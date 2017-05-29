Межрайонная инспекция ФНС приглашает на бесплатный семинар

Данный семинар приурочен с введением 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники". Новый порядок применения ККТ предполагает, что данные о продажах с каждого выбитого чека должны передаваться в налоговую инспекцию через интернет.

На данном семинаре владельцы интернет-магазинов и служб доставки готовой еды узнают:

Как подготовить ваш интернет-магазин или службу доставки готовой еды к 54-ФЗ.

Поймёте, как формируется бюджет на модернизацию вашего сайта под новые требования закона.

Сможете задать все интересующие вас вопросы представителям ФНС, а также специалистам интернет-агентства "Митра".

Программа семинара "Онлайн кассы в электронной торговле":

Особенности применения 54ФЗ в сфере электронной торговли. Обзор всех возможных сценариев работы интернет-магазина с онлайн кассами. Предоплата, возвраты и частичная отгрузка по новым правилам. Особенности работы служб курьерской доставки.

Кому нужно участвовать в семинаре:

Владельцам интернет-магазинов.

Бухгалтерам.

Руководителям магазинов.

Марктологам.

Менеджерам интернет-магазинов.

На семинаре вы сможете задать интересующие вас вопросы представителям налоговой службы и представителю веб-агентства "Митра".

Мероприятие пройдет 31 мая по адресу: Социалистический, 47, конференц зал. Вход для всех свободный!

Более подробную информацию вы может узнать: +7 (3852) 57-25-25, seminar@mitra.ru

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