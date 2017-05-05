Ирина Хакамада с единственным мастер-классом в Новосибирске

У нее была не легкая жизнь - были взлеты и тяжелые падения, разочарования и неудачи. Она несколько раз кардинально меняла свое поле деятельности и прошла невероятный путь от любящей жены до успешного предпринимателя и известного политика. Невероятно талантливая, умная и энергичная женщина раскроет секрет своего счастья на мастер-класс "Дао Жизни". Вы узнаете как наполнить свою жизнь любовью к себе, как достичь состояния, когда ничто не мешает быть счастливым!

Ирина Хакамада поделится самыми ценными знаниями, которые привели её к успеху, совмещающим восточную философию, европейские бизнес-подходы и российскую культуру модерна и постмодерна.

21 июня приглашаем – обновленный мастер-класс Ирины Хакамады "ДАО ЖИЗНИ" в Новосибирске.

В программе:

Критерии успеха. Принципы успеха и инструменты.

Качество личности в 21-ом веке. Интеллект. Дух. Физика.

Методы формирования суперличности.

Навыки и умения качественной личности.

Самооценка, страхи, перегрузка.

Как бороться с прокрастинацией.

Дао жизни: путь к себе.

Осталось всего: 153 билета

Бронируйте участие прямо сейчас на сайте или по телефону: (383) 383-07-03.



