Почему самый алтайский район края "треснул пополам" из-за спора элит

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Наплыв беспартийных

В село Алтайское мы приехали за два дня до выборов в районное собрание. Девять человек ждали нас в небольшом отеле "Алтай", принадлежащем 57-летнему Эдуарду Бруннеру — предпринимателю, неформальному лидеру этой группы и на тот момент муниципальному депутату.

Многие из собравшихся — кандидаты в депутаты. Самовыдвиженцы. В избирательной кампании участвовали 28 таких "самостийных" кандидатов, но могло бы быть больше: не все прошли сквозь сито регистрации. Забегая вперед, скажу: Алтайский район стал единственным в крае, где кандидаты, не примкнувшие к партиям, взяли большинство мест: 10 из 19.

А на тот момент наплыв беспартийных мои собеседники объясняли так: "Наши самовыдвиженцы — предприниматели, доктора, педагоги. Люди в основном самодостаточные. И они хотят влиять на решения властей", — поясняет Владимир Никитченко, директор фирмы "Настоящие продукты" из села Куяган.

"Депутаты от “ЕР” будут поддерживать политику администрации района. Самовыдвиженцы, если их большинство, — это шанс, что возникнут какие-то подвижки и начнется новая жизнь в районе", — говорит хирург ЦРБ и депутат Олег Дементьев, еще один сторонник неформального лидера оппозиции.

Не скрывают они и намерение провести в главы администрации своего лидера. "Да, я буду подавать документы на конкурс", — подтверждает Эдуард Бруннер.

Не думал о политике

Между тем еще лет шесть назад ни о каком противостоянии в районе и речи не шло. "С Виктором Павловичем Коршуновым мы были друзьями", — вспоминает Эдуард Бруннер.

Сам он большую часть жизни о политике и не помышлял. До 1995 года командовал всей районной потребкооперацией. Затем взял в аренду здание райпо, восстановил его и открыл торговый центр. На аукционе приобрел рынок. "Не представляете, что там было! Теперь — крытые павильоны, подведена вода, столы из нержавейки, холодильники, туалеты. Ярмарку признали лучшей в крае", — рассказывает он.

Сейчас в селе Алтайском у Бруннера и его семьи больше десятка магазинов: мебель, стройматериалы, канцтовары, ювелирка — всего не перечислишь. А кроме магазинов — столовая, отель и новенькая турбаза со своей концепцией.

"Я спросил Эдуарда Эдуардовича: можешь помочь нашей больнице? Человек откликнулся. Были и другие предприниматели, но основную нагрузку взял на себя он", — рассказывает Олег Дементьев.

Доктор ведет нас по больнице. Вот ординаторская после ремонта. Вот палата с телевизором, водонагревателем и новой мебелью. "В ней лежат в приоритетном порядке родители с детьми и работники предприятий Бруннера. Но, конечно, никого не выселяем. Больнице он подарил 20 кроватей с хорошими матрацами, пациентам нравится. А вот душевая, которую он сделал", — показывает доктор.

Четкий парень

Судя по выборам в райсобрание 2012 года, Эдуард Бруннер — популярная в районе личность. Он тогда набрал больше всех по числу голосов: 646. Из других депутатов никто и 500 "за" не получил.

10 из 19 депутатских мест в райсобрании Алтайского района на выборах 10 сентября заняли самовыдвиженцы.

Однако и Виктор Коршунов четырежды с 1997 года побеждал на всенародных выборах главы, лишь последний раз, в 2012 году, его назначили узким кругом — собранием депутатов. "Как вы думаете, администрация работает эффективно?" — спрашиваю я. "Эффективнее не бывает", — отвечает Коршунов.

В самом деле, в районе самая низкая в крае официальная безработица, собственные доходы бюджета растут, а по объему жилищного строительства он в тройке лидеров среди сельских территорий. Частных фирм и предпринимателей здесь около 700, и инвесторы продолжают приходить. "Я не говорю, что это мы все сделали. В первую очередь это наш губернатор и наш президент. Их политику я провожу в жизнь в районе, я же четкий парень", — объясняет глава.

Да и к Бруннеру, одному из инвесторов и спонсору всевозможных праздников, власти района много лет относились хорошо. С 2003 года он шесть раз становился предпринимателем года. Но пути предпринимателя и главы района, увы, разошлись.

Что он сделал?

Сегодня Виктор Коршунов говорит, что у его оппонента есть и плюсы, и минусы. Однако группу его поддержки он называет пацанами: "Им еще расти надо". Противостояние здесь достигло такого накала, что сегодня Коршунов вместе с "водой" готов выплеснуть и прошлое.

"Что Бруннер сделал в районе? Ответ простой: ни-че-го, — утверждает он. — Ярмарка? Мы ему как лучшему предпринимателю это место презентовали. Это все администрация делала, а он приписывает себе несуществующие заслуги".

