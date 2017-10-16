Искатели решений. Чем будут полезны бизнесу и обществу лучшие IT-проекты Алтайского края

Краткое содержание

"Лучший проект в области программно-аппаратных комплексов, информационно-аналитических систем, автоматизированных систем управления"

"Поля России"

Авторы: коллектив сотрудников АлтГУ (в разработке участвовало студенческое конструкторское бюро "Программист").

В 2011–2016 годах ученые АлтГУ совместно с коллегами из Германии вели исследовательский проект "Кулунда. Как предотвратить глобальный синдром пыльных бурь?". Они собрали данные о погоде и почвах в Кулундинской степи, которые помогут заниматься сельским хозяйством более эффективно. Этот проект послужил толчком к созданию практически полезного решения "Поля России", рассказал Олег Терновой, начальник отдела информационных технологий и инноваций в образовании АлтГУ: "Как-то на выставке мы увидели инструмент, что-то вроде дневника агронома на смартфоне. Можно было рисовать поля, указывать, что там посажено, какие работы проведены. Его использование стоило 15 тыс. рублей в месяц. Наши фермеры сказали, что идея хорошая, но лучше было бы сделать версию для компьютера и чтобы она стоила подешевле".

Команда проанализировала решения, которые есть на рынке в области точного земледелия, написала большое техзадание. Фермерам понравилась разработка, но предоставить нужный объем инвестиций они были не готовы. Дали только 50 тыс. рублей.

"Мы решили пойти по пути создания “минимально жизнеспособной модели”. Попросили фермера Сергея Кожанова (Михайловский район) назвать первоочередную проблему, которую хотелось бы решить. Он ответил, что неплохо было бы автоматизировать работу с пайщиками", — говорит Терновой.

Фермерское хозяйство Кожанова обрабатывает 30 тыс. га земли и сотрудничает примерно с 1,5 тыс. пайщиков. С каждым из них необходимо заключить договор, многие хотят индивидуальные условия. Например, с кем-то рассчитываются деньгами, с кем-то — зерном и т. д. Процесс заключения договоров был непростым. Сотрудник фермера по книге Росреестра находил номер пая, сверял с таблицей хозяйства, уточнял всю информацию, вел документацию в бумажном виде. Этой работой у Кожанова занимался целый отдел. Теперь со всем справляется один человек за компьютером.

Пользователь "Полей России" рисует на карте поле, которое хозяйство намерено обрабатывать. Программа делает запрос в базу Росреестра и автоматически выдает информацию обо всех пайщиках на территории. Для каждого из них можно ввести данные: скан договора, дополнительные условия и прочее.

Система позволяет исключить из работы паи тех собственников, с которыми сложно договориться. Она точно показывает границы всех паев, потому их легко обойти и не обрабатывать.

"Фермеры попросили нас сделать так, чтобы на карте можно было рисовать дороги, — рассказывает Терновой. — Каждый год поля распахивают по-разному, и водители техники блуждают по ним. Мы добавили такую возможность".

Статистику работ на участках (расход ГСМ, тип работ, сотрудники, их выполнявшие, техника и пр.) в "Полях России" отмечать тоже можно. По словам Тернового, эти функции реализовать несложно.

Новизна же проекта заключается именно в автоматизации работы с пайщиками. Функционирует решение на ПК и планшетах. Пока оно работает только в хозяйстве Кожанова. Готовится внедрение еще в одном хозяйстве, которое обрабатывает 100 тыс. га земли.

Монетизировать "Поля России" планируется за счет платной подписки. Базовый функционал будет предоставляться бесплатно, а дополнительный — за деньги. Кроме этого, команда планирует продавать датчики, с помощью которых можно собирать информацию о состоянии почв и погоде. Данные с них будут передаваться в "Поля России". Сейчас система размещена на сервере фермера, но есть и ее облачный вариант.

"Лучший проект в области электронной коммерции, интернет-сервисов и информационной безопасности"

Flores

Авторы: компания Freematiq.

Руководитель компании Денис Газукин рассказал, что идея создать решение для управленческого учета в малом бизнесе Flores появилась у него несколько лет назад, когда он жил в Индии. По его словам, в индийских компаниях принято, что за отчетность перед государством отвечает один человек, а за управленческий учет — другой. Именно последний знает, как обстоят дела фирмы на самом деле.

В бухгалтерском учете отражаются только финансовые операции по факту их совершения в специфической, стандартной форме. Управленческий учет включает в себя гораздо более широкий спектр сведений о компании. Там может быть информация о каждом отдельном проекте, о бизнес-процессах всех юрлиц. Туда можно внести планируемые и ожидаемые действия (допустим, поступление денег), операции с товарно-материальными активами, сделки с контрагентами и т. д. В системе управленческого учета может разобраться человек без бухгалтерского образования.

"Мне этот формат понравился, — говорит Газукин. — За всю жизнь у меня было около 30 предприятий. Сейчас их тоже несколько. И вопрос нормальной системы управленческого учета всегда оставался открытым".

