В США нашли пользу для здоровья от фаст-фуда

Американские исследователи из Бостонского университета открыли, что некоторые виды фаст-фуда благоприятно сказываются на работоспособности мозга человека, пишет Actualnews.org.
Целых десять лет ученые наблюдали за поведением полутора тысяч добровольцев, учитывая рацион участников эксперимента.
Как оказалось, даже в записанной в фаст-фуд еде есть польза для организма. Исследователи заметили, что в блюдах с яйцами имеется витамин B4, улучшающий когнитивные способности мозга. Кроме того, полезными свойствами обладает блюдо из индийской кухни: курица тикка масала, которую готовят с куркумой, а та, в свою очередь, стимулирует клетки мозга.
Интересно, что положительно на мозг действует и неаполитанская пицца, содержащая анчоусы, оливки и каперсы.
На работе мозга испытуемых хорошо отражается и суши с лососем, а фалафель содержит богатые магнием соединения, что повышает качество обработки мозгом информации. Имеются в вышеупомянутом продукте и жирные кислоты омега-3, помогающие строительству новых клеток.
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