"Здесь совершенно другие зарплаты": барнаулец рассказал, как работает учителем в Кувейте

Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым.

Краткое содержание

Из алтайского педа — за рубеж

— Я родом из Барнаула, где окончил школу и педагогический университет. С этого и началась карьера преподавателя за рубежом. После вуза мы вместе с женой отправились в Китай, где преподавали несколько лет. В 2015 году мы решили поехать в Кувейт (государство в юго-западной Азии – ред.). Здесь мы работаем учителями в школе. У меня есть свой класс, которому я преподаю английский, математику, обществознание и изобразительное искусство.

Когда впервые посмотрел, где находится Кувейт и узнал, что он граничит с Ираком, а через пролив находятся Сирия, Иран и рядом Саудовская Аравии, было немного не по себе.

Но нас уверили, что в Кувейте все спокойно и беспокоиться не о чем. К тому же, по своей натуре я путешественник, мне нравится подвергать себя интересным жизненным ситуациям.

Решающими факторами для нас стали зарплата и уровень жизни, которые не сравнимы с другими странами. Делать здесь по сути нечего. В Кувейте очень жарко, из-за этого большую часть года не погулять по улице. Люди приезжают сюда преимущественно работать.

Привилегированная профессия

— Преподавание в Кувейте отличается от российского. В первую очередь, здесь совершенно другие зарплаты. Но конкретные суммы озвучивать не буду. У меня есть друг из Америки, который ищет работу в России, и ему предлагают работать в школах Москвы и Питера за 60-70 тыс. рублей. Это примерно 1 тыс. долларов. По меркам Кувейта, это смешно.

Второе — это условия. По трудовому контракту нам предоставили жилье, оплатили билеты, страховку. Когда мы прилетели в страну, нас встретили в аэропорту, проводили до квартиры, в которой есть все необходимое для жизни. На следующий день повели всех преподавателей в ресторан. Здесь так принято.

В Кувейте профессия учителя, можно сказать, имеет привилегированный статус. Если ты говоришь, что работаешь в школе, люди тебя уважают. Я сомневаюсь, что в России можно такое встретить. Обидно, что этого нет.

Мы с супругой работаем в интернациональной школе. В отличие от арабских школ, которых в стране меньше, здесь детей обучают на английском языке. Это имеет свои плюсы и минусы. Ведь если дети не понимают преподавателя, который говорит на иностранном языке, то заметно отстают в обучении.

Страна без алкоголя и пешеходных улиц

— В стране большое влияние оказывает религия. Поэтому жизнь во многом вращается вокруг этого. К примеру, рабочая неделя здесь начинается с воскресенья. То есть до четверга люди официально работают, а пятница и суббота — выходные. Пятница в Кувейте — день молитв.

Многие вещи, которые запрещены Кораном, запрещены и законом. Здесь не продают свинину и алкоголь, потому что их употребление и ввоз в страну — это преступление. Внебрачные отношения здесь также невозможны. Если мужчина и женщина не состоят в браке, то поселиться в одном номере гостиницы им нельзя.

В некоторых школах есть перерывы на молитвы. Во время рамадана (пост) в стране запрещено есть и пить в дневное время суток. В школе нас просили отказаться от еды и воды в течение дня.

В конце поста в Кувейте начинается пир, который длится весь вечер и ночь. Во время поста рабочие часы смещаются. Если в обычные дни мы работаем с 7 до 15, то во время рамадана с 9 до 14, потому что люди находятся без сил.

Жители Кувейта зависимы от транспорта. Так как здесь большую часть года жарко (+40...+47), то местные жители передвигаются на автомобилях. Идущие люди встречаются редко. На некоторых улицах даже нет тротуаров и пешеходных дорожек.

Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым. Барнаульцы в Кувейте. Фото : Предоставлено Евгением Пермяковым.

Налогов нет

— Средний заработок людей в Кувейте определить сложно. Как и в любой стране, здесь есть места "подороже" и "победнее". В среднем на продукты каждый месяц мы тратим по 70 кейди с человека. Это около 14 тыс. рублей с каждого. По российским меркам, это нереальный ценник. Но здесь — это средний уровень затрат.

Я бы не сказал, что мы в чем-то себя ущемляем. С зарплаты у нас остаются деньги на сбережения. Как таковых развлечений, на которые можно было бы тратить деньги, здесь не так много. Поход в ресторан на двоих стоит около 13-14 кейди. Это около 2,5 тыс. рублей.

Жить в комфортном жилье здесь можно при заработке в 700 кейди — 140-150 тысяч рублей.

Насколько знаю, в США преподаватель получает от 3 до 5 тыс. долларов. В Кувейте примерно такие же зарплаты. Только в Америке они еще облагаются налогами, но здесь налогов нет — это еще одна особенность страны.

Здесь не нужно тратиться на аренду квартиры. Если потребность в оплате возникнет, то на работе тебе станут платить больше, чтобы компенсировать затраты.

Страна из иностранцев

— Из четырехмиллионного населения страны 70% — приезжие, а 30% — кувейтяне. Многие из местных жителей — бедуины, которые долгое время жили в пустыне и не принадлежали никакому государству, а теперь стараются прибиться к стране. Но это не так просто сделать, потому что много людей проникают в страну нелегально. Люди приезжают работать в Кувейт из Филиппин, Индии, Пакистана, Северной Америки и других стран.

