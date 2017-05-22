Алтайские выпускники пойдут на "Последний звонок", а остальным школьникам продлили учебный год

4 Когда начнут сдавать ЕГЭ в 2017 году?

Уже 29 мая стартует основной период единого государственного экзамена. Он продлится до 1 июля. В этом году ЕГЭ планируют сдать 12,7 тысяч участников, из них 11,6 тысяч выпускников текущего года.

В экзамене по русскому языку примут участие порядка 12 тысяч человек. Базовую математику планируют сдавать более 10 тысяч ребят, а профильную – более 7 тысяч.Из числа предметов по выбору наиболее популярными стали обществознание, его предпочли сдавать 57,5% участников, физика – 26,8%, история – 23,6%, биология – 19%, химия – 10,5%. Увеличилось количество выпускников, выбравших экзамены по иностранным языкам, информатике и ИКТ, географии и литературе. В текущем году в крае два участника пожелали сдать ЕГЭ по французскому языку, один – по испанскому языку.