Образование

Алтайские школьники могут задать "недетские" вопросы Владимиру Путину

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Сегодня, 10:49.
Образование

Алтайские школьники могут задать вопрос президенту России во "Вконтакте". На лучшие из них Владимир Путин ответит 21 июля, во время встречи со школьниками в Сочи.

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото : kremlin.ru.

Трансляцию встречи из образовательного центра "Сириус" в Сочи 21 июля будет вести телеканал НТВ. Во время общения с президентом одаренные школьники из 66 регионов России смогут задать свои вопросы лично. Лучшие вопросы из социальной сети также попадут в эфир программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

Справка

Образовательный центр "Сириус" был создан в Сочи в 2014 году. Каждый месяц центр посещают 600 детей из регионов России. Их обучение проводят ведущие педагоги страны.

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