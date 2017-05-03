Закрытый мастер-класс "Как самому разобраться в онлайн-коммерции за 8 часов и начать принимать осознанные решения".

Интенсив-курс "штурманских" знаний для руководителя или владельца от бывалого капитана онлайн-бизнеса.
Адрес: конференц-зал ГК "Обувь России", ул. Богдана Хмельницкого, 58, г. Новосибирск
Ведущий мастер-класса: Андрей Чечин, председатель логистического комитета АКИТ, эксперт в области онлайн-коммерции, Москва.
Внимание, для участников 3-й Сибирской конференции по e-commerce действуют специальные условия! Информация представлена ниже.
Зачем это нужно руководителю или владельцу
Понимание экосистемы онлайн-коммерции (т.н. картина сверху и ключевые метрики эффективности) ДОЛЖЕН иметь каждый руководитель бизнеса вне зависимости от того, на каком этапе на данный момент находится запуск онлайн-канала продаж в его бизнесе.
Ли Яккока* говорил: "Изменитесь - или умрите!"
Либо вы осознанно, методично и успешно внедряете онлай-продажи в деятельность вашей компании, либо продолжаете "незаметно" терять клиентов, которые будут отдавать свои деньги более расторопным коммерсантам, научившимся обслуживать клиентов и в онлайн-среде с выгодой для покупателей и для своего бизнеса.
Итак, что вы получаете по итогам интенсив-курса по онлайн-коммерции:
- Законченное представление о системе онлайн-продаж и ее ключевых составляющих.
- Разбор каждого блока экосистемы онлайн-продаж на уровне - Что/Для чего/Что важно/Как измерять эффективность/Как узнать глубже.
- Быстрое принятие решений относительно дальнейших действий по организации онлайн-продаж в своем бизнесе.
- Понимание, какую из составляющих экосистемы онлайн-продаж вам нужно исследовать самостоятельно или с помощью сотрудников.
- Умение нанимать правильных людей в команду по внедрению онлайн-коммерции.
- Бесценные практические примеры как ошибок и неправильных решений, так и успешных кейсов при построении онлайн-продаж.
- Живые практические занятия — возможность прямо на месте применять знания внутри конкретной ситуации своего бизнеса.
- Бесценный опыт бизнес-тренера, коллег и помощь в ответах на ваши вопросы.
- Живые практические знания и ценные "лайфхаки" из самых известных онлайн-магазинов в России и за рубежом.
- План конкретных действий для своего бизнеса по дальнейшему развитию онлайн-продаж.
*Ли Яккока, Генеральный Крайслер Моторс, который перестроил международную компанию за несколько лет и спас ее от банкротства.
Программа мастер-класса:
- Знакомство и вводный брифинг: Омни-будущее: что нужно знать о мире неопределенного будущего; и роль онлайн-торговли для вашего бизнеса. Формируем рабочие группы по онлайн-проектам (1 час).
- Зачем, как и кого исследовать: Инструменты для запуска любого онлайн проекта и/или пересмотра текущего подхода. Сразу пробуем инструменты на практике и на примерах своего дела/проекта. Фиксируем результат (2 часа, включая перерыв 10 мин.).
- Обед — 40 мин.
- Экспериментальное упражнение — деловая игра. Изучаем экосистему онлайн-продаж, исследуем ключевые элементы и взаимосвязи. Учимся, где и как измерять эффективность и результат. Определяем управленческий стиль и профиль сотрудников для успешного создания экосистемы (2 часа, включая перерыв – 10 мин.).
- Составляем вопросы для своего бизнеса/проекта. Исследуем, где и как найти ответы с помощью секретной технологии "Силиконовой Долины". Составляем план, что делать дальше, где и как в будущем искать ответы на новые вопросы, где и у кого можно запросить поддержку и помощь (3 часа, включая перерыв 10 мин.)
- Подведение итогов и вручение диплома вице-штурмана онлайн-коммерции.
Условия участия:
Стоимость участия в мастер-классе — 7 500 руб. В стоимость участия включены кофе-брейки и обеды.
Внимание, для участников 3-й Сибирской конференции по e-commerce действуют специальные условия: стоимость мастер-класса составит 5000 руб.
Количество участников ограничено!
По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, общий e-mail организаторов: info@orconf.ru
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