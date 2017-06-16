В Барнауле уменьшилось количество тех, кто хотел бы уехать за новой работой

По данным исследователей HeadHunter, в Сибири за год сократилось количество соискателей, готовых к переезду.
Лидером по числу тех, кто ставит в резюме пометку о готовности к переезду из-за работы, стал Омск. Здесь таких соискателей 42%. В большинстве столиц сибирских регионов в 2016 году готовых уехать работников было на 1-3% больше, чем в 2017-м. Исключениями стали Улан-Удэ, где количество желающих покинуть город соискателей подросло и Красноярск, где доля мобильных работников не изменилась.
Елана Таращук,
руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО:
Похожую ситуацию в этом году мы видим во многих регионах России. Соискатели явно стали осторожнее относиться к переменам в своей жизни. И это касается не только переезда, на который и так не просто решиться, но и смены работы в принципе.
Еще, конечно, стоит отметить, что из тех, кто отмечает готовность переезжать в резюме, переедет далеко не каждый. А зачем поедут соискатели? За высокой зарплатой и за опытом работы в известной компании.
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