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Мужской день. Куда пойти в Барнауле 23 февраля

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Сегодня, 20:14.
Жизнь

В нашем обзоре - несколько идей, куда отправиться 23 февраля, чтобы этот праздник запомнился "сильной половине" надолго.

Шоу с драконом

Анита Цой в этот день презентует в Барнауле новую грандиозную шоу-программу 10/20. Музыканты привезут тонны светового и звукового оборудования и три фуры декораций, в том числе 6-метрового дракона Hero, разработанного и созданного в Австралии знаменитым проектировщиком и дизайнером Филиппе Рейнольдсом. Зрители увидят армию "безупречных воинов", летающих китов, металлический город и многое другое. Для шоу пошито 150 костюмов, среди которых эксклюзивное платье-трансформер от Валентина Юдашкина.

Анита Цой, шоу 10/20.
Анита Цой, шоу 10/20.

Питерские скоморохи

В Джем-баре в этот день в 18:00 выступит фолк-группа Отава Ё. Она стала широко известна российской публике год назад, благодаря феноменальному успеху видеоклипа "Сумецкая", который только в YouTube посмотрело больше шести миллионов человек. Эти ироничные питерские скоморохи уже давно востребованы на мировой музыкальной сцене. Их песни неоднократно занимали верхние строчки в европейских чартах, а география выступлений простирается от Франции до Мексики и от Китая до Норвегии.

Концерт "Отава Ё".
Концерт "Отава Ё".
 
Группа приедет в Барнаул в своем любимом формате - с камерном семейным концертом. Он рассчитан на семейное посещение, так что выступление начинается, и, соответственно, заканчивается раньше, чем обычный "взрослый" концерт.

Дэнс-рок

После этого концерта из бара можно не уходить. В 21:00 здесь начнется вечер в компании группу "ПоFUCKту", которые именуют себя оркестром дэнс-рокового угара.
В репертуаре этих ребят - авторский материал и собственные переработки известных дэнс и рок хитов современности. Под эту музыку невозможно спокойно есть, пить, сидеть или стоять, так что придется неистово плясать и веселиться.

Шуточки

HARAT'S PUB в этот день приглашает гостей на открытый микрофон. Это шоу, для тех, кто хочет попробовать себя в жанре стендап комедии, проверить новый материал или же посмотреть с чего начинается карьера любого стендап комика. Можно просто быть зрителем и провести веселый вечер. Вход свободный.

Цой с балалайкой

На создание памятника Цою ушло около семи месяцев. Скульптура выполнена из армированного бетона, покрыта тоном под бронзу.
На создание памятника Цою ушло около семи месяцев. Скульптура выполнена из армированного бетона, покрыта тоном под бронзу.

В концертном зале "Сибирь" под аккомпанемент балалаек и домр впервые споют песни Виктора Цоя. Этот концерт посвящен 55-летнему юбилею кумира. В проекте примут участие барнаульские певцы Лев Шапиро, Владимир Кислов, Яна Филиппова, Александр Рухадзе, Константин Божко и финалисты телепроекта "Поверь в себя".

Мясо и стриптиз

Праздничные брутальные вечеринки пройдут в клубе CocoBongo. Здесь приготовили все, чтобы сильная половина человечества ушла во все тяжкие: сытную еду, живую музыку и очаровательных девушек с особым, пикантным шоу. Развлекать гостей будут MC Дмитрий Дементьев и DJ Pioneer.

Все события 23 февраля смотрите в нашей афише.

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