Фотофакты. Готовим свиной окорок с кедровыми орешками, базиликом и сыром

Главное праздничное блюдо не должно быть простым. Новый год бывает, согласитесь, не часто. Так что и над горячим стоит "поколдовать". Рассказываем, как запечь вкуснейший окорок.
Ингредиенты:
- Свиной окорок весом чуть больше килограмма
- 4-5 столовых ложек кедровых орешков
- Пучок зелёного базилика
- 2 зубчика чеснока
- 4-5 столовых ложек тёртого твёрдого сыра
- Соль, перец
- Оливковое масло
В мясе сделать нарезы, всё посолить, поперчить, смазать оливковым маслом и убрать на сутки в холодильник. На следующий день сделать ароматный фарш из орешков, базилика, чеснока и пармезана. Кедровые орешки предварительно обжарить на сухой сковороде.
Базилик мелко нарезать, уложить в ступку, выдавить туда через пресс чеснок, добавить несколько щепоток крупной морской соли, 2 столовые ложки оливкового масла, поперчить и всё это хорошо растереть, затем добавить кедровые орешки, сыр и ещё немного всё это подавить, перемешать и нафаршировать этим окорок.
Перетянуть кулинарной нитью и быстро на сильном огне обжарить со всех сторон на сковороде гриль. Затем убрать окорок в пакет для запекания и готовить в духовке 50 минут при +180С.
Можно подать с овощным салатом или отварным картофелем.
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