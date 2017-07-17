Алтайские школьники могут задать "недетские" вопросы Владимиру Путину

Алтайские школьники могут задать вопрос президенту России во "Вконтакте". На лучшие из них Владимир Путин ответит 21 июля, во время встречи со школьниками в Сочи.
Трансляцию встречи из образовательного центра "Сириус" в Сочи 21 июля будет вести телеканал НТВ. Во время общения с президентом одаренные школьники из 66 регионов России смогут задать свои вопросы лично. Лучшие вопросы из социальной сети также попадут в эфир программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным".
Справка
Образовательный центр "Сириус" был создан в Сочи в 2014 году. Каждый месяц центр посещают 600 детей из регионов России. Их обучение проводят ведущие педагоги страны.
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