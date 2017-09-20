Работа

Выяснилось, какую музыку барнаульцы слушают на работе

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Сегодня, 21:21.
Работа и обучение

Половина жителей Барнаула слушает музыку в рабочее время, сообщает Зарплата.ру. Причем 44 % из них делают это постоянно, 43% — от случаю к случаю, остальные 13% — никогда.

Музыка.
Музыка. Фото : открытые источники в интернете.

Самый востребованный жанр — попса, ее слушают 52% горожан. На втором месте — инструментальные композиции, на третьем — рок.

Самые популярные исполнители Светлана Лобода и Григорий Лепс, группы "Руки Вверх", "Ария"и "Король и Шут".

Что слушают барнаульцы на работе.
Что слушают барнаульцы на работе.

По мнению 45% опрошенных, музыка помогает лучше сосредоточиться на рабочих задачах, 32% видят в ней источник вдохновения, 5% признают, что музыка их отвлекает.

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