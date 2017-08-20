Минобрнауки предложило сделать экзамен по русскому языку устным

"В пилотных регионах устный экзамен по русскому языку в девятом классе станет допуском к аттестации — так же, как сочинение в одиннадцатом классе. Когда пилотный проект будет реализован, к такому экзамену сможет готовиться вся страна", — заявила Васильева.

По словам главы ведомства, к 2020 году в перечень обязательных испытаний для учеников 9-го класса войдет экзамен по иностранному языку. Учащиеся 11-х классов будут сдавать иностранный язык в обязательном порядке с 2022 года.

Факт

В настоящее время обязательными предметами для сдачи в рамках ЕГЭ и ГИА являются русский язык и математика.