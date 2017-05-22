Алтайские выпускники пойдут на "Последний звонок", а остальным школьникам продлили учебный год

11 тысяч выпускников 11 классов и 22 тысячи девятиклассников из 990 школ Алтайского края придут на торжественные линейки 25 мая, чтобы отметить "Последний звонок".
Министерство образования края рекомендовало провести праздничные вечера в местах, определенных органами местного самоуправления, с обязательным участием родителей и лиц, осуществляющих мероприятия.Как и в предыдущие годы, несовершеннолетним выпускникам запрещено распитие спиртных напитков, нахождение в ночное время без сопровождения родителей и лиц, ответственных за мероприятия.
В региональном министерстве образования сообщили, что для учеников со 2 по 8 и 10 классов учебный год продлили до 30 мая.
Выпускникам торжественно вручат аттестаты о среднем общем образовании, а также проведут выпускные вечера в период с 23 по 30 июня.
Уже 29 мая стартует основной период единого государственного экзамена. Он продлится до 1 июля. В этом году ЕГЭ планируют сдать 12,7 тысяч участников, из них 11,6 тысяч выпускников текущего года.
В экзамене по русскому языку примут участие порядка 12 тысяч человек. Базовую математику планируют сдавать более 10 тысяч ребят, а профильную – более 7 тысяч.Из числа предметов по выбору наиболее популярными стали обществознание, его предпочли сдавать 57,5% участников, физика – 26,8%, история – 23,6%, биология – 19%, химия – 10,5%. Увеличилось количество выпускников, выбравших экзамены по иностранным языкам, информатике и ИКТ, географии и литературе. В текущем году в крае два участника пожелали сдать ЕГЭ по французскому языку, один – по испанскому языку.
Справка
В 2017 году в Алтайском крае улучшились результаты ЕГЭ выпускников по 11 предметам: русскому языку, математике базового и профильного уровней, информатике и ИКТ, биологии, истории, географии, иностранным языкам, обществознанию. Также отмечается рост числа стобалльных работ участников ЕГЭ. Так, в 2016 получено 62 стобалльных результата, в 2015 году – 54.
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