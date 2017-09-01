Призвание, а не служба быта

Константин Санталов.

Когда я был учеником начальных классов, мама моей одноклассницы ходила на разборки с учителем, как на работу. Она считала, что педагог должен кружиться только вокруг ее драгоценного чада. "Вы уделяете Сонечке мало времени, это неправильно", — билась в истерике родительница.

Педагоги, учите, развлекайте, воспитывайте. Таков девиз многих родителей. Мы, мол, отдали ребенка, и теперь это ваша забота. Причем большинство из них дома даже не пытаются сделать жизнь своих детей веселой и интересной. О воспитании порой даже не приходится говорить. Ведь некоторые, откупаясь от своего чада новыми телефонами и дорогостоящими игрушками, считают свой родительский долг честно выполненным.

Насколько тяжелым или легким будет школьный путь, какое отношение ребенок сохранит в своей душе к учителям, зависит и от школы, и от родителей. Хорошо, когда есть поддержка с обеих сторон.

В моем родном Камне-на-Оби на базарчике часто можно встретить пожилую женщину. Много лет она отдала школе и детям. С ней приветливо здороваются, останавливаясь поговорить, и бывшие ученики, и их родители. Когда видишь Веру Павловну, вспоминаешь известные строки: "Если б не было учителя, то и не было б, наверное, ни поэта, ни мыслителя".

Да, сейчас мы живем в другое время. Ученики XXI века не похожи на скромных октябрят и пионеров. Если раньше многие бежали к любимым педагогам, то сейчас большинство относится к учебе формально и отсчитывает время до долгожданного звонка. Бабушка когда-то рассказывала историю про девочку, которая в сильную метель отправилась в школу в соседнюю деревню. Там ее ждала Антонина Петровна, педагог, с которым нужно было репетировать постановку. А что же сегодня? Старшеклассники не могут найти время летом, чтобы помочь учителю покрасить стулья в собственном кабинете.

Однако безразличие — это еще не самое страшное. Некоторые школьники, чтобы повысить авторитет среди сверстников, специально провоцируют учителей и снимают их реакцию на телефон. В интернете немало таких роликов. Недавно в сельской школе в Татарстане агрессивный ученик напал на педагога. Одноклассники, вместо того чтобы остановить издевательства, снимали конфликт. Кто-то из них повторял: "Ох и хорошее видео для ютуба получится".

Учитель — это благороднейшая профессия, одна из важных и нужных. Однако если лет 100 назад быть педагогом считалось престижным, то сегодня у многих слово "учитель" вызывает жалость. Нельзя относиться к школе как к службе быта. Каждому следует помнить, что в процессе образования обязаны участвовать школа и родители. Вместе и только вместе.