"А как же больница?" — интересуется altapress.ru. "Отремонтировал одну палату для себя. Имея такие доходы, мог бы новую построить. А в следующем году по программе “80 на 80” у нас будет построена поликлиника, — продолжает Коршунов. — В Алтайском районе девять маральников, он ни одного не построил. Эдуард Эдуардович, при всем к нему как к мужику уважении, в районе ничего положительного не сделал, кроме как торговал".

Что хочет предприниматель и те, кто его поддерживает? Виктор Коршунов полагает: "Захотелось во власти побыть, ничего другого не вижу. Амбиции нездоровые. То, что все это не на пользу району, это однозначно".

Склад характера

Это противостояние началось, видимо, в 2012 году. Депутатом Бруннер был избран от "ЕР", но местные жители предложили ему еще и поучаствовать в конкурсе на главу администрации. То есть пойти против Коршунова. Он согласился и теперь считает: именно это и стало спусковым механизмом конфликта.

Главой он тогда не стал — говорит, что на одних его сторонников оказали давление, других, наоборот, поощрили и повысили. Но депутатскую работу он развернул энергичную. "Склад характера не позволял мне молчать, — признается предприниматель. — И я высказывал свою точку зрения. Задавал вопросы. Ни на один не было ответа".

Есть, например, близ села Алтайского три пруда на речке Бирюкса. "Их еще отец Виктора Павловича создавал, мы все с уважением к нему относимся. Но сейчас эти три пруда не приносят в бюджет ни копейки. Тут есть парень, он знает эту работу, просил сдать их в аренду и обещал платить по 900 тыс. рублей в год. Ему отказали. Мы спрашивали почему. Ответа не получили", — говорит он.

"Эти пруды на мощность экономического двигателя района никак не влияют, — комментирует Коршунов. — Это сказки. У них было много сказок. Поднимали шум из-за Куяганского сырзавода (депутаты просили объяснить, почему в бюджет не поступили деньги в ходе его банкротства. — Прим. ред.). А сейчас завод работает прекрасно. Придумывали, что кто-то там что-то пилит. Я за 20 лет прошел сито таких проверок!"

Распустили совет

А в начале 2017 года — новый виток конфликта: распустили совет по предпринимательству при главе районной администрации. В нем заседал все тот же Бруннер и несколько его единомышленников. Они утверждают: распустили потому, что они вносили конструктивную критику.

Конкуренция на выборах в Алтайском районе была реальной: три человека на место.

"Мы обсуждали вопросы о защите предпринимателей, об онлайн-кассах да и многие другие. А нам сказали: кто хочет работать дальше, напишите заявление. Это противоречит уставу совета, и мы не стали писать. Совет распустили, набрали новый. Плохого в этом нет, пусть другой состав поработает. Но нам сказали, что мы неправильно работаем или не работаем вовсе", — рассказывает Владимир Никитченко.

Но Виктор Коршунов уверен, что это было правильное решение: "Они там друг друга хвалили и больше ничего не делали. Распустили, потому что они на каждом заседании говорили — пусть глава отчитается. Это мой совет, почему я должен перед ним отчитываться?"

Победы и поражения

К нынешним выборам элиты здесь раскололись, видимо, окончательно. Документы на участие в выборах в порядке самовыдвижения подала вся семья Бруннера, включая жену и двоих сыновей, а также часть его сторонников. "Единая Россия" выдвинула по кандидату на место, включая самого Виктора Коршунова — ему в октябре исполнится 70 лет, и он на пост главы претендовать больше не будет.

Однако Бруннера-старшего, уверенного в победе, после регистрации сняли с выборов. Почему? "В армии я был лучший солдат, но пошел в самоволку и подрался с сыном командира части. Меня осудили. Когда я летом пошел за справкой о судимости, сведений не нашли. Мне сказали: ты несудимый", — объясняет он.

Он тем не менее настоял, подключил старые связи, справку получил и его зарегистрировали. "Потом оказалось, что кто-то статью перепутал. Я сам пришел в избирком и попросил исправить, а избирком отменил регистрацию", — сказал он.

Так или иначе, но трое членов этой семьи одержали на выборах депутатов победу. А вот Виктор Коршунов их проиграл 23-летнему сыну Эдуарда Бруннера Якову.

Результаты неопределенные

На мой вопрос, почему, видя такие впечатляющие результаты работы, избиратели его не поддержали, глава администрации района пожимает плечами. Округ был сложный, на победу он не особо и рассчитывал. А задачу ставил другую: провести в депутаты сторонников. И он ее выполнил. "Но ведь от “ЕР” в депутаты прошли только восемь человек", — возражаю я. "Наших сторонников будет 12. Кто не вступил в партию — вступит", — заверяет Коршунов.

