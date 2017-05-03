Закрытый мастер-класс "Как самому разобраться в онлайн-коммерции за 8 часов и начать принимать осознанные решения".

16 мая 2017 года, 10.00-18.00.

Адрес: конференц-зал ГК "Обувь России", ул. Богдана Хмельницкого, 58, г. Новосибирск

Ведущий мастер-класса: Андрей Чечин, председатель логистического комитета АКИТ, эксперт в области онлайн-коммерции, Москва.

Внимание, для участников 3-й Сибирской конференции по e-commerce действуют специальные условия! Информация представлена ниже.

Зачем это нужно руководителю или владельцу

Понимание экосистемы онлайн-коммерции (т.н. картина сверху и ключевые метрики эффективности) ДОЛЖЕН иметь каждый руководитель бизнеса вне зависимости от того, на каком этапе на данный момент находится запуск онлайн-канала продаж в его бизнесе.

Ли Яккока* говорил: "Изменитесь - или умрите!"

Либо вы осознанно, методично и успешно внедряете онлай-продажи в деятельность вашей компании, либо продолжаете "незаметно" терять клиентов, которые будут отдавать свои деньги более расторопным коммерсантам, научившимся обслуживать клиентов и в онлайн-среде с выгодой для покупателей и для своего бизнеса.

Итак, что вы получаете по итогам интенсив-курса по онлайн-коммерции:

Законченное представление о системе онлайн-продаж и ее ключевых составляющих. Разбор каждого блока экосистемы онлайн-продаж на уровне - Что/Для чего/Что важно/Как измерять эффективность/Как узнать глубже. Быстрое принятие решений относительно дальнейших действий по организации онлайн-продаж в своем бизнесе. Понимание, какую из составляющих экосистемы онлайн-продаж вам нужно исследовать самостоятельно или с помощью сотрудников. Умение нанимать правильных людей в команду по внедрению онлайн-коммерции. Бесценные практические примеры как ошибок и неправильных решений, так и успешных кейсов при построении онлайн-продаж. Живые практические занятия — возможность прямо на месте применять знания внутри конкретной ситуации своего бизнеса. Бесценный опыт бизнес-тренера, коллег и помощь в ответах на ваши вопросы. Живые практические знания и ценные "лайфхаки" из самых известных онлайн-магазинов в России и за рубежом. План конкретных действий для своего бизнеса по дальнейшему развитию онлайн-продаж.

*Ли Яккока, Генеральный Крайслер Моторс, который перестроил международную компанию за несколько лет и спас ее от банкротства.

Программа мастер-класса:

Знакомство и вводный брифинг: Омни-будущее: что нужно знать о мире неопределенного будущего; и роль онлайн-торговли для вашего бизнеса. Формируем рабочие группы по онлайн-проектам (1 час). Зачем, как и кого исследовать: Инструменты для запуска любого онлайн проекта и/или пересмотра текущего подхода. Сразу пробуем инструменты на практике и на примерах своего дела/проекта. Фиксируем результат (2 часа, включая перерыв 10 мин.). Обед — 40 мин. Экспериментальное упражнение — деловая игра. Изучаем экосистему онлайн-продаж, исследуем ключевые элементы и взаимосвязи. Учимся, где и как измерять эффективность и результат. Определяем управленческий стиль и профиль сотрудников для успешного создания экосистемы (2 часа, включая перерыв – 10 мин.). Составляем вопросы для своего бизнеса/проекта. Исследуем, где и как найти ответы с помощью секретной технологии "Силиконовой Долины". Составляем план, что делать дальше, где и как в будущем искать ответы на новые вопросы, где и у кого можно запросить поддержку и помощь (3 часа, включая перерыв 10 мин.) Подведение итогов и вручение диплома вице-штурмана онлайн-коммерции.

Условия участия:

Стоимость участия в мастер-классе — 7 500 руб. В стоимость участия включены кофе-брейки и обеды.

Внимание, для участников 3-й Сибирской конференции по e-commerce действуют специальные условия: стоимость мастер-класса составит 5000 руб.

Количество участников ограничено!

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, общий e-mail организаторов: info@orconf.ru

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