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Межрайонная инспекция ФНС приглашает на бесплатный семинар

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Сегодня, 09:31.
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31 мая в Барнауле, в стенах межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №15 пройдёт бесплатный семинар на очень актуальную тему: "Онлайн-кассы в электронной торговле: вопросы и ответы". Приглашаются владельцы интернет-магазинов и служб доставки готовой еды.

Семинар.
Семинар. Фото : СС0.

Данный семинар приурочен с введением 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники". Новый порядок применения ККТ предполагает, что данные о продажах с каждого выбитого чека должны передаваться в налоговую инспекцию через интернет.

На данном семинаре владельцы интернет-магазинов и служб доставки готовой еды узнают:

  • Как подготовить ваш интернет-магазин или службу доставки готовой еды к 54-ФЗ.
  • Поймёте, как формируется бюджет на модернизацию вашего сайта под новые требования закона.
  • Сможете задать все интересующие вас вопросы представителям ФНС, а также специалистам интернет-агентства "Митра".

Программа семинара "Онлайн кассы в электронной торговле":

  1. Особенности применения 54ФЗ в сфере электронной торговли.
  2. Обзор всех возможных сценариев работы интернет-магазина с онлайн кассами.
  3. Предоплата, возвраты и частичная отгрузка по новым правилам.
  4. Особенности работы служб курьерской доставки.

Кому нужно участвовать в семинаре:

  • Владельцам интернет-магазинов.
  • Бухгалтерам.
  • Руководителям магазинов.
  • Марктологам.
  • Менеджерам интернет-магазинов.

На семинаре вы сможете задать интересующие вас вопросы представителям налоговой службы и представителю веб-агентства "Митра".

Мероприятие пройдет 31 мая по адресу: Социалистический, 47, конференц зал. Вход для всех свободный!

Более подробную информацию вы может узнать: +7 (3852) 57-25-25, seminar@mitra.ru

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