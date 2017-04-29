АлтГУ, получив статус опорного вуза, рассчитывает привлечь миллионы на новые проекты

Как уже сообщал altapress.ru, статус опорного Алтайский госуниверситет получил 17 апреля, пройдя через конкурсный отбор. Изначально на это "звание" претендовали 86 вузов страны, шесть "отсеялись" по формальным признакам. Ко второму туру осталось 33. Из них статус опорного присвоили 22 вузам, в том числе — АлтГУ. Победителей разделили на две категории: те, что получат дополнительное финансирование (8 вузов), и те, что нет (14). Алтайский вуз относится ко второй группе.

Однако небольшие средства он все же получит, пояснил Землюков, - 10-20 млн рублей. Во-первых, на обучение сотрудников и приглашение иностранных специалистов. Во-вторых, на проведение аудиторской проверки.

Ректор АлтГУ Сергей Землюков.

Сергей Землюков,

ректор Алтайского государственного университета:

Чтобы добиться серьезного прорыва в развитии того или иного университета, нужны три слагаемых. Первое — наличие проектов, которые могут вывести университет на международный уровень и помогут стать ему конкурентоспособным. Второе — это коллектив, который может эти проекты осуществить. Третье — это наличие средств. У нас фактически есть первые два. И нам, конечно, нужны финансы. Без них достичь высоких результатов в международных рейтингах очень трудно.

Статус опорного вуза должен помочь АлтГУ достичь поставленных целей. Наиболее перспективными Сергей Землюков считает два проекта. Первый — сельскохозяйственной направленности: "Агробиотехнологии и рациональное природопользование". Он направлен на "разработку технологий производства и применение конкурентоспособных биологических продуктов для повышения эффективности АПК". Здесь речь идет о новейших разработках в области землепользования и о создании новых типов кормов и добавок для сохранения здоровья и продуктивности животных.

Второй проект — "Биомедицина и химико-фармацевтическая деятельность". Он предусматривает разработку инновационных, высокоэффективных средств профилактики, диагностики и лечения социально значимых и эндемичных (присущих данному региону) заболеваний.

И в том, и в другом направлении вуз уже работает.

Сергей Землюков также выделил еще одно важное преимущество, которое АлтГУ даст статус опорного вуза.

Сергей Землюков,

ректор Алтайского государственного университета:

В последние годы финансирование вузов министерством идет в точечном режиме. Поддерживаются сильные. И в дальнейшем эта тенденция будет только нарастать. На 27 вузов, которые участвуют в проекте "5-100", выделено более 43 млрд рублей. Поэтому они достигают высоких целей.

Землюков пояснил, что достижения поставленных целей придется потрудиться и коллективу университета. По словам ректора, люди к этому готовы. Впрочем, оговорился глава вуза, "требуется определенная внутренняя, психологическая наводка на то, что важно не только приобрести статус, но и подтвердить его".

Сергей Землюков,

ректор Алтайского государственного университета:

Задача — преодолеть междисциплинарную разобщенность. Казалось бы, это просто. Но границы между кафедрами, факультетами, направлениями преодолеть бывает сложно, а делать это необходимо.

Педагоги и сотрудники вуза будут проходить обучение, в том числе в "Сколково". В вуз приедут иностранные специалисты.

Сергей Землюков,

ректор Алтайского государственного университета:

Без этого невозможно достичь результатов. Все ведущие университеты вложили огромные средства в привлечение иностранных специалистов и, выйдя на интеграцию, стали получать результат.

В будущем, пояснил Землюков, именно в опорных вузах будут увеличивать число бюджетных мест (в АлтГУ планируют довести с сегодняшних 6,5 тыс. до 10 тыс.). Именно в них будет сконцентрирован "верхний" уровень высшего образования: магистратура, аспирантура. "Эта тенденция, которую уже сейчас можно проследить на примере ведущих университетов", - резюмировал ректор.