На Алтае построили уникальную солнечную электростанцию

В Майминском районе Республики Алтай запустили первую в России солнечную электростанцию на гетероструктурных модулях российского производства, которые улавливают свет даже в пасмурную погоду. Об этом сообщает портал "Новости Горного Алтая".
Такую технологию кроме России используют в Японии и Корее. В электростанцию инвестировали около 2 млрд. рублей.
Гетероструктурная технология в мировой практике относится к новому поколению кремниевых солнечных элементов, которые отличаются наиболее высоким КПД ячейки (более 22%) и широким температурным диапазоном использования.
Вмсте с Майминской СЭС запустили Онгудайскую СЭС мощностью 5 МВт.
"В общей сложности, сегодня мы имеем 40 МВт собственной генерации, а зимой во время пиковой нагрузки на сеть вся республика потребляет 120 МВт мощности. Таким образом, мы уже обеспечили свои потребности в электроэнергии на треть от необходимого и не собираемся останавливаться на достигнутом", — рассказал глава республики Александр Бердников.
В предыдущие три года в Республике построили три солнечных станции общей мощностью 15 МВт: в 2014 году в Кош-Агаче ввели в эксплуатацию первую в России солнечную электростанцию. В 2015 году здесь появилась еще одна, а в 2016 станцию построили в Усть-Кане.
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