Парламентарий с Алтая предложил упростить систему выборов президента РАН

Алтайский парламентарий предлагает и президента РАН, и вице-президента, и членов президиума избирать не двумя третями голосов, как было раньше, а простым большинством. Это значительно упростит процедуру. В итоге того кандидата, который простым большинством голосов на выборах победит, должен будет утвердить президент России. Нынешние же правила оправдывают себя только в том случае, если в выборах участвует признанный лидер.

Герасименко рассказал altapress.ru, что, по его мнению, в Академии наук явного лидера до сих пор нет. Консенсуса достичь не удается, и в результате, научное сообщество рискует во время очередных выборов получить ситуацию, которая уже была весной. Тогда с выборов снялись все кандидаты.

Николай Герасименко,

депутат Госдумы от Алтайского края:

Сохранить выборность президента - дело принципиальное. Российской академии наук почти 300 лет и это очень демократический институт - ее президенты всегда выбирались. Эту выборность очень важно сохранить. Возглавлять РАН должен человек, который известен академическому сообществу своими работами, который пользуется в академии авторитетом. Учитываться будет количество изобретений, открытий.

Избрание нового главы РАН состоится осенью. Вероятнее всего, уже по новым правилам. Занимать должность президента РАН можно будет не больше двух сроков подряд.