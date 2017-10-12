Разбор. Кому и за что в Барнауле готовы платить зарплату в 100 тысяч рублей?

3 Если у меня есть все перечисленные качества, значит я могу рассчитывать на такую зарплату?

Не совсем так. "Зарплата во многом зависит от уровня компании и региона проживания. Не секрет, что на Алтае зарплаты ниже, чем, например, в Новосибирске", — говорит Таращук.

Иногда в поиске работы важную роль играет везение. Поэтому некоторые соискатели после удачного трудоустройства говорят, что родились под счастливой звездой.