Люди здесь доброжелательные. Если узнают, что ты недавно живешь в Кувейте, то говорят "Добро пожаловать". Кувейтяне хорошо расположены к иностранцам. Но если дело доходит конфликта, то спорить с ними бесполезно, потому что местные всегда находят всему оправдание. У людей здесь хорошо подвешен язык с раннего возраста. Как-то в школе в третьем классе я задал вопрос ученику, почему он опоздал, на что он так ответил, что мне нечего было ему сказать.

Если кувейтяне заканчивают школу хорошо, то государство предоставляет им бесплатное обучение за рубежом.

Многие из местных жителей учились в других странах, прекрасно владеют английским языком и с ними интересно общаться.

Семья для местных жителей имеет большое значение. 4-5 детей в семье — здесь это вполне нормально. Как мне однажды сказала кувейтянка, если ты знаешь фамилию человека, то ты знаешь целый клан. Пятницу кувейтяне проводят с семьей, а субботу — с друзьями. Местные гордятся своей страной. В день независимости люди раскрашивают лица. Как-то дети приносили маленькие бургеры, покрашенные в цвет флага Кувейта.

Сложности адаптации

— Одной из трудностей, с которой мы столкнулись в первый год в Кувейте, стала зима. Обычно в России, когда наступают холода, в доме тепло. В Кувейте зима нехолодная: -5...-10 градусов, но центральное отопление в квартирах отсутствует. Из-за этого в декабре-феврале в доме прохладно. Изначально мы не знали насколько холодной будет зима в Кувейте. К тому же, мы ехали в страну, где большую часть года температура воздуха достигает +50.

Еще была трудность с деньгами. Когда ты приезжаешь в новую страну, то хочется переводить все цены в рубли. А так как в Кувейте валюта дорогая (1 кейди — это 200 рублей), ты начинаешь думать, что ты мог купить на эти деньги в России. Становится не по себе, что ты тратишь так много, а покупаешь так мало. Со временем к этому привыкаешь.

Трудно было привыкнуть к традициям и местным правилам. К примеру, здесь девушки не могут пожимать руку мужчине.

Я допустил такую оплошность, когда при встрече со своей начальницей я протянул руку. Она сказала, что не пожмет. Только потом я узнал, что если девушка религиозна, и носит прикрытую одежду, то нужно ждать, протянет ли она сама руку.

Что посетить?

Евгений Пермяков ведет видеоблог о жизни в Кувейте на английском языке.

— Кувейт — славное место. Нация не заинтересована в потоке туристов, в отличие от Дубаев, Омана, Катара. Местные жители даже говорили, что им не нужны туристы.

Из достопримечательностей здесь известны кувейтские башни, которые похожи на шанхайские. Издалека их видели, но не были. Есть музей кораблестроения. Считается, что именно здесь зародилось морское судопроизводство. Но это не такое знаковое туристическое место, которое хочется посетить сразу, как в Нью-Йорке Статую свободы или в Париже Лувр. Здесь, наверное, нет таких мест.

В Кувейте можно посетить дом зеркал. Это дом, где живет женщина, которая обустроила помещение зеркалами — стены, потолки, телевизор — абсолютно все в зеркалах. Есть также рынок, где можно поесть или купить что-нибудь на память. Это место отражает местный колорит. В стране есть огромная мечеть с большим куполом. Хотя если эти достопримечательности показать любому человеку, то он вряд ли по ним узнает Кувейт.

Что попробовать?

— Если спросить местных жителей о том, какие блюда следует отнести к национальным, они скорее всего назовут рис с курицей (типа нашего плова), лепешки с зеленью, кебабы, мясные деликатесы, финики. Причем это будет национальной кухней всего полуострова. Здесь очень любят лепешки, которые чем-то напоминают пустой чебурек. Ее можно открыть и самостоятельно зафаршировать.

В Кувейте также любят пить турецкий кофе из маленьких чашек. Здесь довольно много ресторанов с фастфудом: "Макдоналдс", "Бургер Кинг" и другие. Местные жители очень любят такую еду.

Чем похожи Барнаул и Кувейт

— Наверное, это смешно, но в Кувейте один из топовых видов времяпрепровождения — прогулка по торговым центрам. Здесь есть громадные по несколько км здания, где люди гуляют, едят и покупают вещи. В Барнауле это тоже популярно.

Это даже иронично. С одной стороны — Кувейт — одна из богатых стран мира, которая позволяет себе роскошные центры. С другой — Барнаул. Получается смешная и обидная схожесть.

В остальных моментах сравнить будет сложно. Климат, люди и времяпрепровождение в России и Кувейте отличаются.

В Кувейте нам не хватает алтайского неба с белыми тучами. Здесь обычное синее небо. Когда приезжали на Алтай, то как дети радовались дождю. В Кувейте открыть окно в квартире проблематично: потому что мешает либо жара, либо буря.

Справка

Кувейт — государство (шейхство) в юго-западной Азии, находится на северо-востоке Аравийского полуострова. На севере и западе граничит с Ираком, а на юге — с Саудовской Аравией. На востоке страна омывается Персидским заливом. Столица — город Эль-Кувейт. Государство считается важным экспортером нефти. По данным на 2012 год, население Кувейта составляет около 3,3 млн человек.