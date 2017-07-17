Алтайские школьники могут задать "недетские" вопросы Владимиру Путину

Трансляцию встречи из образовательного центра "Сириус" в Сочи 21 июля будет вести телеканал НТВ. Во время общения с президентом одаренные школьники из 66 регионов России смогут задать свои вопросы лично. Лучшие вопросы из социальной сети также попадут в эфир программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

Справка

Образовательный центр "Сириус" был создан в Сочи в 2014 году. Каждый месяц центр посещают 600 детей из регионов России. Их обучение проводят ведущие педагоги страны.