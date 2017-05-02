В Барнауле ищут директора по логистике на зарплату до 250 тысяч рублей

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий за апрель и составил рейтинг самых дорогих предложений. Самая высокооплачиваемая вакансия предполагает месячную зарплату до 250 тыс. рублей. Среднее предложение по городу за апрель оказалось в 10 раз меньше — 25 тысяч рублей.
Самые высокооплачиваемые вакансии за апрель:
- директор по логистике — от 140 000 до 250 000 руб.;
- коммерческий директор — от 100 000 руб.;
- руководитель проекта по международной торговле — от 100 000 руб.;
- директор по персоналу — от 100 000 руб.;
- руководитель по привлечению юридических лиц — от 90 000 руб.;
- зернотрейдер — от 80 000 руб.;
- главный технолог пищевого производства — от 70 000 руб.;
- главный бухгалтер с функциями финансового директора — от 70 000 руб.;
- JavaScript-разработчик (HTML5, CSS#) — от 70 000 руб.;
- геодезист строительных и монтажных работ — от 80 000 до 90 000 руб.
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