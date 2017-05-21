В США нашли пользу для здоровья от фаст-фуда

Целых десять лет ученые наблюдали за поведением полутора тысяч добровольцев, учитывая рацион участников эксперимента.

Как оказалось, даже в записанной в фаст-фуд еде есть польза для организма. Исследователи заметили, что в блюдах с яйцами имеется витамин B4, улучшающий когнитивные способности мозга. Кроме того, полезными свойствами обладает блюдо из индийской кухни: курица тикка масала, которую готовят с куркумой, а та, в свою очередь, стимулирует клетки мозга.

Интересно, что положительно на мозг действует и неаполитанская пицца, содержащая анчоусы, оливки и каперсы.



На работе мозга испытуемых хорошо отражается и суши с лососем, а фалафель содержит богатые магнием соединения, что повышает качество обработки мозгом информации. Имеются в вышеупомянутом продукте и жирные кислоты омега-3, помогающие строительству новых клеток.