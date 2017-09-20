На Алтае построили уникальную солнечную электростанцию

Такую технологию кроме России используют в Японии и Корее. В электростанцию инвестировали около 2 млрд. рублей.

Гетероструктурная технология в мировой практике относится к новому поколению кремниевых солнечных элементов, которые отличаются наиболее высоким КПД ячейки (более 22%) и широким температурным диапазоном использования.

Вмсте с Майминской СЭС запустили Онгудайскую СЭС мощностью 5 МВт.

"В общей сложности, сегодня мы имеем 40 МВт собственной генерации, а зимой во время пиковой нагрузки на сеть вся республика потребляет 120 МВт мощности. Таким образом, мы уже обеспечили свои потребности в электроэнергии на треть от необходимого и не собираемся останавливаться на достигнутом", — рассказал глава республики Александр Бердников.

В предыдущие три года в Республике построили три солнечных станции общей мощностью 15 МВт: в 2014 году в Кош-Агаче ввели в эксплуатацию первую в России солнечную электростанцию. В 2015 году здесь появилась еще одна, а в 2016 станцию построили в Усть-Кане.