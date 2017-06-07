Год экологии на Алтае 2017

В Алтайском крае юные лесоводы покажут практические знания о лесе

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Сегодня, 08:00.
Новости компаний

Вчера, 5 июня, в городе Бийске торжественно открылся слет-практикум школьных лесничеств "Подрост". Соревнование для юных лесоводов проводится в двадцать первый раз.

Открытие слета-практикума "Подрост в Алтайском крае".
Открытие слета-практикума "Подрост в Алтайском крае". Фото : архив СОЛО "Алтайлес".

В течение недели 120 одаренных детей, которые занимаются в природоохранных эколого-лесохозяйственных объединениях Алтайского края, продемонстрируют практические знания о лесе: умение определять основных вредителей стволов, проводить измерения деревьев при помощи инструментов и многое другое.

Открытие слета-практикума "Подрост в Алтайском крае".
Открытие слета-практикума "Подрост в Алтайском крае".

С приветственным словом перед участниками выступила главный специалист лесного хозяйства лесной холдинговой компании "Алтайлес" Светлана Тратонина. Она пожелала ребятам удачи и выразила надежду, что многие из членов школьных лесничеств в дальнейшем придут работать в лесную отрасль.

Открытие слета-практикума "Подрост в Алтайском крае".
Открытие слета-практикума "Подрост в Алтайском крае".

Светлана Тратонина,
главный специалист лесного хозяйства лесной холдинговой компании "Алтайлес":

Я считаю ребят своими коллегами, ведь они с самого юного возраста приобщаются к природе.

Открытие слета-практикума "Подрост в Алтайском крае".
Открытие слета-практикума "Подрост в Алтайском крае".

Итоги слета-практикума "Подрост" будут известны в пятницу, 9 июня.

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