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Какие вкусные блюда можно приготовить из простой картошки

Сегодня, 13:04.
Потребитель

Пожалуй, мало какой продукт  сравнится  с картофелем по количеству кулинарных рецептов, в которых он фигурирует.  Картошечку варят, жарят на сковороде и во фритюре, запекают, томят, готовят на углях и на пару, добавляют в супы, рагу и салаты. Она основа для запеканок, начинка для пирогов и вареников. Из нее готовят котлеты, оладьи, клецки,  кнедлики… И при таком-то разнообразии наиболее полезен картофель, приготовленный в кожуре – отваренный или запеченный, в нем сохраняются практически все витамины и минералы. Но сегодня не будем о грустном, предлагаем рецепты блюд, возможно, не совсем правильных с точки зрения диетолога, зато очень вкусных.

Свинина, запеченная с картофелем.
Свинина, запеченная с картофелем. Фото : Владимир Лазебный.

Картофель, фаршированный курицей и сыром  

Ингредиенты:  4 белых картофелины,  1/3 стакана тертого сыра, 1/4 красной луковицы, 1 ст. ложка измельченной петрушки,  1 ст. ложка измельченного базилика,  1 ч. ложка тимьяна, 2 ст. ложки молока, 2 ст. ложки сливочного масла, мясо 2 сваренных куриных  грудок, паприка, соль.

Пошаговый рецепт приготовления

 Шаг 1. Облить очищенные картофелины кипятком. Смазать оливковым маслом.  Положить на противень и запекать в предварительно разогретой духовке до полуготовности. 

Шаг 2. Смешать половину натертого сыра с базиликом, тимьяном, петрушкой, измельченным луком и измельченным куриным мясом. 

Шаг 3. Разрезать картофель пополам, сделать углубления, ложкой вынув мякоть, размять ее хорошо и добавить к сырно-мясной смеси. Добавить сливочное  масло и молоко. Перемешать до  достаточно однородной консистенции.  

Шаг 4. Положить начинку в картофельные половинки с выемками.  Сверху посыпать оставшимся сыром. Запекать до готовности. Перед подачей на стол посыпать паприкой и посолить.

Картошка, фаршированная грибами

Ингредиенты: 6 картофелин, 300 г  грибов,  50–70 мл сливок или сметаны, 50 г тертого сыра,  50 г сливочного масла, соль по вкусу, растительное масло для жарки.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Картофель очистить, срезать верхушку, сердцевину удалить и после этого картофель поместить в горячую подсоленную воду и немного проварить. Вынуть, обсушить, смазать сливочным маслом.

Шаг 2. Грибы нарезать  и обжарить на растительном масле. Посолить.

Шаг 3. Картофелины наполнить  жареными грибами. Затем полить сливками или сметаной и посыпать сыром. Запекать в предварительно разогретой духовке до 180 градусов до готовности. Перед подачей на стол украсить зеленью.

Картофель, фаршированный мясом 

Ингредиенты:  4 картофелины,  150–200 г мякоти свинины, 50 г шампиньонов, 70 г твердого сыра, 100 г сметаны,  укроп, петрушки, специи, соль – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Для начинки мякоть свинины нарезать мелкими кусочками. Грибы нарезать меленькими кубиками. Зелень укропа и петрушки измельчить. Обжарить  мясо и грибы с добавлением растительного масла до готовности. Посолить, добавить любимые специи и измельченную зелень. Готовую начинку остудить.

Шаг 2. Картофель очистить, помыть. Из картофелин вырезать острым ножом сердцевину так, чтобы стенки были как можно тоньше. Вырезанную сердцевину натереть на мелкой терке и смешать с остывшей начинкой до однородной консистенции.

Шаг 3. Нафаршировать картофелины начинкой и выложить в смазанную растительным маслом форму для запекания. Полить сметаной и поставить в нагретую духовку. Запекать при 200 градусах  30–40 минут. За несколько минут до готовности посыпать картофель тертым сыром, чтобы получилась красивая сырная корочка.

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