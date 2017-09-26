В алтайском заказнике нашли восемь застреленных козерогов

В Шавлинской заказнике, на особо охраняемой территории, где запрещены охота и рыбалка, пограничники и сотрудники Сайлюгемского национального парка обнаружили восемь туш козерогов. Как оказалось, все животные были убиты из огнестрельного оружия.
Заказник располагается в высокогорной зоне в Кош-Агачском районе, в месте обитания снежного барса, добычей которого, как раз и являются горные козлы. По предварительным данным, сумма ущерба заказнику из-за убитых козерогов составила 1,5 миллиона рублей.
Сергей Бедный,
начальник отдела охраны территории Сайлюгемского национального парка:
Если вина нарушителей будет установлена в судебном порядке, то им может грозить уголовное наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.
Убитых браконьерами зверей 21 сентября на берегу реки Карагем нашла межведомственная бригада по охране животного мира в Республике Алтай, которую воссоздали в мае этого года. Сил и средств государственных структур для качественной борьбы с незаконной охотой на Алтае недостаточно. Поэтому в 2017 году работе межведомственной бригады финансовую поддержку оказали Всемирный фонд дикой природы (WWF) и фонд "Мир вокруг тебя" корпорации "Сибирское здоровье".
Справка
Шавлинский заказник — местообитание снежного барса. Именно здесь, в долине реки Аргут ученые стараются возродить некогда утраченную популяцию снежного барса. И специалисты осторожно говорят о стабилизации численности аргутской популяции ирбиса в 8-10 особей. Так, в январе-марте 2017 года во время единовременного учета снежного барса в бассейне Аргута было зарегистрировано пребывание не менее 8 ирбисов.
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