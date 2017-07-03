АлтГТУ им. И.И Ползунова – лидер среди региональных вузов по инновационной деятельности.

Владислав Федоров,

проректор по научно-инновационной деятельности АлтГТУ:

"Мы являемся лидерами среди вузов Алтайского края по реализации инновационной работы. В вузе созданы 32 малых инновационных предприятия, инжиниринговый центр, инновационно-технологический центр, студенческое конструкторское бюро, центры молодежного инновационного творчества. Наши ученые активно заняты проведением научных исследований и внедрением новых разработок в областях информатики и электроники, энергосберегающей техники, машиностроительного оборудования, строительства, пищевой промышленности".

Рейтинг – специальный проект группы "Интерфакc" запущен в 2009 году в целях разработки и апробации новых механизмов независимой системы оценки российских вузов. Рейтинг является открытым механизмом общественной оценки сферы высшего образования и исследований, который использует данные, как из открытых источников информации, так и полученные в ходе прямого анкетирования вузов. Информационными данными о деятельности вузов являются материалы сайтов вузов; сведения, размещаемые на специализированных сайтах Министерства образования и науки РФ; данные размещаемые на сайтах фондов и организаций, связанных с развитием науки и системы высшего образования страны; доступные данные национальной и международной наукометрии.

Добавим, по мнению рейтингового агентства "Эксперт РА", АлтГТУ вошел в рейтинг 100 лучших российских вузов, в число лучших российских вузов технического профиля. Кроме того, в этом году Алтайский государственный технический университет вошел в двадцатку лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в IT-отрасли.