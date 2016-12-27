Учёные выяснили, как новогодние праздники влияют на человеческий мозг

Британские учёные выяснили, что мозг человека по-особенному воспринимает конец декабря и новогодние праздники. Исследование опубликовано в журнале The Conversation.
Праздничный антураж влияет на психику людей. В моменты когда человек занимается подготовкой к Новому году, украшает жилье, покупает подарки и продумывает праздничное меню, у него происходит выброс гормонов счастья - серотонина и дофамина.
Исследователи также выяснили, что у многих людей формируется целая нейронная сеть Рождества. Она активизируется в те моменты, когда человек видит символику Нового года и атрибутов этого праздника.
Учёные также выяснили, что в предвкушении новогодних праздников у людей активнее работают сенсомоторная кора, премоторная и первичная двигательная кора, а также теменные доли.
Кроме того, происходит выброс адреналина, поскольку подготовка к праздникам это также стресс. В итоге снижается память и способность к мультизадачности.
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