Выяснилось, какую музыку барнаульцы слушают на работе

Половина жителей Барнаула слушает музыку в рабочее время, сообщает Зарплата.ру. Причем 44 % из них делают это постоянно, 43% — от случаю к случаю, остальные 13% — никогда.
Самый востребованный жанр — попса, ее слушают 52% горожан. На втором месте — инструментальные композиции, на третьем — рок.
Самые популярные исполнители Светлана Лобода и Григорий Лепс, группы "Руки Вверх", "Ария"и "Король и Шут".
По мнению 45% опрошенных, музыка помогает лучше сосредоточиться на рабочих задачах, 32% видят в ней источник вдохновения, 5% признают, что музыка их отвлекает.
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