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Стильная кухня начинается с дизайнерского решения о цвете и качестве обоев

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Сегодня, 17:11.
Потребитель

Обои – материал, обладающий универсальными "способностями". С помощью обоев можно скорректировать геометрию комнаты, сделать кухню визуально светлее или темнее, визуально выше или шире. Просто нужно знать некоторые секреты и особенности, которыми руководствуются профессиональные дизайнеры. Рассказываем об этих секретах  и о том, какие обои нужны для создания того или иного стиля оформления кухни.  

Как сделать вашу кухню действительно удобной.
Как сделать вашу кухню действительно удобной. Фото : опубликовано на yapokupayu.ru.

Стиль кухни и обои

Сочетание белого и зеленого цвета обоев с цветом натуральной древесины кухонного интерьера создает впечатление современного эко-дизайна.

Если в планах оформить кухню в стиле прованс, понадобятся светлые обои в цветочек, вертикальную полоску или клетку. Основные оттенки – лавандовый, горчичный, оливковый, пшеничный, бежевый. Уместными будут фактурные обои, имитирующие грубую штукатурку.

Принт с бабочками для обоев, светлый оттенок гарнитура, обилие цветов – это необходимые компоненты для создания романтичной обстановки на кухне.

Для кухни в стиле кантри лучше всего подойдут обои светло-зеленых, бежевых, нежно-розовых, приглушенно-голубых, мягко-коричневых, неярко-желтых спокойных оттенков, а также обои под натуральный камень или древесину.

Довольно необычными получаются кухни в стиле лофт, который предполагает голые стены без кого-либо покрытия.  Разумеется,  это не значит, что нужно соскоблить штукатурку. Такие стены можно создать с помощью обоев с изображением каменной или кирпичной кладки.

Японский стиль подчеркнут обои с изображением экзотических птиц, цветов, иероглифов, с имитацией бамбуковой изгороди. Оттенки рекомендуется выбирать природные – среди зеленой и коричневой гаммы.

Для стиля минимализма в кухне подойдут однотонные обои светлых оттенков. Изюминкой помещения может стать контраст колорита стен и кухонного гарнитура. 

Для кухонь в стиле модерн наиболее частым вариантом принта для обоев является черно-белый рисунок. На таком фоне будут роскошно выглядеть зеркальные осветительные элементы и белоснежные шкафы.

Один из самых распространенных рисунков обоев для кухни  – цветочный или растительный орнамент. Такая расцветка отлично освежает традиционную обстановку и поднимает настроение обитателей жилья.

Советы профессионалов

  1. Главное правило в дизайне кухни независимо от ее размера — не перегружать интерьер. Логично сделать акцент либо на обоях, либо на кухонной мебели.
  2. Если одна стена яркая или оформлена фотообоями, остальные три надо оставить  спокойными, однотонными.
  3. Небольшой кухне однозначно противопоказаны яркие обои с пестрым рисунком.
  4. Идея скомбинировать обои хороша, но для ее воплощения нужно подобрать материалы с одинаковыми характеристиками (плотность, толщина).  Идеальный вариант — использовать обои-компаньоны  из коллекций одного производителя. Стыки между полотнами разного цвета можно удачно скрыть молдингами – декоративными  деталями в виде накладных объемных планок.
  5. Вертикальные полоски на обоях визуально приподнимут низкий потолок. Поперечные линии сделают кухню ниже, но зато "раздвинут" стены.
  6. Чтобы расцветка обоев быстро не наскучила, лучше воспользоваться коллекциями, где цвета мягко перетекают друг в друга.
  7. Если окна кухни выходят на север или запад, для ее отделки подойдут материалы теплых тонов: желтые, кремовые, травянисто-зеленые, персиковые, абрикосовые, оранжевые, коралловые, светло-коричневые. Если окна смотрят на юг, лучше подобрать нежно-голубые, светло-зеленые, синие, серебристые.

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