Как вырастить вундеркинда

- автор более 50 уникальных методик экспресс-обучения, автор книги "Скорочтение для детей", ставшей Всероссийским бестселлером и выигравшем множество наград в сфере развивающей литературы и обучения детей.

Для каждого возраста автором создана своя программа.

Информация о курсах:

I. Курс "Скорочтение" (10 занятий)

Для детей 8-17 лет, умеющих читать, но желающих повысить скорость своего чтения без потери понимания прочитанной информации, за счет овладения навыком скользящего чтения.

Для чего детям нужен навык скорочтения?

Скорочтение - это навык быстрой обработки любой информации с полным ее запоминанием. За последние 20 лет количество информации (книги, учебники, интернет), которую обрабатывает человек увеличилось в 10 000 раз. И успешными могут стать только те, кто умеет работать с этой информацией намного быстрее других (подготовиться к контрольной, выучить стих, освоить новый навык и т. д.)

Какие результаты даст скорочтение вашему ребенку:

Свободное время. Скорочтение позволяет уменьшить время на выполнение домашних заданий минимум в 2 раза. Уверенность в себе. Навык скорочтения позволяет повысить успеваемость в школе, что влечет за собой повышение уверенности в себе. Авторитет в глазах сверстников. Дети, которые учатся хорошо, принимают активное участие в жизни школы и имеют много друзей. Интерес и любовь к учебе. Благодаря навыку скорочтения у ребенка начинают все предметы получаться хорошо. И естественно его любовь к учебе повышается. Мы развиваем мышление (память, внимание и сообразительность). Всего через 10 занятий вы заметите, как изменился ваш ребенок, как легко ему стало учиться по любым предметам. Школьник приобретает бесценные навыки работы с информацией, которые будут полезны ему и через 5, и через 10 лет. Вера в себя и самостоятельность. Часто проблема ученика состоит в том, что он просто боится нового материала, толстого учебника или даже строгого учителя и недоброжелательных одноклассников. С нами дети избавляются от этих страхов раз и навсегда. Ваш ребёнок полюбит учиться! Наши занятия прививают любовь к учебе. Мы покажем ребенку, что учиться – это интересно, важно и главное, приятно. Научим его не бояться ошибок и превращать учебный процесс в увлекательное занятие. Мы заинтересованы в успехе вашего ребенка! От результатов наших учеников напрямую зависит успех нашего Центра.

II. Курс "Чтение с нуля" (12 занятий)

Для детей 4-6 лет, не умеющих читать, но знающих буквы. Знание букв – важное условие, т.к. данный курс экспресс-формата. Дети познакомятся с классификацией звуков русского языка, научатся складывать буквы в слоги, прочитывать слова и небольшие тексты.

На занятиях с детьми отрабатываются упражнения на развитие кратковременной памяти, внимания и мышления, то есть всего того, чтобы ребенку было легче прочитать текст и соответственно потом его воспроизвести. А также упражнения на расширение поля зрения (чтобы ребенок видел не одно слово, а 3 или 5) и упражнения на синхронизацию мозга. Упражнения на моторику тоже присутствуют.

III. Курс "Чтение словами" (10 занятий)

Для детей 6-8 лет, которые :

Читают по слогам

Читают по слогам медленно

Не понимают, что читают

Бояться читать (пугаются больших текстов)

Бояться читать при людях (при классе)

Невнимательны

На курсе мы работаем над техникой чтения, благодаря чему у ребенка повышается скорость чтения вслух и восприятие текста. На занятиях с детьми отрабатываются упражнения на развитие кратковременной памяти, внимания и мышления, то есть всего того, чтобы ребенку было легче прочитать текст и соответственно потом его воспроизвести. А также упражнения на расширение поля зрения (чтобы ребенок видел не одно слово, а 3 или 5) и упражнения на синхронизацию мозга. Упражнения на моторику тоже присутствуют.

IV. Курс "Научись учиться" (1 год)

Для детей 5-16 лет, желающих получить всестороннее, комплексное развитие интеллекта и кругозора.

Фундаментальная ценность:

Хорошая успеваемость ребенка в школе

Получение навыков, полезных как в обучении, так и в жизни

Умение ребенка учиться самостоятельно

Получаемые навыки:

Скорочтение

Логическое мышление

Внимание и концентрация

Грамотное письмо

Красивый почерк

Быстрое запоминание (память)

Быстрая подготовка к контрольным работам

Эффективная работа с текстами

Устный счет

Развитие кругозора

Руководитель Школы скорочтения и развития памяти у детей в Барнауле Ольга Чернявская приглашает пройти бесплатное собеседование для выбора наиболее подходящего курса вашему ребенку. Запись по телефону 57-16-06 или оставив заявку на нашем сайте: barnaul.turboread.ru

Адрес школы: пр-т Комсомольский 80-в, 3-й этаж.

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