Фотофакты. В Сайлюгемский парк прибыли новые соколы-балобаны

Соколы-балобаны. Фото : Елена Шнайдер. Соколы-балобаны. Фото : Елена Шнайдер. Соколы-балобаны. Фото : Елена Шнайдер. Соколы-балобаны. Фото : Елена Шнайдер. Соколы-балобаны. Фото : Елена Шнайдер. Соколы-балобаны. Фото : Елена Шнайдер.

За последние двадцать лет ареал балобанов на Алтае катастрофически сократился. Подсадка птенцов, которые родили в неволе, в жилое гнездо диких птиц, была тщательно запланирована специалистами, изучившими территорию парка. Задача оказалась не из простых.

Елена Шнайдер,

специалист "Сибэкоцентра":

Довольно сложно подобрать гнездо дикого балобана. И здесь несколько факторов. Во-первых, браконьеры практически уничтожили алтайскую популяцию. На многих территориях, которые мы исследовали, присутствует только самец. Такая ситуация стала все более обыденной, то есть участок занят, самец охраняет территорию, но самки у него нет, к сожалению. Во-вторых, кормовая база резко сократилась. Есть соколы, но практически нет пищух, которыми в основном питаются балобаны. Во время экспедиции мы нашли гнездо с брошенной кладкой. На момент нашего прихода яйца уже остыли, при этом самка и самец рядом с гнездовым участком. Бывают и такие случаи, когда пара понимает, что не сможет выкормить и бросает потомство пока не поздно.

Ученые вместе с тремя птенцами соколов привезли на Алтай подкормку, которая рассчитана на первые 20-30 дней. Специалисты подложили в гнездо балобанов "подкидышей" и установили видеокамеру. Соколы-родители вместе с собственным потомством из четырех птенцов обосновались в заброшенном гнезде беркута. "Подкидышей" они приняли как своих.

Специалисты в течение пяти дней подкармливали птиц, иначе пара соколов не прокормила бы семерых птенцов самостоятельно. По словам Елены Шнайдер, соколята сыты и довольны, за ними постоянно наблюдают через камеру. Эксперты считают, что такой метод реинпродукции является самым надежным. Его активно используют в США для восстановления популяции сапсана.

В России проект по восстановлению численности алтайского вида сокола-балобана стал первым. Сайлюгемский парк для проведения проекта выбрали не случайно. Здесь сохранились фрагментарные ареалы, и редкие птицы находятся под надежной защитой сотрудников парка и пограничной службы.

Уже через несколько дней на московских соколов будут установлены GPS-транспондеры, благодаря которым исследователи узнают о первом вылете соколов из гнезда.

Справка

Балобан — крупный хищник и отличный охотник. Соколиная охота — традиционная забава в арабских странах. Цена за одну особь на черном рынке варьируется от 1 до 100 тысяч долларов. И браконьеров в первую очередь интересуют самки, которые намного крупнее самцов.

Факт

Проект "Сохраним балобана на Алтае и в Туве" впервые стартовал в России в рамках трехстороннего соглашения между питомником редких пернатых хищных "Витасфера" (Москва), компанией "Сибэкоцентр" (Новосибирск) и Национальным парком "Сайлюгемский". Проект реализуется при поддержке Всемирного фонда дикой природы и Фонда "Мир вокруг тебя" корпорации "Сибирское здоровье". В случае успеха пилотного проекта ежегодно в Сайлюгемском парке будут привозить по 10 птенцов сокола-балобана. Это позволит восстановить алтайскую популяцию.