консервированной свеклы, 4 вареных яйца, 3 средних огурца, маленький пучок зеленого лука, большой пучок укропа, соль, свежемолотый черный перец, лимонный сок (по желанию), лед.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Налить кефир в миску, в которой будет подан свекольник. Добавить лед и поставить в холодильник.

Шаг 2. Яйца и огурцы нарезать кубиками. Тонко нарезать зеленый лук и укроп.

Шаг 3. Положить в кефир свеклу, яйца, огурцы и зелень, посолить, поперчить и добавить немного лимонного сока. Размешать свекольник и подавать с горячей вареной картошкой.

Холодный свекольник

Ингредиенты: яйцо, белок 1 шт., корень хрена 2 см, картофель 1/2 шт., свекла 1 шт., огурец 1 шт., сметана 1 – 2 ст. ложки, петрушка 2 – 3 веточки.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Отварить свеклу, картофель. Затем натереть на терке свеклу, а в свекольно-овощной бульон добавить белок яйца.

Шаг 2. Все ингредиенты тонко нарезать соломкой – огурец, зелень, картофель.

Шаг 3. Добавить тертый корень хрена для остроты. Подавать со сметаной.

Горячий свекольник

Ингредиенты: свекла 2–3 шт., картофель 4–5 шт., морковь 1 шт., лук репчатый 1 шт., томатная паста 2 ст. ложки, бульон 2,5 л, вареное яйцо 2 шт., соль и специи по вкусу, сахар 1/2 ч. ложки, уксус 1/2 ч. ложки, зелень для украшения, масло растительное.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Подготовить ингредиенты. Очень важно выбрать хорошую красную и сочную свеклу, тогда и блюдо получится вкусное и красивое. Морковь и свеклу натереть на терке, луковицу нарезать кубиками или полукольцами. Картофель нарезать кубиками.

Шаг 2. Поставить кастрюлю с бульоном на огонь, довести до кипения, положить картофель и варить на небольшом огне 10 – 15 минут. Пока картофель варится, сделать заправку для свекольника.

Шаг 3. Налить на сковороду растительное масло, поставить на средний огонь, разогреть. Положить лук, обжарить до мягкости и полупрозрачности. Добавить к луку морковь, перемешать и готовить еще примерно 5 минут на небольшом огне. Добавить свеклу, перемешать, пассеровать на небольшом огне примерно 5 минут. Когда свекла станет мягкой, добавить томатную пасту, перемешать, добавить сахар и уксус, влить полстакана бульона из кастрюли и готовить еще примерно 10 минут, периодически перемешивая.

Шаг 4. Готовую овощную заправку для свекольника переложить в кастрюлю с бульоном и картофелем. Перемешать, посолить, добавить специи по вкусу и варить до готовности на небольшом огне, это займет примерно 15 минут. Выключить огонь и дать свекольнику настояться минут 10 перед подачей.

Картофель в свекольнике можно заменить фасолью, предварительно отваренной или консервированной.