Алтайский политех будет претендовать на звание опорного вуза

О намерении участвовать в конкурсе в 2017 году заявил и.о. ректора АлтГТУ Андрей Максименко 27 декабря.

Андрей Максименко,

и.о. Ректора АлтГТУ:

Мы обязательно будем участвовать во всех проектах Минобразования. Это касается и программы опорных вузов. В условия участия в конкурсе внесли изменения: некоторые параметры, которые ранее были важны, теперь будут непринципиальны. Кроме того, совсем недавно губернатор сказал, что поддержит инициативы всех вузов Алтая. Он отметил, что в регионе не обязательно должен быть только один опорный вуз.

Напомним, в ноябре в Тюмени Минобрнауки провело совещание, на котором эксперты обсудили, как в стране проходит процесс создания новой категории вузов — опорных университетов. На заседание пригласили ректоров 50 учебных заведений, которые могут стать опорными в своих регионах. Алтайский край там представляли сразу два руководителя — Сергей Землюков (АлтГУ) и Ирина Лазаренко (АлтГПУ).

После этого в регионе вновь зазвучала подзабытая тема создания опорного университета. АлтГУ вновь заявил о том, что готов взять на себя эту роль. Кроме того, Сергей Землюков предложил внести в условия участия в конкурсе изменения, которые позволят университетами стать опорными без объединения с другими образовательными учреждениями. Предложение поддержали,но новые условия объявят только в феврале.

Ректор АлтГТУ Максименко также заявил о намерении участвовать еще в одном проекте Минобрнауки, который стартует в следующем году. Он предполагает создание 40 центров инноваций в 30 территориях. Предпочтение отдадут социально-педагогическим, техническим и технологическим, социальным инновациям.

Андрей Максименко,

и.о. Ректора АлтГТУ:

Сейчас мы будет пересматривать программу стратегического развития таким образом, чтобы отвечать требованиям этих двух проектов.