В  октябре на садовом участке надо и вскопать, и утеплить, и посадить

Сад

Плодовые деревья. В октябре желательно сделать перекопку почвы приствольных кругов садовых деревьев и кустарников. Чтобы не повредить корни растений, которые находятся в верхних слоях почвы, лучше пользоваться вилами. Надо утеплить корневую систему деревьев и кустарников соломистым навозом, листвой или перегноем.

При плюсовой температуре солнечным днем не помешает побелить стволы, скелетные ветки у старых плодовых деревьев (2 кг извести, 1,5 кг глины и 50 г клея на 10 л воды). Молодые ветви достаточно обвязать лапником вниз иголками. Стелющиеся культуры прижать досками, набросать ботву помидор, картофеля. Вокруг стволов фруктовых деревьев зафиксировать лапник, весной это будет служить и притеняющим материалом. У плодовых деревьев и кустарников следует вырезать лишние побеги и засохшие ветки.

На плодовых деревьях не должно остаться засохших плодов, их следует обязательно удалить, так как это один из основных рассадников многих грибковых заболеваний растений. Нужно внимательно осмотреть стволы плодовых деревьев – нет ли начальной стадии грибковых заболеваний, мучнистой росы, парши, черного рака. Те деревья, крона которых поражена грибковыми заболеваниями, следует обработать 1-процентной бордоской жидкостью.

Для того чтобы предохранить от мороза корни молодых, осенью посаженных растений, можно насыпать до первых ветвей холмики земли около стволов, а также закрыть торфом, компостом или перегноем поливные лунки. Эти меры снизят глубину промерзания почвы при первых морозах в то время, когда еще нет снега.

Ягодные кустарники. Если еще не пригнута малина, лучше выбрать теплый день (пока погода не испортилась), дать ей постоять на солнце, согреться, чтобы не была ломкой, и пригнуть побеги малины к земле (не выше 30 см). Хорошо бы укрыть малину растительными остатками – ботвой картофеля, томатов, но не плотно, а просто накинуть. У молодых побегов прищипнуть верхушки.

Если не успели посадить ягодные саженцы, не стоит огорчаться. Есть выход, даже два.

Во-первых, можно полностью обновить те, что есть. Старые кусты смородины и крыжовника надо полностью срезать до самой земли, заподлицо, и на зиму засыпать перегноем, торфом или плодородной почвой (по ведру – полтора на куст). Весной появятся молодые и здоровые побеги, их в течение лета надо будет поливать, а еще через год они начнут плодоносить.

Во-вторых, наиболее крепкие и близко расположенные к земле побеги старых кустов надо "пришпилить" к почве (можно это сделать сейчас, можно ранней весной), и оставить в таком положении до тех пор, пока они не пустят собственные корни. В течение лета это должно произойти. Тогда их отделить от основного куста и посадить.

Огород

Здесь все просто: грубая перекопка почвы без разбивания комков и разравнивания поверхности.

Пора вспомнить про севооборот и прикинуть план посадок на будущий год. Рано? Нет. Уже при перекопке огорода это надо учесть. На том участке, где весной планируется посев поздних культур, почву перекапывать на глубину 25 – 30 см, это обеспечит к весне накопление в ней влаги. Под посев ранних культур не следует глубоко перекапывать почву, достаточно 10 – 15 см, это позволит весной ей быстро просохнуть. При перекопке надо обязательно убирать все сорняки.

В октябре на подготовленные грядки не поздно посадить под зиму чеснок. После посадки желательно закрыть грядки слоем торфа или перегноя, а сверху укрыть пленкой это позволит чесноку укорениться, даже если он посажен очень поздно.

В первой половине октября можно посеять под зиму укроп, петрушку, редис, морковь и другие холодостойкие культуры.

Цветник

С наступлением первых заморозков у роз начинается отток питательных веществ из побегов в корни. В октябре на розах и декоративных шиповниках следует вырезать бутоны и все точки роста. В третьей декаде октября кусты роз нужно окучить, подсыпав к ним субстрат из сухого речного песка и торфа, после этого розы обрезать на высоту 35 – 40 см. Плетистые розы на зиму снять со шпалер, уложить на землю и укрыть утепляющим материалом.

Также в конце октября можно внести под пионы, лилии и другие многолетние цветы компост, навоз или перегной, но не в центр, а по периметру кроны. В это же время следует срезать хризантемы и многолетние астры, посеять под зиму семена таких многолетников, как гипсофила, синеголовник, аквилегия, купальница и др.

В октябре надо найти время, чтобы со всей территории участка окончательно убрать растительные остатки. Весной будет меньше работы.

В конце месяца разбросать на земле большие ветки или поставить специальные приспособления для задержания снега, особенно там, где ветер его выдувает.