Как бы там ни было, 19 депутатов (8 от "ЕР", 10 самовыдвиженцев и один жириновец) вскоре должны будут выбрать, кто поведет район к новым высотам. Очевидно, результаты зависят от того, кто больше перетянет на свою сторону самовыдвиженцев.

У действующего главы района кандидатура есть: "Я планомерно готовил себе замену. Есть человек подготовленный: Сергей Васильевич Черепанов. Он проработал со мной 14 лет. Культуру возглавлял, образование, бюджетную сферу знает прекрасно". Глава говорит, что кандидатура согласована с краевыми властями. Добавим, что Черепанову 61 год и он "командовал" прошедшими в районе выборами от "ЕР".

Но оппоненты верят, что району нужна смена власти, а человек Коршунова не сможет ничего изменить. "Наши задачи — не показать, кто сильнее, а решить, кто сможет лучше работать для района", — объясняет Бруннер.

Эдуард Бруннер. Фото : Анна Зайкова. В селе Алтайское перед выборами. Фото : Анна Зайкова. Отель "Алтай". Фото : Анна Зайкова. В селе Алтайское перед выборами. Фото : Анна Зайкова. В селе Алтайское перед выборами. Фото : Анна Зайкова. В селе Алтайское перед выборами. Фото : Анна Зайкова. В селе Алтайское перед выборами. Фото : Анна Зайкова. На встречу с altapress.ru пришли кандидаты в депутаты, самовыдвиженцы и оппозиционеры. Фото : Анна Зайкова. На встречу с altapress.ru пришли кандидаты в депутаты, самовыдвиженцы и оппозиционеры. Фото : Анна Зайкова. На встречу с altapress.ru пришли кандидаты в депутаты, самовыдвиженцы и оппозиционеры. Фото : Анна Зайкова. На встречу с altapress.ru пришли кандидаты в депутаты, самовыдвиженцы и оппозиционеры. Фото : Анна Зайкова. На встречу с altapress.ru пришли кандидаты в депутаты, самовыдвиженцы и опозиционеры. Фото : Анна Зайкова. На встречу с altapress.ru пришли кандидаты в депутаты, самовыдвиженцы и опозиционеры. Фото : Анна Зайкова. На встречу с altapress.ru пришли кандидаты в депутаты, самовыдвиженцы и оппозиционеры. Фото : Анна Зайкова. На встречу с altapress.ru пришли кандидаты в депутаты, самовыдвиженцы и оппозиционеры. Фото : Анна Зайкова. В селе Алтайское перед выборами. Фото : Анна Зайкова. Больница в Алтайском. Фото : Анна Зайкова. Голуби. Фото : Анна Зайкова. Голуби. Фото : Анна Зайкова. Голуби. Фото : Анна Зайкова. В селе Алтайское перед выборами. Фото : Анна Зайкова. В селе Алтайское перед выборами. Фото : Анна Зайкова. В селе Алтайское перед выборами. Фото : Анна Зайкова.

Комментарий

Юрий Чернышов,

профессор АлтГУ:

В этой истории, как в капле воды, отразились многие характерные особенности нынешней политической жизни. У нас заметно упал общий уровень культуры диалога. Нетерпимость к чужому мнению нередко выходит за пределы здравого смысла — например, в спорах о фильме "Матильда", когда некоторые фанатики уже перешли к поджогам. Или посмотрите, какую модель дебатов нам предлагают каналы центрального ТВ: все кричат одновременно, никто никого не слушает, а если кто-то почувствует, что содержательно проигрывает – он может ударить оппонента или вытолкать его из зала. Тем более редко можно увидеть конструктивный диалог о реальных проблемах, который бы шел между "рядовым" гражданином и человеком, занимающим властный пост. С одной стороны нередко звучат "обобщающие" обвинения: "Вы коррупционеры, вы ничего не делаете для народа!", а с другой - "Кто вы такие, что вы вообще понимаете, на кого работаете?". А было бы гораздо лучше, если бы обе стороны научились хоть немного уважать и слушать друг друга. Для общей пользы.

Справка

Смотрите также

Алтайский район расположен на юго-востоке края. Население более 26 тыс. человек (входит в десятку крупнейших сельских территорий), из них в административном центре 14,3 тыс. В районе 25 сел (Ая, Россоши, Сараса, Нижняя Каменка, Куяган и пр.) и более 200 объектов туризма и отдыха.

На территории района реа­лизуются федеральные проекты "Бирюзовая Катунь" и игорная зона "Сибирская монета".

По данным IT-опроса администрации края (заполнено 114 анкет), в 2016 году уровень удовлетворенности работой главы администрации Алтайского района составлял 74%.