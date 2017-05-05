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Ирина Хакамада с единственным мастер-классом в Новосибирске

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Сегодня, 08:25.
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Карьера, любовь, самореализация и личное счастье. Узнайте секрет для достижения сверхрезультатов от Ирины Хакамады!

Как достичь успеха на всех фронтах.
Как достичь успеха на всех фронтах. Иллюстрация : предоставлена организаторами мероприятия.

У нее была не легкая жизнь - были взлеты и тяжелые падения, разочарования и неудачи. Она несколько раз кардинально меняла свое поле деятельности и прошла невероятный путь от любящей жены до успешного предпринимателя и известного политика. Невероятно талантливая, умная и энергичная женщина раскроет секрет своего счастья на мастер-класс "Дао Жизни". Вы узнаете как наполнить свою жизнь любовью к себе, как достичь состояния, когда ничто не мешает быть счастливым!

Ирина Хакамада.
Ирина Хакамада.

Ирина Хакамада поделится самыми ценными знаниями, которые привели её к успеху, совмещающим восточную философию, европейские бизнес-подходы и российскую культуру модерна и постмодерна.

21 июня приглашаем – обновленный мастер-класс Ирины Хакамады "ДАО ЖИЗНИ" в Новосибирске.

В программе:

  • Критерии успеха. Принципы успеха и инструменты.
  • Качество личности в 21-ом веке. Интеллект. Дух. Физика.
  • Методы формирования суперличности.
  • Навыки и умения качественной личности.
  • Самооценка, страхи, перегрузка.
  • Как бороться с прокрастинацией.
  • Дао жизни: путь к себе.

Осталось всего: 153 билета

Бронируйте участие прямо сейчас на сайте или по телефону: (383) 383-07-03.


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