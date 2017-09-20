Выяснилось, какую музыку барнаульцы слушают на работе

Самый востребованный жанр — попса, ее слушают 52% горожан. На втором месте — инструментальные композиции, на третьем — рок.

Самые популярные исполнители Светлана Лобода и Григорий Лепс, группы "Руки Вверх", "Ария"и "Король и Шут".

По мнению 45% опрошенных, музыка помогает лучше сосредоточиться на рабочих задачах, 32% видят в ней источник вдохновения, 5% признают, что музыка их отвлекает.