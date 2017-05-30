Фотофакты. На Алтае маралов и медведей посчитали по специальной методике

В период с 23 апреля по 8 мая в Алтайском заповеднике по солнечному побережью Телецкого озера проводили учет марала и медведя по методике Генриха Собанского, сообщает пресс-служба заповедника. Сотрудники насчитали 129 маралов и 11 медведей.
Больше маралов насчитывали только в 80-е годы прошлого века. Высокое обилие благородного оленя по побережью Телецкого озера этой весной специалисты объясняют стремлением животных к первой зелени после многоснежной зимы.
Медведей насчитали меньше, чем обычно. Специалисты связывают это с тем, что "косолапых" больше всего привлекают сытные орехи, чем первая зелень. На некоторых полянах отметили до восьми медведей за один учет. Среди них были две медведица с пятью медвежатами.
Данные весеннего учета марала и медведя внесут в Летопись природы — основной научный документ заповедника.
Справка
Специальный метод Генриха Собанского заключается в подсчете животных, которые вышли на открытые склоны, с удобной точки на побережье утром и вечером. Этот методы применяют в заповеднике с 60-х годов прошлого столетия. Собанский отметил зависимость количества учтенных маралов и медведей от общей их численности на территории заповедника.
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