Фотофакты. В Барнауле на День Валентина влюбленные рисовали на стенах и друг на друге

В культурном пространстве "Loft 24" прошла вечеринка, посвященная Дню святого Валентина. Это был новый для Барнаула формат. "ART-party" стала ярким событием для влюбленных. Участникам разрешалось всячески проявлять свою фантазию: рисовать кистями, руками, ногами на больших листах бумаги и друг на друге. Совместные дурачества сближают.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции.
Мария Скрипченко.
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