В Алтайском крае юные лесоводы покажут практические знания о лесе

В течение недели 120 одаренных детей, которые занимаются в природоохранных эколого-лесохозяйственных объединениях Алтайского края, продемонстрируют практические знания о лесе: умение определять основных вредителей стволов, проводить измерения деревьев при помощи инструментов и многое другое.

С приветственным словом перед участниками выступила главный специалист лесного хозяйства лесной холдинговой компании "Алтайлес" Светлана Тратонина. Она пожелала ребятам удачи и выразила надежду, что многие из членов школьных лесничеств в дальнейшем придут работать в лесную отрасль.

Светлана Тратонина,

главный специалист лесного хозяйства лесной холдинговой компании "Алтайлес":

Я считаю ребят своими коллегами, ведь они с самого юного возраста приобщаются к природе.

Итоги слета-практикума "Подрост" будут известны в пятницу, 9 июня.

