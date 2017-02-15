Фотофакты. В Барнауле на День Валентина влюбленные рисовали на стенах и друг на друге

В культурном пространстве "Loft 24" прошла вечеринка, посвященная Дню святого Валентина. Это был новый для Барнаула формат. "ART-party" стала ярким событием для влюбленных. Участникам разрешалось всячески проявлять свою фантазию: рисовать кистями, руками, ногами на больших листах бумаги и друг на друге. Совместные дурачества сближают.

Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Вечеринка свободного рисования в Барнауле. Фото из архива редакции. Мария Скрипченко. Смотрите также