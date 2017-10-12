Работа

Разбор. Кому и за что в Барнауле готовы платить зарплату в 100 тысяч рублей?

Сегодня, 12:59.
Работа и обучение

Чего работодатели ждут от сотрудников и какие личные качества соискатели хотят "продать" за 100 тысяч рублей, сайту altapress.ru рассказала Елана Таращук, руководитель пресс-службы сайта по поиску работы HeadHunter в Сибири.

Офис подразумевает более строгий дресс-код.
Офис подразумевает более строгий дресс-код. Фото : Открытые источники.
1 Кто чаще всего ищет работу с зарплатой около 100 тыс. рублей?
  • на сегодняшний день на сайте HeadHunter актуальны более 1600 резюме от тех, кто рассчитывает на такой заработок;
  • 30-50 лет — средний возраст соискателей;
  • 87% из них — мужчины;
  • 80% соискателей имеет опыт работы более 6 лет.
2 За что работодатель согласен платить и какие способности дороже всего ценят в себе соискатели?
  • уникальность знаний и навыков;

  • умение выстраивать отношения с коллегами, партнерами;

  • умение управлять людьми;

  • опыт работы;

  • создание уникального продукта;

  • умение планировать;

  • знание английского языка;

  • финансовая и юридическая грамотность;

  • нацеленность на увеличение прибыли компании;

  • желание учиться, развиваться, расти.

Ноутбук. Работа.
Ноутбук. Работа.
3 Если у меня есть все перечисленные качества, значит я могу рассчитывать на такую зарплату?

Не совсем так. "Зарплата во многом зависит от уровня компании и региона проживания. Не секрет, что на Алтае зарплаты ниже, чем, например, в Новосибирске", — говорит Таращук.

Иногда в поиске работы важную роль играет везение. Поэтому некоторые соискатели после удачного трудоустройства говорят, что родились под счастливой звездой.

4 Сколько времени может занять поиск работы?

В среднем поиск работы может продолжаться в районе 3-6 месяцев. Чем выше и дороже должность — тем сложнее этапы собеседования, оценка кандидата, подбор.

Зарплата, деньги, карточка.
Зарплата, деньги, карточка.
5 Как подготовиться к собеседованию? Лайфхак от специалиста по хэдхантингу

Бывают ситуации, когда ваше резюме выделяют среди других претендентов, приглашают на собеседование, но дальше дело не идет. Вероятнее всего, при встрече с потенциальным работодателем была допущена ошибка.

Елана Таращук,
руководитель пресс-службы HeadHunter в Сибири:

Многие начинают нервничать при встрече с незнакомыми, сбивчиво говорить, стесняться. Чтобы успешно пройти собеседование, имеет смысл потренироваться. Можно попросить друзей провести мини-собеседование. А еще лучше — дополнительную репетицию: откликнуться на вакансии, которые вам точно не подойдут. Пройти несколько собеседований, вспомнить вопросы, которые обычно задают. Это поможет вам успешно пройти "главное" собеседование.

6 Как не надо делать, если вы претендуете на высокую зарплату?
  • не стройте из себя бесценного сотрудника. На этапе резюме легко понять, действительно ли специалист настолько ценен, как он заявляет;
  • не приписывайте себе достижений и навыков, которых не имеете. Это легко проверить;
  • не рассказывайте "ужасы" про прошлых работодателей и коллег;
  • не будьте высокомерными. Ведите себя на собеседовании вежливо и адекватно, несмотря на то, с кем общаетесь.
Документы.
Документы.
7 Какие вакансии самые высокооплачиваемые в Барнауле?
  • специалист в области информационных технологий;
  • топ-менеджер в сфере производства;
  • коммерческий директор;
  • менеджер по продажам.
8 Какая самая дорогая вакансия зарегистрирована за последний год в Алтайском крае?

"Самую дорогую вакансию выделить сложно, так как работодатели часто не указывают размер вознаграждения", — рассказывает Елана Таращук.

В мае 2017 года в Барнауле предлагали зарплату 170-300 тыс. рублей. Такое вознаграждение ожидало директора по заготовке сырья (подсолнечник, рапс, соя).

Предполагаемый руководитель должен иметь высшее образование, высокие коммуникационные компетенции, системное мышление. А также уметь работать в режиме интенсивности и многозадачности.

Кандидату предлагалось официальное трудоустройство, "белая" зарплата, расширенный соц.пакет, офис в центре города и дополнительные бонусы.

Зарплата.
Зарплата.
9 Что еще нужно учитывать при поиске высокооплачиваемой работы?
  • нужно всегда быть на волне, в тренде, в курсе последних изменений в своей сфере;
  • осторожно относиться к предложениям, где обещают большие деньги и мало требуют взамен. На рынке труда тоже встречаются мошенники;
  • не лениться изучать как можно больше информации о потенциальном работодателе, в том числе в интернете;

Елана Таращук,
руководитель пресс-службы HeadHunter в Сибири:

Самое главное — любить свою работу, получать удовольствие от того, что вы делаете. Не зря говорят, что можно выбрать занятие по душе и ни работать ни дня. Тогда будут силы и желание преодолевать трудности, расти, развиваться. Вероятность, что ваш работодатель это заметит и оценит, заметно возрастет.

Справка

По данным Алтайкрайстата, в июне 2017 года среднемесячная начисленная заработная плата в регионе составила 23 720 рублей.

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