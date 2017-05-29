Межрайонная инспекция ФНС приглашает на бесплатный семинар

31 мая в Барнауле, в стенах межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 пройдёт бесплатный семинар на очень актуальную тему: "Онлайн-кассы в электронной торговле: вопросы и ответы". Приглашаются владельцы интернет-магазинов и служб доставки готовой еды.
Данный семинар приурочен с введением 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники". Новый порядок применения ККТ предполагает, что данные о продажах с каждого выбитого чека должны передаваться в налоговую инспекцию через интернет.
На данном семинаре владельцы интернет-магазинов и служб доставки готовой еды узнают:
- Как подготовить ваш интернет-магазин или службу доставки готовой еды к 54-ФЗ.
- Поймёте, как формируется бюджет на модернизацию вашего сайта под новые требования закона.
- Сможете задать все интересующие вас вопросы представителям ФНС, а также специалистам интернет-агентства "Митра".
Программа семинара "Онлайн кассы в электронной торговле":
- Особенности применения 54ФЗ в сфере электронной торговли.
- Обзор всех возможных сценариев работы интернет-магазина с онлайн кассами.
- Предоплата, возвраты и частичная отгрузка по новым правилам.
- Особенности работы служб курьерской доставки.
Кому нужно участвовать в семинаре:
- Владельцам интернет-магазинов.
- Бухгалтерам.
- Руководителям магазинов.
- Марктологам.
- Менеджерам интернет-магазинов.
На семинаре вы сможете задать интересующие вас вопросы представителям налоговой службы и представителю веб-агентства "Митра".
Мероприятие пройдет 31 мая по адресу: Социалистический, 47, конференц зал. Вход для всех свободный!
Более подробную информацию вы может узнать: +7 (3852) 57-25-25, seminar@mitra.ru
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