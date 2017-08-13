Стильная кухня начинается с дизайнерского решения о цвете и качестве обоев

Стиль кухни и обои

Сочетание белого и зеленого цвета обоев с цветом натуральной древесины кухонного интерьера создает впечатление современного эко-дизайна.

Если в планах оформить кухню в стиле прованс, понадобятся светлые обои в цветочек, вертикальную полоску или клетку. Основные оттенки – лавандовый, горчичный, оливковый, пшеничный, бежевый. Уместными будут фактурные обои, имитирующие грубую штукатурку.

Принт с бабочками для обоев, светлый оттенок гарнитура, обилие цветов – это необходимые компоненты для создания романтичной обстановки на кухне.

Для кухни в стиле кантри лучше всего подойдут обои светло-зеленых, бежевых, нежно-розовых, приглушенно-голубых, мягко-коричневых, неярко-желтых спокойных оттенков, а также обои под натуральный камень или древесину.

Довольно необычными получаются кухни в стиле лофт, который предполагает голые стены без кого-либо покрытия. Разумеется, это не значит, что нужно соскоблить штукатурку. Такие стены можно создать с помощью обоев с изображением каменной или кирпичной кладки.

Японский стиль подчеркнут обои с изображением экзотических птиц, цветов, иероглифов, с имитацией бамбуковой изгороди. Оттенки рекомендуется выбирать природные – среди зеленой и коричневой гаммы.

Для стиля минимализма в кухне подойдут однотонные обои светлых оттенков. Изюминкой помещения может стать контраст колорита стен и кухонного гарнитура.

Для кухонь в стиле модерн наиболее частым вариантом принта для обоев является черно-белый рисунок. На таком фоне будут роскошно выглядеть зеркальные осветительные элементы и белоснежные шкафы.

Один из самых распространенных рисунков обоев для кухни – цветочный или растительный орнамент. Такая расцветка отлично освежает традиционную обстановку и поднимает настроение обитателей жилья.

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