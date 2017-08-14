Барнаульцам расскажут, как зарабатывать на криптовалюте

Организатором мероприятия выступила консалтинговая компания "Эль-Консул" и специализированное сообщество Сrypto Community Russia (Новосибирск). Это некоммерческая организация, цель которой популяризация использования технологии блокчейн в России и за ее пределами. Она была создана полгода назад и сейчас включает порядка 4 тыс. членов.

Криптовалюты — это виртуальные денежные единицы, существующие только в интернете. Если объяснять совсем просто, то они хранятся в строке кода, созданного по определенным правилам. Их выпуск не контролируют государства.

Первой криптовалютой стал биткоин, который работает на основе технологии блокчейн. Она позволяет сделать все финансовые операции открытыми и доступными для просмотра всем участникам системы. На этом базируется надежность валюты.

Обслуживают работу системы специальные люди - майнеры. Они обрабатывают сделки с криптовалютной и позволяют хранить информацию о них на своих компьютерах. За это создатели валюты платят им вознаграждение опять же "виртуальными деньгами".

Алексей Пономаренко,

руководитель Сrypto Community Russia:

В ближайшем будущем криптовалюты будут массово использоваться наряду с известными всем национальными валютами. Этой осенью в России планируют принять закон, который выведет их в легальное поле. На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин проявил интерес к криптовалюте. А вице-премьер правительства Игорь Шувалов сказал, что Путин буквально "заболел" цифровой экономикой и видит в ее развитии много перспектив. Она позволит "обойти" экономические санкции, привлечь деньги, поставит Россию в один ряд с такими странами как США и Китай, где большие вычислительные мощности по добыче криптовалют. Сегодня биткоин используются около 100 стран, в двух его легализовали — это Сингапур и Япония. А технологию блокчейн, на основе которой работает биткоин, используют около 70 стран. Поэтому знания о криптовалютах сегодня нужно иметь каждому.

Мероприятие состоится 16 августа в 18.30 в образовательно-событийном пространстве Digital Space (Барнаул, ул. Пролетарская, 117). Регистрация на сайте.