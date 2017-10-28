Какие вкусные блюда можно приготовить из простой картошки

Пожалуй, мало какой продукт сравнится с картофелем по количеству кулинарных рецептов, в которых он фигурирует. Картошечку варят, жарят на сковороде и во фритюре, запекают, томят, готовят на углях и на пару, добавляют в супы, рагу и салаты. Она основа для запеканок, начинка для пирогов и вареников. Из нее готовят котлеты, оладьи, клецки, кнедлики… И при таком-то разнообразии наиболее полезен картофель, приготовленный в кожуре – отваренный или запеченный, в нем сохраняются практически все витамины и минералы. Но сегодня не будем о грустном, предлагаем рецепты блюд, возможно, не совсем правильных с точки зрения диетолога, зато очень вкусных.
Картофель, фаршированный курицей и сыром
Ингредиенты: 4 белых картофелины, 1/3 стакана тертого сыра, 1/4 красной луковицы, 1 ст. ложка измельченной петрушки, 1 ст. ложка измельченного базилика, 1 ч. ложка тимьяна, 2 ст. ложки молока, 2 ст. ложки сливочного масла, мясо 2 сваренных куриных грудок, паприка, соль.
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1. Облить очищенные картофелины кипятком. Смазать оливковым маслом. Положить на противень и запекать в предварительно разогретой духовке до полуготовности.
Шаг 2. Смешать половину натертого сыра с базиликом, тимьяном, петрушкой, измельченным луком и измельченным куриным мясом.
Шаг 3. Разрезать картофель пополам, сделать углубления, ложкой вынув мякоть, размять ее хорошо и добавить к сырно-мясной смеси. Добавить сливочное масло и молоко. Перемешать до достаточно однородной консистенции.
Шаг 4. Положить начинку в картофельные половинки с выемками. Сверху посыпать оставшимся сыром. Запекать до готовности. Перед подачей на стол посыпать паприкой и посолить.
Картошка, фаршированная грибами
Ингредиенты: 6 картофелин, 300 г грибов, 50–70 мл сливок или сметаны, 50 г тертого сыра, 50 г сливочного масла, соль по вкусу, растительное масло для жарки.
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1. Картофель очистить, срезать верхушку, сердцевину удалить и после этого картофель поместить в горячую подсоленную воду и немного проварить. Вынуть, обсушить, смазать сливочным маслом.
Шаг 2. Грибы нарезать и обжарить на растительном масле. Посолить.
Шаг 3. Картофелины наполнить жареными грибами. Затем полить сливками или сметаной и посыпать сыром. Запекать в предварительно разогретой духовке до 180 градусов до готовности. Перед подачей на стол украсить зеленью.
Картофель, фаршированный мясом
Ингредиенты: 4 картофелины, 150–200 г мякоти свинины, 50 г шампиньонов, 70 г твердого сыра, 100 г сметаны, укроп, петрушки, специи, соль – по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1. Для начинки мякоть свинины нарезать мелкими кусочками. Грибы нарезать меленькими кубиками. Зелень укропа и петрушки измельчить. Обжарить мясо и грибы с добавлением растительного масла до готовности. Посолить, добавить любимые специи и измельченную зелень. Готовую начинку остудить.
Шаг 2. Картофель очистить, помыть. Из картофелин вырезать острым ножом сердцевину так, чтобы стенки были как можно тоньше. Вырезанную сердцевину натереть на мелкой терке и смешать с остывшей начинкой до однородной консистенции.
Шаг 3. Нафаршировать картофелины начинкой и выложить в смазанную растительным маслом форму для запекания. Полить сметаной и поставить в нагретую духовку. Запекать при 200 градусах 30–40 минут. За несколько минут до готовности посыпать картофель тертым сыром, чтобы получилась красивая сырная корочка.
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