Как приготовить зразы: вкусное блюдо из продуктов, которые всегда под рукой

Для тех, кто любит готовить вкусно и необычно из самых привычных продуктов, зразы – одно из любимых блюд. Начинка для них может быть любой. Их готовят из картофеля, из мясного фарша, овощные и с самыми разными дополнениями: лук, грибы, сыр… Подавать и украшать зразы можно как гарнир к мясу или как основное блюдо, украсив зеленью, солениями, оливками и даже фруктами. Способов приготовления зраз тоже немало: их жарят на сковородке, готовят в мультиварке, обжаривают во фритюре. Предлагаем несколько рецептов зраз, запеченных в духовке.
Зразы из картофеля с куриным фаршем
Ингредиенты: 1 – 1,5 кг картофеля, 0,5 кг куриного фарша, 2 куриных яйца, 2 средние луковицы, 3 ст. ложки муки, 0,5 стакана сухарей для панировки, по вкусу – соль, перец, другие приправы, 1 яичный желток добавочно, масло для жарки.
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1. Отварить картофель в мундире (так вязкость картошки будет больше).
Шаг 2. Пока варится картошка, фарш обжарить на масле в сковородке (лучше не покупать фарш, а сделать самостоятельно из куриного филе). В конце к фаршу добавить измельченный лук и еще жарить минут 5–7.
Шаг 3. Готовый картофель очистить и, пока он не остыл, растолочь, как на пюре, или разбить в блендере. Добавить два яйца, 3 столовых ложки муки, посолить, поперчить, хорошо перемешать.
Шаг 4. Из картофельного теста сделать небольшие круглые лепешки, выложить на них начинку из фарша. Сформировать такие картофельные "пирожки", чтобы зразы в духовке во время запекания не разошлись по швам. (Чтобы тесто не прилипало к рукам, можно смочить их водой или капелькой подсолнечного масла). Обвалять зразы в панировке.
Шаг 5. Выложить в форму, покрытую смазанной маслом бумагой для запекания. Чтобы зразы имели красивый вид, смазать их яичным желтком и сбрызнуть маслом.
Шаг 6. Выпекать зразы в духовке при температуре 180°, пока они не зарумянятся, это минут 20. Подавать с зеленью, сметаной и оливками.
Зразы морковные с творогом, запеченные
Ингредиенты: 9 – 10 штук моркови, 1/2 стакана манной крупы, 20 г сливочного масла, 2 яйца, 200 г творога, 2 ч. ложки сахара, 2 ч. ложки муки, 1/2 стакана молока, соль по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1. Морковь очистить, промыть, нашинковать соломкой, припустить в молоке до готовности, всыпать манную крупу и варить еще 10 мин.
Шаг 2. Морковь охладить, добавить 1 яйцо, соль и хорошо перемешать.
Шаг 3. Творог протереть, смешать с сахаром и яйцом.
Шаг 4. Из морковной массы сделать небольшие лепешки, положить на середину творог, придать форму пирожка, обвалять в муке и запечь в духовке. Перед подачей на стол полить маслом.
Мясные зразы в духовке
Ингредиенты: 700 – 800 г фарша (говядина + свинина), 2 луковицы, 4 – 5 ломтиков белого батона, 2 помидоры, 70 г твердого сыра, 2 вареных яйца для начинки, соль, черный молотый перец по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1. К фаршу добавить одну луковицу, натертую на терке или пропущенную через мясорубку, ломтики замоченного в воде или молоке батона, соль и черный молотый перец. Фарш хорошо вымешать.
Шаг 2. Для начинки зраз: отварные яйца мелко порезать, добавить обжаренную до золотистости вторую луковицу, чуть посолить и перемешать.
Шаг 3. Сделать из фарша лепешки. В середину поместить начинку. Сформировать продолговатые зразы. Выложить в смазанную маслом форму или на противень.
Шаг 4. На каждую зразу положить кружочек свежего помидора и посыпать тертым сыром.
Шаг 5. Запекать зразы в разогретой до 180 градусов духовке 20 – 25 минут. Подавать к столу горячими.
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