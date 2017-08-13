Стильная кухня начинается с дизайнерского решения о цвете и качестве обоев

Обои – материал, обладающий универсальными "способностями". С помощью обоев можно скорректировать геометрию комнаты, сделать кухню визуально светлее или темнее, визуально выше или шире. Просто нужно знать некоторые секреты и особенности, которыми руководствуются профессиональные дизайнеры. Рассказываем об этих секретах и о том, какие обои нужны для создания того или иного стиля оформления кухни.
Стиль кухни и обои
Сочетание белого и зеленого цвета обоев с цветом натуральной древесины кухонного интерьера создает впечатление современного эко-дизайна.
Если в планах оформить кухню в стиле прованс, понадобятся светлые обои в цветочек, вертикальную полоску или клетку. Основные оттенки – лавандовый, горчичный, оливковый, пшеничный, бежевый. Уместными будут фактурные обои, имитирующие грубую штукатурку.
Принт с бабочками для обоев, светлый оттенок гарнитура, обилие цветов – это необходимые компоненты для создания романтичной обстановки на кухне.
Для кухни в стиле кантри лучше всего подойдут обои светло-зеленых, бежевых, нежно-розовых, приглушенно-голубых, мягко-коричневых, неярко-желтых спокойных оттенков, а также обои под натуральный камень или древесину.
Довольно необычными получаются кухни в стиле лофт, который предполагает голые стены без кого-либо покрытия. Разумеется, это не значит, что нужно соскоблить штукатурку. Такие стены можно создать с помощью обоев с изображением каменной или кирпичной кладки.
Японский стиль подчеркнут обои с изображением экзотических птиц, цветов, иероглифов, с имитацией бамбуковой изгороди. Оттенки рекомендуется выбирать природные – среди зеленой и коричневой гаммы.
Для стиля минимализма в кухне подойдут однотонные обои светлых оттенков. Изюминкой помещения может стать контраст колорита стен и кухонного гарнитура.
Для кухонь в стиле модерн наиболее частым вариантом принта для обоев является черно-белый рисунок. На таком фоне будут роскошно выглядеть зеркальные осветительные элементы и белоснежные шкафы.
Один из самых распространенных рисунков обоев для кухни – цветочный или растительный орнамент. Такая расцветка отлично освежает традиционную обстановку и поднимает настроение обитателей жилья.
Советы профессионалов
- Главное правило в дизайне кухни независимо от ее размера — не перегружать интерьер. Логично сделать акцент либо на обоях, либо на кухонной мебели.
- Если одна стена яркая или оформлена фотообоями, остальные три надо оставить спокойными, однотонными.
- Небольшой кухне однозначно противопоказаны яркие обои с пестрым рисунком.
- Идея скомбинировать обои хороша, но для ее воплощения нужно подобрать материалы с одинаковыми характеристиками (плотность, толщина). Идеальный вариант — использовать обои-компаньоны из коллекций одного производителя. Стыки между полотнами разного цвета можно удачно скрыть молдингами – декоративными деталями в виде накладных объемных планок.
- Вертикальные полоски на обоях визуально приподнимут низкий потолок. Поперечные линии сделают кухню ниже, но зато "раздвинут" стены.
- Чтобы расцветка обоев быстро не наскучила, лучше воспользоваться коллекциями, где цвета мягко перетекают друг в друга.
- Если окна кухни выходят на север или запад, для ее отделки подойдут материалы теплых тонов: желтые, кремовые, травянисто-зеленые, персиковые, абрикосовые, оранжевые, коралловые, светло-коричневые. Если окна смотрят на юг, лучше подобрать нежно-голубые, светло-зеленые, синие, серебристые.
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