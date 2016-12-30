Фотофакты. Звёздные красотки в пикантных костюмах Санты

В последний перед новогодними каникулами рабочий день предлагаем вашему вниманию праздничные наряды известных красавиц.
Тайра Бэнкс .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Кети Пери .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Жасмин Валия .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Ола Джордан .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Перис Хилтон .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Жизель Бюндхен .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Белла Торн .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Джессика Лаундс .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Кэндис Свейнпол .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Памела Андерсон .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Кристина Агилера .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Мишель Монаган .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Алессандра Амбросио .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Алессандра Амбросио .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Эмили Ратажковски .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Адриана Лима .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Фернанда Таварес .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Мерайа Кери .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Тара Рид .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
Коко Остин .Фото : опубликовано на wholeworldmen.ru.
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