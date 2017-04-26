Обнародован рейтинг самых востребованных профессий в Алтайском крае

Среди рабочих специальностей у работодателей наибольшим спросом в январе-марте пользовались: швея, повар, пекарь, оператор связи, официант, продавец-консультант, кассир, токарь, слесарь, фрезеровщик, электросварщик, каменщик, оператор линии на производстве, оператор станков с программным управлением, водитель трамвая, водитель троллейбуса.

В связи с началом сезонных работ возрос спрос на работников сферы сельского хозяйства: трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, операторов машинного доения.

Среди служащих самыми востребованными в эти три месяца по-прежнему были врач, фельдшер, медицинская сестра, учитель, воспитатель, программист, агроном, технолог. Об этом информирует Министерство труда и социальной защиты Алтайского края.