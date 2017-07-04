Институт экономики и управления АлтГТУ им. И.И. Ползунова приглашает получить экономическое образование

Зачисление будет осуществляться по результатам ЕГЭ по математике (профильного уровня), обществознанию и русскому языку. Прием документов для поступления в институт экономики и управления АлтГТУ на обучение на очной форме будет осуществляться с 19 июня до 19 августа, на обучение на заочной форме – до 15 сентября.

В приемной комиссии вуза напоминают, что при подаче заявления о приеме поступающие должны предоставить паспорт, оригинал или копию документа об образовании. Зачисление поступающих будет осуществляться после заключения договора об оказании платных образовательных услуг в три срока – 14, 21 и 31 августа – в зависимости от даты внесения первого взноса по оплате.

Ирина Сычева,

директор института экономики и образования АлтГТУ:

С первого года обучения мы своих студентов вовлекаем в практическую, а затем и в производственную работу. Учебный процесс построен таким образом, чтобы совмещать экономическую теорию с преподаванием технологических основ производства практически всех отраслевых сфер. Это большое преимущество для студентов на рынке труда. Кроме того, мы активно реализуем различные образовательные программы в части переподготовки и повышения квалификации. Президентская программа подготовки управленческих кадров – это наша уникальная программа, поскольку ведется она только нашими преподавателями и только в нашем университете. Далее, "параллельное" экономическое образование, столь популярное у студентов-технарей, программа оценки бизнеса и МБА – администратор бизнеса. По сути, этот огромный объём практической работы коллектива института и помог нам сохранить и специалитет, и бакалавриат.

Телефон приемной комиссии АлтГТУ: 8 (3852) 29-07-29.

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