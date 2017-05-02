В Барнауле ищут директора по логистике на зарплату до 250 тысяч рублей

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий за апрель и составил рейтинг самых дорогих предложений. Самая высокооплачиваемая вакансия предполагает месячную зарплату до 250 тыс. рублей. Среднее предложение по городу за апрель оказалось в 10 раз меньше — 25 тысяч рублей.

Самые высокооплачиваемые вакансии за апрель: директор по логистике — от 140 000 до 250 000 руб.;

коммерческий директор — от 100 000 руб.;

руководитель проекта по международной торговле — от 100 000 руб.;

директор по персоналу — от 100 000 руб.;

руководитель по привлечению юридических лиц — от 90 000 руб.;

зернотрейдер — от 80 000 руб.;

главный технолог пищевого производства — от 70 000 руб.;

главный бухгалтер с функциями финансового директора — от 70 000 руб.;

JavaScript-разработчик (HTML5, CSS#) — от 70 000 руб.;

геодезист строительных и монтажных работ — от 80 000 до 90 000 руб.