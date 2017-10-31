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Теплый октябрь в горах: на Алтае вновь зацвели огоньки

Сегодня, 10:15.
Жизнь

Ярко оранжевые цветы купальницы азиатской, также известной как жарки или огоньки, вновь зацвели в алтайских горах в конце октября. Новость об этом опубликовал Алтайский биосферный заповедник.

Купальница азиатская (огоньки, жарки).
Купальница азиатская (огоньки, жарки). Фото : commons.wikimedia.org, Чан.

Фотографию цветущего жарка в окрестностях кордона Байгузан у Телецкого озера сделала научный сотрудник заповедника Мирослава Сахневич.

А в середине октября третий раз за год  расцвел рододендрон Ледебура, называемый на Алтае маральником. Первый раз он начал цвести в Горном Алтае в конце апреля, второй раз — в конце августа.

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