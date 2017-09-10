Как приготовить зразы: вкусное блюдо из продуктов, которые всегда под рукой

Зразы из картофеля с куриным фаршем

Ингредиенты: 1 – 1,5 кг картофеля, 0,5 кг куриного фарша, 2 куриных яйца, 2 средние луковицы, 3 ст. ложки муки, 0,5 стакана сухарей для панировки, по вкусу – соль, перец, другие приправы, 1 яичный желток добавочно, масло для жарки.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Отварить картофель в мундире (так вязкость картошки будет больше).

Шаг 2. Пока варится картошка, фарш обжарить на масле в сковородке (лучше не покупать фарш, а сделать самостоятельно из куриного филе). В конце к фаршу добавить измельченный лук и еще жарить минут 5–7.

Шаг 3. Готовый картофель очистить и, пока он не остыл, растолочь, как на пюре, или разбить в блендере. Добавить два яйца, 3 столовых ложки муки, посолить, поперчить, хорошо перемешать.

Шаг 4. Из картофельного теста сделать небольшие круглые лепешки, выложить на них начинку из фарша. Сформировать такие картофельные "пирожки", чтобы зразы в духовке во время запекания не разошлись по швам. (Чтобы тесто не прилипало к рукам, можно смочить их водой или капелькой подсолнечного масла). Обвалять зразы в панировке.

Шаг 5. Выложить в форму, покрытую смазанной маслом бумагой для запекания. Чтобы зразы имели красивый вид, смазать их яичным желтком и сбрызнуть маслом.

Шаг 6. Выпекать зразы в духовке при температуре 180°, пока они не зарумянятся, это минут 20. Подавать с зеленью, сметаной и оливками.

Зразы морковные с творогом, запеченные

Ингредиенты: 9 – 10 штук моркови, 1/2 стакана манной крупы, 20 г сливочного масла, 2 яйца, 200 г творога, 2 ч. ложки сахара, 2 ч. ложки муки, 1/2 стакана молока, соль по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. Морковь очистить, промыть, нашинковать соломкой, припустить в молоке до готовности, всыпать манную крупу и варить еще 10 мин.

Шаг 2. Морковь охладить, добавить 1 яйцо, соль и хорошо перемешать.

Шаг 3. Творог протереть, смешать с сахаром и яйцом.

Шаг 4. Из морковной массы сделать небольшие лепешки, положить на середину творог, придать форму пирожка, обвалять в муке и запечь в духовке. Перед подачей на стол полить маслом.

Мясные зразы в духовке

Ингредиенты: 700 – 800 г фарша (говядина + свинина), 2 луковицы, 4 – 5 ломтиков белого батона, 2 помидоры, 70 г твердого сыра, 2 вареных яйца для начинки, соль, черный молотый перец по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1. К фаршу добавить одну луковицу, натертую на терке или пропущенную через мясорубку, ломтики замоченного в воде или молоке батона, соль и черный молотый перец. Фарш хорошо вымешать.

Шаг 2. Для начинки зраз: отварные яйца мелко порезать, добавить обжаренную до золотистости вторую луковицу, чуть посолить и перемешать.

Шаг 3. Сделать из фарша лепешки. В середину поместить начинку. Сформировать продолговатые зразы. Выложить в смазанную маслом форму или на противень.

Шаг 4. На каждую зразу положить кружочек свежего помидора и посыпать тертым сыром.

Шаг 5. Запекать зразы в разогретой до 180 градусов духовке 20 – 25 минут. Подавать к столу горячими.