Специалисты выяснили, куда в Барнауле берут работать молодежь без опыта

Специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составили список самых популярных профобластей, где востребованы молодые специалисты и выяснил, какую зарплату им предлагают.
Исследование показало, что 27% предложений работы в Барнауле для специалистов без опыта. Больше всего вакансий для них в "Продажах", рабочем и административном персонале, медицине и транспортной сфере. При этом, на самое высокое вознаграждение из данных сфер, могут рассчитывать желающие работать в продажах, средняя зарплата, которую им предлагают — 23 000 рублей.
Рабочему персоналу по специальностям грузчик, дворник, уборщик, комплектовщик, укладчик-упаковщик, разнорабочий, фасовщик предлагают зарплату в 20 тысяч рублей.
Сотрудникам call-центра, секретарям, работникам ресепшена, ввода данных и уборщицам предлагают 17 500 рублей.
Лечащим врачам, врачам-экспертам, в сфере клинические исследования, младший и средний медперсонал, продажи в медицине — 22 750 руб.
Водителям, рабочим склада, специалистам в логистике, автоперевозках и кладовщикам обещают заработную плату в 22 500 рублей.
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