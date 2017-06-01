Образование

Кандидатов в ректоры АлтГТУ "забраковали" в Минобре

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Сегодня, 14:04.
Образование

Кандидатов на пост ректора Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) не допустили до процедуры голосования. Об этом сообщает Политсиб.ру со ссылкой на свои источники.

АлтГТУ.
АлтГТУ. Фото : Олег Богданов.

В список кандидатов от университета вошли четыре человека: действующий и.о. ректора Андрей Максименко, проректор по международной деятельности Александр Дунец, проректор по научно-инновационной работе АлтГТУ Владислав Федоров, директор Бийского технологического института (филиал АлтГТУ) Максим Ленский.

Список должен был пройти процедуру согласования сначала в крае, а потом на федеральном уровне. Однако в итоге краевые власти забраковали кандидатуру Андрея Максименко, а Минобр не согласовал остальных кандидатов.

Теперь в "политехе" должны заново запустить все конкурсные процедуры. Это означает, что АлтГТУ может не получить нового ректора до начала учебного года. Ранее предполагалось, что его изберут в июле-августе.

По данным Политсиб.ру, краевые власти намерены продвигать на пост ректора Андрея Маркова, заведующего кафедрой технологии машиностроения АлтГТУ и исполнительного директора Союза промышленников Алтая.

В пресс-службе АлтГТУ заявили altapress.ru, что пока не располагают официальной информацией о решении Минобра. "Заседание комиссии состоялось 30 мая, о результатах нас должны уведомить в течение семи дней. Пока документы в вуз не поступили", — заявила Наталья Юрина, начальник отдела по связям с общественностью технического университета.

Пост ректора АлтГТУ остается вакантным ровно год после того, как  26 мая 2016 года во время совещания министр образования Дмитрий Ливанов уволил Александра Ситникова.

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