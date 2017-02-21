Мужской день. Куда пойти в Барнауле 23 февраля

В нашем обзоре - несколько идей, куда отправиться 23 февраля, чтобы этот праздник запомнился "сильной половине" надолго.
Шоу с драконом
Анита Цой в этот день презентует в Барнауле новую грандиозную шоу-программу 10/20. Музыканты привезут тонны светового и звукового оборудования и три фуры декораций, в том числе 6-метрового дракона Hero, разработанного и созданного в Австралии знаменитым проектировщиком и дизайнером Филиппе Рейнольдсом. Зрители увидят армию "безупречных воинов", летающих китов, металлический город и многое другое. Для шоу пошито 150 костюмов, среди которых эксклюзивное платье-трансформер от Валентина Юдашкина.
Питерские скоморохи
В Джем-баре в этот день в 18:00 выступит фолк-группа Отава Ё. Она стала широко известна российской публике год назад, благодаря феноменальному успеху видеоклипа "Сумецкая", который только в YouTube посмотрело больше шести миллионов человек. Эти ироничные питерские скоморохи уже давно востребованы на мировой музыкальной сцене. Их песни неоднократно занимали верхние строчки в европейских чартах, а география выступлений простирается от Франции до Мексики и от Китая до Норвегии.
Группа приедет в Барнаул в своем любимом формате - с камерном семейным концертом. Он рассчитан на семейное посещение, так что выступление начинается, и, соответственно, заканчивается раньше, чем обычный "взрослый" концерт.
Дэнс-рок
После этого концерта из бара можно не уходить. В 21:00 здесь начнется вечер в компании группу "ПоFUCKту", которые именуют себя оркестром дэнс-рокового угара.
В репертуаре этих ребят - авторский материал и собственные переработки известных дэнс и рок хитов современности. Под эту музыку невозможно спокойно есть, пить, сидеть или стоять, так что придется неистово плясать и веселиться.
Шуточки
HARAT'S PUB в этот день приглашает гостей на открытый микрофон. Это шоу, для тех, кто хочет попробовать себя в жанре стендап комедии, проверить новый материал или же посмотреть с чего начинается карьера любого стендап комика. Можно просто быть зрителем и провести веселый вечер. Вход свободный.
Цой с балалайкой
В концертном зале "Сибирь" под аккомпанемент балалаек и домр впервые споют песни Виктора Цоя. Этот концерт посвящен 55-летнему юбилею кумира. В проекте примут участие барнаульские певцы Лев Шапиро, Владимир Кислов, Яна Филиппова, Александр Рухадзе, Константин Божко и финалисты телепроекта "Поверь в себя".
Мясо и стриптиз
Праздничные брутальные вечеринки пройдут в клубе CocoBongo. Здесь приготовили все, чтобы сильная половина человечества ушла во все тяжкие: сытную еду, живую музыку и очаровательных девушек с особым, пикантным шоу. Развлекать гостей будут MC Дмитрий Дементьев и DJ Pioneer.
Все события 23 февраля смотрите в нашей афише.
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