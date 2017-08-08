Специалисты выяснили, куда в Барнауле берут работать молодежь без опыта

Исследование показало, что 27% предложений работы в Барнауле для специалистов без опыта. Больше всего вакансий для них в "Продажах", рабочем и административном персонале, медицине и транспортной сфере. При этом, на самое высокое вознаграждение из данных сфер, могут рассчитывать желающие работать в продажах, средняя зарплата, которую им предлагают — 23 000 рублей.

Рабочему персоналу по специальностям грузчик, дворник, уборщик, комплектовщик, укладчик-упаковщик, разнорабочий, фасовщик предлагают зарплату в 20 тысяч рублей.

Сотрудникам call-центра, секретарям, работникам ресепшена, ввода данных и уборщицам предлагают 17 500 рублей.

Лечащим врачам, врачам-экспертам, в сфере клинические исследования, младший и средний медперсонал, продажи в медицине — 22 750 руб.

Водителям, рабочим склада, специалистам в логистике, автоперевозках и кладовщикам обещают заработную плату в 22 500 рублей.