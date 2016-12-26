Фотофакты. Готовим свиной окорок с кедровыми орешками, базиликом и сыром

Свиной окорок. Фото : vk.com/cook_bon. Свиной окорок. Фото : vk.com/cook_bon. Свиной окорок. Фото : vk.com/cook_bon. Свиной окорок. Фото : vk.com/cook_bon. Свиной окорок. Фото : vk.com/cook_bon. Свиной окорок. Фото : vk.com/cook_bon.

Ингредиенты:

Свиной окорок весом чуть больше килограмма

4-5 столовых ложек кедровых орешков

Пучок зелёного базилика

2 зубчика чеснока

4-5 столовых ложек тёртого твёрдого сыра

Соль, перец

Оливковое масло

В мясе сделать нарезы, всё посолить, поперчить, смазать оливковым маслом и убрать на сутки в холодильник. На следующий день сделать ароматный фарш из орешков, базилика, чеснока и пармезана. Кедровые орешки предварительно обжарить на сухой сковороде.

Базилик мелко нарезать, уложить в ступку, выдавить туда через пресс чеснок, добавить несколько щепоток крупной морской соли, 2 столовые ложки оливкового масла, поперчить и всё это хорошо растереть, затем добавить кедровые орешки, сыр и ещё немного всё это подавить, перемешать и нафаршировать этим окорок.

Перетянуть кулинарной нитью и быстро на сильном огне обжарить со всех сторон на сковороде гриль. Затем убрать окорок в пакет для запекания и готовить в духовке 50 минут при +180С.

Можно подать с овощным салатом или отварным картофелем.