Как удвоить продажи даже в низкий сезон?

Так или иначе – спад продаж изматывает компанию. И если вы всерьез настроены переломить ситуацию, 31 мая и 1 июня вас ждет III ежегодный бизнес-марафон "Взрывной маркетинг и продажи Non-Stop".

Действительно, есть способы эффективно "пройти" низкий сезон. Есть рецепты, как с малыми вложениями в маркетинг получить нужный результат. Есть секреты, как изменив несколько бизнес-процессов внутри компании, вывести ее на совершенно другой уровень. О них – на бизнес-марафоне "Взрывной маркетинг и продажи". Регистрируйтесь!

"Звездные" спикеры форума - Илья Балахнин и Вадим Дозорцев, многократные участники ведущих маркетинговых форумов и конференций (из последних Digital и Российская неделя маркетинга).

"Взрывной маркетинг и продажи" в двух словах:

Для кого: собственники бизнеса, маркетологи и руководители отдела маркетинга, коммерческие директора и руководители отдела продаж.

Когда: 31 мая и 1 июня, с 10.00 до 18.00, конференц-зал ИД "Алтапреcс"

Быть обязательно! И очень хорошо, если с группой коллег. До 23 мая действует акция: при покупке 3-х билетов, 4-й билет категории "Стандарт" в подарок!

Регистрируйтесь на сайте организатора "Магис-Бизнес" и по телефону +7 (3852) 529-759

Организатор акции: Консалтинговая компания "Магис-бизнес". Акция действительна до 23.05.17 г.. Подробные условия об Организаторе и условиях акции на сайте: magis-business.ru