Газукин говорит, что в России руководители малого бизнеса, конечно, ведут такой учет, но используют для него не совсем удобные инструменты. Среди них Excel, Google Docs, надстройки над системой 1С. Есть, по его словам, и несколько специализированных решений, но они обладают рядом недостатков. Главный из которых — сложность.

"Мы стремились создать максимально простой и удобный интерфейс. Но даже с ним на этапе выхода на рынок возникают трудности. Система работает с июля, тестируется на моих предприятиях и еще на нескольких сторонних. Со скрипом выходим на рынок, ищем ключики к нашим клиентам. Есть такой психологический барьер: чтобы система начала действительно помогать, в нее нужно ввести данные за три месяца. Ввод некоторых из них уже сейчас реализован в автоматическом режиме. Например, из таблиц Exсel, с кассового оборудования. Но какие-то данные все равно нужно вводить вручную. Это должен быть специальный учетный работник, им может выступать руководитель компании", - рассказал Газукин.

Система Flores подходит для бизнесов в любой отрасли: производства, торговли, услуг. Денис Газукин планирует развивать ее не только на российском, но и на зарубежных рынках.

На данный момент использование системы из облака стоит 3 тыс. рублей. Также ее можно установить на сервер компании за 99 тыс. рублей.

"Лучший стартап"

MyRezerv.ru

Авторы: компания "Системы бронирования".

Система онлайн-бронирования MyRezerv.ru предназначена для резервирования мест в различных заведениях — ресторанах, клубах, банях, боулинге и т. д. На данный момент реализована только возможность бронировать столики. К системе подключилось более 30 заведений Барнаула ("Кинза и мята", "Пожарка", "Кефир" и другие).

Сервис MyRezerv.ru имеет несколько отличий от аналогов, говорит руководитель отдела продаж компании "Системы бронирования" Юрия Силагадзе. Во-первых, это возможность заказать конкретный столик непосредственно через сервис. В других это можно делать, только заполнив форму обратной связи. В MyRezerv.ru воссоздана планировка зала, можно выбрать нужный столик.

Во-вторых, это интеграция с популярными программными решениями для автоматизации заведений R-Keeper и IIKO. Она позволяет отслеживать занятость столиков в режиме онлайн. При поиске места в системе отображаются только те заведения, где есть свободные столики на заданную дату и время. В-третьих, это возможность посмотреть актуальное меню, сделать предзаказ и оплатить его дистанционно.

Для персонала заведений предусмотрена административная часть. В ней они могут вести журнал бронирования столиков в электронном виде. Также они могут добавлять афиши, акции, новости, что привлечет дополнительное внимание.

Схема монетизации такая: заведения платят только за фактически выполненные заказы — 10% от среднего чека при бронировании стола или 10% от суммы заказа, оплаченного заранее. Сейчас идет тестирование системы, ее адаптация к работе. В ближайшее время компания планирует запуститься в Новосибирске, а потом выходить и в другие города.

"Лучший проект в области обучения"

"Робототехника — лестница в будущее"

Авторы: ассоциация "Образовательная робототехника в Алтайском крае".

В 2011 году школы Алтайского края впервые закупили комплекты конструкторов для создания роботов. Елена Пузырная, преподаватель Алтайской педагогической академии, в сентябре обзвонила их и спросила, используются ли купленные конструкторы. Ей ответили, что нет. Так появилась идея разработать дистанционные курсы по робототехнике для школ.

Сейчас Пузырная является руководителем ассоциации "Образовательная робототехника в Алтайском крае". По ее словам, курсы по робототехнике начинались с 18 учеников, а сегодня их около 500 по всему краю.

Образовательные мероприятия и олимпиады для школьников проходят в течение всего года. К соревнованиям присоединяются ученики из разных регионов России, а в 2017 году появились первые участники из-за рубежа — Германии, Польши, Чехии.

Проект охватывает все уровни образовательной системы: от детского сада до вузов. Проходят курсы для учителей, которые хотят вести занятия по робототехнике. Авторы проекта разработали единую методику обучения, сейчас идет систематизация материала: создаются методички и учебники.

По словам Пузырной, школьники, которые увлеклись робототехникой, поступают на технические специальности в вузы, что является важным положительным результатом.

Справка

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Конкурс "Лучшие проекты информатизации на Алтае" был организован комитетом по информационным технологиям Алтайской торгово-промышленной палаты в 2004 году и с тех пор проводится ежегодно. В 2015 году указом губернатора Александра Карлина ему был присвоен статус краевого.

В конкурсе принимают участие студенты вузов, стартаперы, представители известных IT-компаний и органов госвласти. Рекордное количество заявок было подано в 2016 году — 39 про­ектов.

Разработки, которые участвуют в конкурсе, позволяют оценить потенциал алтайских IT-специалистов, отследить тренды развития отрасли на региональном уровне.

Цифра

В жюри конкурса ИТ-проектов на Алтае входят ученые, бизнесмены, чиновники и ведущие специалисты в разных областях знания.