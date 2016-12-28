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Фотофакты. В Барнауле выбрали лучшую ледяную скульптуру

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Сегодня, 20:53.
Жизнь

В администрации города подвели итоги конкурса на лучшую ледяную фигуру на площади Сахарова. Художников и скульпторов, принявших участие в новогоднем оформлении главной праздничной площадки города, поощрят денежными премиями, пишет мэрия.

Скульптура "Серебряное копытце".
Скульптура "Серебряное копытце". Фото : barnaul.org.

Авторы вырезали фигуры изо льда на заданные темы: Новый год и Рождество, Год экологии, Год огненного Петуха, Российский фольклор (образы героев или сюжетов по мотивам сказок). Лучшей ледяной фигурой, по мнению жюри, стала скульптура "Жар-птица" Владимира Казаченко и Сергея Чуклина. Второе место отдали "Бабе Яге" Алексея Потапова и Виктора Каракчеева, на третьем месте оказалась композиция "Экология" Евгении Павловой. Четвертое призовое место досталось Михаилу Голеву и его "Малифисенте", пятое — Алексею Глубоковскому с работой "Жизнь — вода".

За участие поощрят и других скульпторов: Анатолия Еремина, Александра Русакова, Ольгу Русакову, Андрея Ряполова, Вадима Черникова. Они изготовили для украшения площади Сахарова композиции "Серебряное копытце", "Петушок", "Емеля", "Дело мастера боится", "Самосознательность".

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