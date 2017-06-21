Парламентарий с Алтая предложил упростить систему выборов президента РАН

Инициатор законопроекта о выборах президента Российской академии наук и один из его авторов, депутат от Алтайского края Николай Герасименко объяснил, почему нужно выбирать по-новому руководителя главного научного сообщества страны.
Алтайский парламентарий предлагает и президента РАН, и вице-президента, и членов президиума избирать не двумя третями голосов, как было раньше, а простым большинством. Это значительно упростит процедуру. В итоге того кандидата, который простым большинством голосов на выборах победит, должен будет утвердить президент России. Нынешние же правила оправдывают себя только в том случае, если в выборах участвует признанный лидер.
Герасименко рассказал altapress.ru, что, по его мнению, в Академии наук явного лидера до сих пор нет. Консенсуса достичь не удается, и в результате, научное сообщество рискует во время очередных выборов получить ситуацию, которая уже была весной. Тогда с выборов снялись все кандидаты.
Николай Герасименко,
депутат Госдумы от Алтайского края:
Сохранить выборность президента - дело принципиальное. Российской академии наук почти 300 лет и это очень демократический институт - ее президенты всегда выбирались. Эту выборность очень важно сохранить. Возглавлять РАН должен человек, который известен академическому сообществу своими работами, который пользуется в академии авторитетом. Учитываться будет количество изобретений, открытий.
Избрание нового главы РАН состоится осенью. Вероятнее всего, уже по новым правилам. Занимать должность президента РАН можно будет не больше двух сроков подряд.
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