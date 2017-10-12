Разбор. Кому и за что в Барнауле готовы платить зарплату в 100 тысяч рублей?

Чего работодатели ждут от сотрудников и какие личные качества соискатели хотят "продать" за 100 тысяч рублей, сайту altapress.ru рассказала Елана Таращук, руководитель пресс-службы сайта по поиску работы HeadHunter в Сибири.
- на сегодняшний день на сайте HeadHunter актуальны более 1600 резюме от тех, кто рассчитывает на такой заработок;
- 30-50 лет — средний возраст соискателей;
- 87% из них — мужчины;
- 80% соискателей имеет опыт работы более 6 лет.
- уникальность знаний и навыков;
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умение выстраивать отношения с коллегами, партнерами;
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умение управлять людьми;
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опыт работы;
- создание уникального продукта;
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умение планировать;
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знание английского языка;
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финансовая и юридическая грамотность;
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нацеленность на увеличение прибыли компании;
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желание учиться, развиваться, расти.
Не совсем так. "Зарплата во многом зависит от уровня компании и региона проживания. Не секрет, что на Алтае зарплаты ниже, чем, например, в Новосибирске", — говорит Таращук.
Иногда в поиске работы важную роль играет везение. Поэтому некоторые соискатели после удачного трудоустройства говорят, что родились под счастливой звездой.
В среднем поиск работы может продолжаться в районе 3-6 месяцев. Чем выше и дороже должность — тем сложнее этапы собеседования, оценка кандидата, подбор.
Бывают ситуации, когда ваше резюме выделяют среди других претендентов, приглашают на собеседование, но дальше дело не идет. Вероятнее всего, при встрече с потенциальным работодателем была допущена ошибка.
Елана Таращук,
руководитель пресс-службы HeadHunter в Сибири:
Многие начинают нервничать при встрече с незнакомыми, сбивчиво говорить, стесняться. Чтобы успешно пройти собеседование, имеет смысл потренироваться. Можно попросить друзей провести мини-собеседование. А еще лучше — дополнительную репетицию: откликнуться на вакансии, которые вам точно не подойдут. Пройти несколько собеседований, вспомнить вопросы, которые обычно задают. Это поможет вам успешно пройти "главное" собеседование.
- не стройте из себя бесценного сотрудника. На этапе резюме легко понять, действительно ли специалист настолько ценен, как он заявляет;
- не приписывайте себе достижений и навыков, которых не имеете. Это легко проверить;
- не рассказывайте "ужасы" про прошлых работодателей и коллег;
- не будьте высокомерными. Ведите себя на собеседовании вежливо и адекватно, несмотря на то, с кем общаетесь.
- специалист в области информационных технологий;
- топ-менеджер в сфере производства;
- коммерческий директор;
- менеджер по продажам.
"Самую дорогую вакансию выделить сложно, так как работодатели часто не указывают размер вознаграждения", — рассказывает Елана Таращук.
В мае 2017 года в Барнауле предлагали зарплату 170-300 тыс. рублей. Такое вознаграждение ожидало директора по заготовке сырья (подсолнечник, рапс, соя).
Предполагаемый руководитель должен иметь высшее образование, высокие коммуникационные компетенции, системное мышление. А также уметь работать в режиме интенсивности и многозадачности.
Кандидату предлагалось официальное трудоустройство, "белая" зарплата, расширенный соц.пакет, офис в центре города и дополнительные бонусы.
- нужно всегда быть на волне, в тренде, в курсе последних изменений в своей сфере;
- осторожно относиться к предложениям, где обещают большие деньги и мало требуют взамен. На рынке труда тоже встречаются мошенники;
- не лениться изучать как можно больше информации о потенциальном работодателе, в том числе в интернете;
Елана Таращук,
руководитель пресс-службы HeadHunter в Сибири:
Самое главное — любить свою работу, получать удовольствие от того, что вы делаете. Не зря говорят, что можно выбрать занятие по душе и ни работать ни дня. Тогда будут силы и желание преодолевать трудности, расти, развиваться. Вероятность, что ваш работодатель это заметит и оценит, заметно возрастет.
Справка
По данным Алтайкрайстата, в июне 2017 года среднемесячная начисленная заработная плата в регионе составила 23 720 рублей.
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