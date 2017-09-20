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Как вырастить вундеркинда

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Образование

Барнаульская Школа скорочтения и развития памяти для детей по методике Шамиля Ахмадуллина приглашает детей от 5 до 17 лет пройти увлекательные 10-дневные курсы или совершенно новый уникальный годовой курс "Научись учиться"!

Курсы для детей.
Курсы для детей. Фото : архив Школы скорочтения.

Ш. Ахмадуллин.
Ш. Ахмадуллин.
Шамиль Ахмадуллин - автор более 50 уникальных методик экспресс-обучения, автор книги "Скорочтение для детей", ставшей Всероссийским бестселлером и выигравшем множество наград в сфере развивающей литературы и обучения детей.

Для каждого возраста автором создана своя программа.

Информация о курсах:

I. Курс "Скорочтение" (10 занятий)

Для детей 8-17 лет, умеющих читать, но желающих повысить скорость своего чтения без потери понимания прочитанной информации, за счет овладения навыком скользящего чтения.

Для чего детям нужен навык скорочтения?

Скорочтение.
Скорочтение.
Скорочтение - это навык быстрой обработки любой информации с полным ее запоминанием. За последние 20 лет количество информации (книги, учебники, интернет), которую обрабатывает человек увеличилось в 10 000 раз. И успешными могут стать только те, кто умеет работать с этой информацией намного быстрее других (подготовиться к контрольной, выучить стих, освоить новый навык и т. д.)

Какие результаты даст скорочтение вашему ребенку:

  1. Свободное время. Скорочтение позволяет уменьшить время на выполнение домашних заданий минимум в 2 раза.
  2. Уверенность в себе. Навык скорочтения позволяет повысить успеваемость в школе, что влечет за собой повышение уверенности в себе.
  3. Авторитет в глазах сверстников. Дети, которые учатся хорошо, принимают активное участие в жизни школы и имеют много друзей.
  4. Интерес и любовь к учебе. Благодаря навыку скорочтения у ребенка начинают все предметы получаться хорошо. И естественно его любовь к учебе повышается.
  5. Мы развиваем мышление  (память, внимание и сообразительность). Всего через 10 занятий вы заметите, как изменился ваш ребенок, как легко ему стало учиться по любым предметам. Школьник приобретает бесценные навыки работы с информацией, которые будут полезны ему и через 5, и через 10 лет.
  6. Вера в себя и самостоятельность. Часто проблема ученика состоит в том, что он просто боится нового материала, толстого учебника или даже строгого учителя и недоброжелательных одноклассников. С нами дети избавляются от этих страхов раз и навсегда.
  7. Ваш ребёнок полюбит учиться! Наши занятия прививают любовь к учебе. Мы покажем ребенку, что учиться – это интересно, важно и главное, приятно. Научим его не бояться ошибок и превращать учебный процесс в увлекательное занятие.
  8. Мы заинтересованы в успехе вашего ребенка! От результатов наших учеников напрямую зависит успех нашего Центра.
Курсы для детей.
Курсы для детей.

II. Курс "Чтение с нуля" (12 занятий)

Для детей 4-6 лет, не умеющих читать, но знающих буквы. Знание букв – важное условие, т.к. данный курс экспресс-формата. Дети познакомятся с классификацией звуков русского языка, научатся складывать буквы в слоги, прочитывать слова и небольшие тексты.

На занятиях с детьми отрабатываются упражнения на развитие кратковременной памяти, внимания и мышления, то есть всего того, чтобы ребенку было легче прочитать текст и соответственно потом его воспроизвести. А также упражнения на расширение поля зрения (чтобы ребенок видел не одно слово, а 3 или 5) и упражнения на синхронизацию мозга. Упражнения на моторику тоже присутствуют.

III. Курс "Чтение словами" (10 занятий)

Для детей 6-8 лет, которые :

  • Читают по слогам
  • Читают по слогам медленно
  • Не понимают, что читают
  • Бояться читать (пугаются больших текстов)
  • Бояться читать при людях (при классе)
  • Невнимательны

На курсе мы работаем над техникой чтения, благодаря чему у ребенка повышается скорость чтения вслух и восприятие текста. На занятиях с детьми отрабатываются упражнения на развитие кратковременной памяти, внимания и мышления, то есть всего того, чтобы ребенку было легче прочитать текст и соответственно потом его воспроизвести. А также упражнения на расширение поля зрения (чтобы ребенок видел не одно слово, а 3 или 5) и упражнения на синхронизацию мозга. Упражнения на моторику тоже присутствуют.

IV. Курс "Научись учиться" (1 год)

Для детей 5-16 лет, желающих получить всестороннее, комплексное развитие интеллекта и кругозора.

Курсы для детей.
Курсы для детей.

Фундаментальная ценность:

  • Хорошая успеваемость ребенка в школе
  • Получение навыков, полезных как в обучении, так и в жизни
  • Умение ребенка учиться самостоятельно

Получаемые навыки:

  • Скорочтение
  • Логическое мышление
  • Внимание и концентрация
  • Грамотное письмо
  • Красивый почерк
  • Быстрое запоминание (память)
  • Быстрая подготовка к контрольным работам
  • Эффективная работа с текстами
  • Устный счет
  • Развитие кругозора

Руководитель Школы скорочтения и развития памяти у детей в Барнауле Ольга Чернявская приглашает пройти бесплатное собеседование для выбора наиболее подходящего курса вашему ребенку. Запись по телефону 57-16-06 или оставив заявку на нашем сайте: barnaul.turboread.ru

Адрес школы: пр-т Комсомольский 80-в, 3-й этаж.

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